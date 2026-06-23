Jaguar бренди янги даврни бошламоқда: Тйпе 01 электромобили октябрда тақдим этилади
Британиянинг афсонавий Jaguar автомобил бренди ўз тарихида янги саҳифа очишга тайёргарлик кўрмоқда. Компания ўзининг интиқлик билан кутилаётган Тйпе 01 люкс классидаги электр седанини жорий йилнинг октябрь ойида Нью-Йоркда расман намойиш этишини тасдиқлади. Ушбу модел бренднинг тўлиқ электр транспорт воситалари ишлаб чиқарувчисига айланиш стратегиясидаги илк қадами бўлади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
JLR (Jaguar Land Rover) тижорат директори Леонард Ҳоорник компаниянинг инвесторлар кунида сўзга чиқиб, тақдимот жуда ўзига хос тарзда ўтказилишини маълум қилди. Аввалроқ Маямида концепт-кар кўринишида намойиш этилган ушбу лойиҳа энди серияли ишлаб чиқаришга тайёр модел сифатида намоён бўлади. АҚШ бозорининг танланиши Jaguar учун Америка ҳамон асосий ва стратегик муҳим ҳудуд бўлиб қолаётганидан далолат беради.
Техник имкониятлар ва янги фалсафаЯнги Тйпе 01 модели нафақат дизайни, балки техник кўрсаткичлари билан ҳам ҳайратда қолдириши кутилмоқда. Маълумотларга кўра, автомобилнинг умумий қуввати 1000 от кучидан ошади. JLR бош директори ПБ Балажи Jaguar бренди учун кутилаётган динамик кўрсаткичлар ва ҳайдаш завқини фақатгина электр двигателлар орқали таъминлаш мумкинлигини таъкидлади.
Компания вакилларининг сўзларига кўра, модел номи учта муҳим элементни ўзида мужассам этган:
- Тйпе префикси 1951-йилда Ле Манс пойгаларида ғолиб чиққан К-Тйпе, шунингдек, афсонавий Д-Тйпе, Э-Тйпе ва Ф-Тйпе моделларининг давомчиси эканлигини англатади;
- 0 рақами автомобилнинг нол даражадаги зарарли чиқиндисиз (зеро-эмиссионс) ҳаракатланишини билдиради;
- 1 рақами эса Jaguar бренди янги эрасининг биринчи вакили эканлигига ишорадир.
Бозорда ушбу модел Porsche Taycan ва Lucid Air каби кучли рақиблар билан беллашиши кутилмоқда. Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам премиум классдаги электромобилларга қизиқиш ортиб бораётган бир пайтда, Jaguar Тйпе 01 ўзининг бой тарихи ва футуристик технологиялари билан маҳаллий ишқибозлар эътиборини тортиши мумкин.
Ҳозирда Тйпе 01 прототиплари Швециядаги синов полигонларида ва турли пойга йўлакларида синовдан ўтказилмоқда. Расмий дебютдан аввал автомобил Монакодаги Формула Э пойгалари доирасида ҳам оммага кўриниш бериши режалаштирилган. Jaguar ўзининг ушбу қадами билан нафақат экологик тоза транспортга ўтмоқда, балки ўта қиммат ва эксклюзив люкс сегментдаги ўрнини мустаҳкамлашни мақсад қилган.
…