Гарри Кейн Гана билан ўйиндаги омадсизлик сабабини айтди: Англия сардори танқидлар марказида

·0·Спорт
Гарри Кейн Гана билан ўйиндаги омадсизлик сабабини айтди: Англия сардори танқидлар марказида

Англия терма жамоаси сардори Гарри Кейн Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичи доирасида Ганага қарши кечган нурсиз дурангдан (0-0) сўнг ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Жамоанинг асосий тўпурари ушбу баҳсда рақиб ҳимоячилари томонидан бутунлай зарарсизлантирилганини ва ғалаба тўпини киритиш учун берилган олтин имкониятдан фойдалана олмаганини очиқ тан олди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Гана терма жамоаси бош мураббийи Карлос Қуеироз томонидан танланган ўта зич ҳимоявий тактика инглизларнинг ҳужумкор салоҳиятини йўққа чиқарди. Биринчи турда Хорватия устидан қозонилган йирик 4:2 ҳисобидаги ғалабадан сўнг, мухлислар "Уч шерлар"дан яна бир сермаҳсул ўйин кутишган эди. Бироқ, Кейн бутун учрашув давомида рақиб жарима майдончаси ичида бор-йўғи уч марта тўпга тегишга муваффақ бўлди, холос.

Тактик тузоқ ва Томас Партейнинг роли

Гарри Кейннинг сўзларига кўра, Гана ярим ҳимоячиси Томас Партей унга нисбатан индивидуал тарзда бириктирилган ва бу ҳужумчининг эркин ҳаракатланишига йўл қўймаган. Goal.com нашри хабарига кўра, Англия сардори майдон марказига тушиб, ҳужумларни ташкил қилишда иштирок этиш имкониятидан маҳрум бўлган.

"Деярли бутун ўйин давомида Партей мени таъқиб қилиб юрди. Чуқурроққа тушиб, кейин кутилмаганда жарима майдончасига кириб бориш учун бўш жой топа олмадим. Рақиб жарима майдончаси ичини жуда тартибли ҳимоя қилди. Биз кўплаб узатмаларни амалга оширдик, аммо тўпга биринчи бўлиб етиб боришнинг имкони бўлмади", — дея тушунтирди тажрибали ҳужумчи.

Учрашувнинг сўнгги дақиқаларида Англияда ғалабани илиб кетиш учун ажойиб имконият юзага келган эди. Нико ЎРеиллйнинг зарбаси тўсиндан қайтгач, тўп Кейнга келиб тушди, бироқ у қулай вазиятдан фойдалана олмади. Ҳужумчи бу вазиятни профессионал даражада қабул қилиб, бундай ҳолатлар футболда учраб туришини таъкидлади.

"Мен шунчаки шундай имконият тушишини кутган эдим. Ҳужумчи сифатида баъзан тўп кутилмаган томонга сакрашини пойлашга мажбур бўласиз. Тўпни дарвозага аниқ йўналтира олмадим, ваҳоланки, одатда бундай вазиятларда адашмасдим. Мен узоқ вақтдан бери ҳужумчиман ва ҳар доим ҳам ҳар бир зарба гол билан тугамаслигини яхши биламан", — деди Гарри Кейн.

Гарчи ушбу дуранг мухлисларни бироз ранжитган бўлса-да, Англия терма жамоаси гуруҳда ҳамон етакчи ўринлардан бирини эгаллаб турибди. Эндиликда жамоа бор эътиборини Панама билан бўладиган ҳал қилувчи баҳсга қаратади. Ушбу ўйиндаги ғалаба инглизларга Л гуруҳида биринчи ўринни нақд қилиш имконини беради.

АнглияГарри КейнЖаҳон ЧемпионатиГанаФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роналду Ўзбекистонга қарши ўйиндан сўнг қандай фикр билдирди?Роналду Ўзбекистонга қарши ўйиндан сўнг қандай фикр билдирди?Бугун, 21:17Роналду Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг танқидларга жавоб қайтардиРоналду Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг танқидларга жавоб қайтардиБугун, 21:14Моуриньонинг «қора рўйхати»: «Реал»да кимлар кетади ва ким дахлсиз?Моуриньонинг «қора рўйхати»: «Реал»да кимлар кетади ва ким дахлсиз?Бугун, 21:13Мағлубиятлар ичидаги олмос — Беҳруз Каримов Европа экспертларини ҳайратда қолдирмоқда!Мағлубиятлар ичидаги олмос — Беҳруз Каримов Европа экспертларини ҳайратда қолдирмоқда!Бугун, 21:12Миллий терма жамоамизнинг омадсизлигига 3 та асосий сабаб...Миллий терма жамоамизнинг омадсизлигига 3 та асосий сабаб...Бугун, 21:12Ҳусанов кўз ёшларини тия олмади, Бернарду унга тасалли бердиҲусанов кўз ёшларини тия олмади, Бернарду унга тасалли бердиБугун, 21:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...