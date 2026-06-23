Jaguar бренди янги даврни бошламоқда: Тйпе 01 электромобили октябрда тақдим этилади

·0·Авто
Jaguar бренди янги даврни бошламоқда: Тйпе 01 электромобили октябрда тақдим этилади

Британиянинг афсонавий Jaguar автомобил бренди ўз тарихида янги саҳифа очишга тайёргарлик кўрмоқда. Компания ўзининг интиқлик билан кутилаётган Тйпе 01 люкс классидаги электр седанини жорий йилнинг октябрь ойида Нью-Йоркда расман намойиш этишини тасдиқлади. Ушбу модел бренднинг тўлиқ электр транспорт воситалари ишлаб чиқарувчисига айланиш стратегиясидаги илк қадами бўлади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

JLR (Jaguar Land Rover) тижорат директори Леонард Ҳоорник компаниянинг инвесторлар кунида сўзга чиқиб, тақдимот жуда ўзига хос тарзда ўтказилишини маълум қилди. Аввалроқ Маямида концепт-кар кўринишида намойиш этилган ушбу лойиҳа энди серияли ишлаб чиқаришга тайёр модел сифатида намоён бўлади. АҚШ бозорининг танланиши Jaguar учун Америка ҳамон асосий ва стратегик муҳим ҳудуд бўлиб қолаётганидан далолат беради.

Техник имкониятлар ва янги фалсафа

Янги Тйпе 01 модели нафақат дизайни, балки техник кўрсаткичлари билан ҳам ҳайратда қолдириши кутилмоқда. Маълумотларга кўра, автомобилнинг умумий қуввати 1000 от кучидан ошади. JLR бош директори ПБ Балажи Jaguar бренди учун кутилаётган динамик кўрсаткичлар ва ҳайдаш завқини фақатгина электр двигателлар орқали таъминлаш мумкинлигини таъкидлади.

Компания вакилларининг сўзларига кўра, модел номи учта муҳим элементни ўзида мужассам этган:

  • Тйпе префикси 1951-йилда Ле Манс пойгаларида ғолиб чиққан К-Тйпе, шунингдек, афсонавий Д-Тйпе, Э-Тйпе ва Ф-Тйпе моделларининг давомчиси эканлигини англатади;
  • 0 рақами автомобилнинг нол даражадаги зарарли чиқиндисиз (зеро-эмиссионс) ҳаракатланишини билдиради;
  • 1 рақами эса Jaguar бренди янги эрасининг биринчи вакили эканлигига ишорадир.

Бозорда ушбу модел Porsche Taycan ва Lucid Air каби кучли рақиблар билан беллашиши кутилмоқда. Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам премиум классдаги электромобилларга қизиқиш ортиб бораётган бир пайтда, Jaguar Тйпе 01 ўзининг бой тарихи ва футуристик технологиялари билан маҳаллий ишқибозлар эътиборини тортиши мумкин.

Ҳозирда Тйпе 01 прототиплари Швециядаги синов полигонларида ва турли пойга йўлакларида синовдан ўтказилмоқда. Расмий дебютдан аввал автомобил Монакодаги Формула Э пойгалари доирасида ҳам оммага кўриниш бериши режалаштирилган. Jaguar ўзининг ушбу қадами билан нафақат экологик тоза транспортга ўтмоқда, балки ўта қиммат ва эксклюзив люкс сегментдаги ўрнини мустаҳкамлашни мақсад қилган.

JaguarТйпе 01ЭлектромобилJLRАвто-янгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ford арзон электромобиллар бозорида инқилоб қилмоқчи: F1 технологиялари ёрдамга келадиFord арзон электромобиллар бозорида инқилоб қилмоқчи: F1 технологиялари ёрдамга келадиБугун, 10:27Toyota Европа Иттифоқини протекционизм оқибатларидан огоҳлантирдиToyota Европа Иттифоқини протекционизм оқибатларидан огоҳлантирдиБугун, 09:24Британияда дунёдаги энг тезкор мотоцикл яратилди: 320 км/соат тезликка сониялар ичидаБританияда дунёдаги энг тезкор мотоцикл яратилди: 320 км/соат тезликка сониялар ичидаБугун, 06:58Электромобиллар корпоратив секторда оммалашмоқда: Солиқ имтиёзлари асосий омил бўлдиЭлектромобиллар корпоратив секторда оммалашмоқда: Солиқ имтиёзлари асосий омил бўлдиКеча, 20:21BYD компанияси Шарк пикапи билан Европа бозорига жиддий зарба бермоқчиBYD компанияси Шарк пикапи билан Европа бозорига жиддий зарба бермоқчиКеча, 17:29BMW X5 янги авлоди тақдим этилади: Беш хил двигател ва улкан аккумулятор кутилмоқдаBMW X5 янги авлоди тақдим этилади: Беш хил двигател ва улкан аккумулятор кутилмоқдаКеча, 17:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди