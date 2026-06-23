Францияда рекорд даражадаги иссиқлик 18 кишини олиб кетди

·1·Дунё
Францияда рекорд даражадаги иссиқлик 18 кишини олиб кетди

Францияда кузатилаётган кучли жазирама иссиқ туфайли камида 18 нафар инсон вафот этди. Улар орасида автомобил ичида қолиб кетган икки нафар ёш бола ҳам бор. Бу ҳақда Reuters агентлиги хабар берди.

Маълум қилинишича, Франция ғарбидаги виночилик марказларидан бири бўлган Бордо шаҳрида ҳаво ҳарорати 41,9 даражага етган ва аввалги рекорд янгиланган. Шу шаҳарда 80 ёшдан 95 ёшгача бўлган уч нафар кекса инсон иссиқлик оқибатида юзага келган соғлиқ муаммолари сабабли ҳаётдан кўз юмган.

Пуате шаҳрида ҳам ҳарорат 41,2 даражагача кўтарилиб, 1947 йилда қайд этилган кўрсаткичдан ошиб кетган. Шу муносабат билан Франция Фуқаро хавфсизлиги хизмати аҳолини фақат назорат қилинадиган ҳудудларда чўмилишга чақирди. Бу огоҳлантириш хавфсиз бўлмаган жойларда чўмилган 13 нафар инсон ҳалок бўлганидан кейин берилди.

Шунингдек, Карпантрас шаҳрида автомобил ичида қолдирилган икки ва тўрт ёшли болалар иссиқлик уриши оқибатида вафот этди. Онаси уларни ҳушсиз ҳолда топган бўлса-да, шифокорлар уларнинг ҳаётини сақлаб қола олмаган.

Айни пайтда Европанинг бир қатор шаҳарларида янги ҳарорат рекордлари ўрнатилмоқда. Францияда мактаблар вақтинча ёпилган ва дарс жадваллари ўзгартирилган. Британияда эса июнь ойи учун мутлақ ҳарорат рекорди янгиланиши кутилмоқда.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, Европа глобал ўртача кўрсаткичга нисбатан икки баравар тезроқ исимоқда. Экспертлар бу ҳолатни «Омега блоки» деб аталувчи атмосфера ҳодисаси билан изоҳламоқда. У Шимолий Африка ва Саҳройи Кабирдан иссиқ ҳавони Европа томон тортиб келмоқда.

Лондондаги Империал коллежи илмий ходими Клер Барнснинг таъкидлашича, бу тизим жуда секин ҳаракатланмоқда ва деярли шамол ҳам, нафас ростлаш учун шабада ҳам йўқ. Унинг фикрича, иқлим ўзгариши келажакда жазирама тўлқинлар ва кучли бўронларни янада кўпайтириши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Паспорт билан сотиладиган Darry Ring узуги неча пул?Паспорт билан сотиладиган Darry Ring узуги неча пул?Бугун, 14:18Токиода хавотирли ҳолат: мактабда ёнғин чиқдиТокиода хавотирли ҳолат: мактабда ёнғин чиқдиБугун, 14:00Дўстини қутқармоқчи бўлган 8 яшар қаҳрамоннинг жасади топилдиДўстини қутқармоқчи бўлган 8 яшар қаҳрамоннинг жасади топилдиБугун, 11:42Канада конида икки миллиард йиллик сув топилди Канада конида икки миллиард йиллик сув топилди Бугун, 11:35Месси учун рекорд ҳайкал: Аргентинада 26 метрлик улкан ёдгорлик очилдиМесси учун рекорд ҳайкал: Аргентинада 26 метрлик улкан ёдгорлик очилдиКеча, 22:35Нью-Йорк метросида Ўзбекистон вагониНью-Йорк метросида Ўзбекистон вагониКеча, 22:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди