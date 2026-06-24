Рио Фердинанд Криштиано Роналдонинг танқидчиларига жавоб қайтарди: «Оғзингизни юминг!»
Жаҳон чемпионати доирасида Португалия ҳамда Ўзбекистон терма жамоалари ўртасида кечган баҳсдан сўнг, футбол оламида катта шов-шув кўтарилди. Португалиялик афсонавий ҳужумчи Криштиано Роналдо мазкур учрашувда дубл қайд этиб, ўз жамоасининг ғалабасини таъминлади. Ушбу натижадан сўнг, Англия терма жамоаси ва Манчестер Юнайтед собиқ ҳимоячиси Рио Фердинанд ижтимоий тармоқлар орқали Роналдони танқид қилаётганларга кескин жавоб қайтарди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Фердинанд ўзининг собиқ жамоадошининг майдондаги ҳаракатлари ва узоқ вақт давомида юқори савияда ўйнаётганидан ҳайратда эканини яширмади. Goal.com нашрининг хабар беришича, эксперт Роналдонинг танқидчиларини «оғизларини юмишга» чақириб, 41 ёшли футболчининг ҳали ҳам дунё даражасидаги ҳужумчи эканини таъкидлаган. Рио Фердинанднинг фикрича, Роналдонинг ёши ва жамоавий ўйинга таъсири ҳақидаги салбий фикрлар асоссиздир.
Тарихий натижалар ва янги рекордларЎзбекистон билан ўйиндаги голлари эвазига Криштиано Роналдо Португалия футболи тарихида янги саҳифа очди. У афсонавий Эусебио томонидан ўрнатилган Жаҳон чемпионатларидаги голлар сони бўйича рекордни янгилади. Фердинанд бу борада тўхталар экан, «Қандай қилиб 1000 та гол сари интилаётган одамга шубҳа қилиш мумкин? У олтита Жаҳон чемпионатида гол урган ягона инсон», — дея таъкидлади.
Фердинанд, шунингдек, Роналдонинг иккинчи голига алоҳида тўхталиб ўтди. Унда тажрибали ҳужумчи ёш ҳимоячидан қочиб кетиб, Эрлинг Холанд услубида зарба йўллаган. Экспертнинг сўзларига кўра, бундай ҳаракатланиш ва вақтни тўғри танлаш қобилияти дунёдаги жуда кам сонли марказий ҳужумчиларга хосдир. Бу эса Роналдонинг жисмоний ҳолати ҳали ҳам аъло даражада эканлигидан далолат беради.
Гуруҳдаги вазият ва кейинги рақибЎзбекистон устидан қозонилган ғалабадан сўнг Португалия терма жамоасининг очколари 4 тага етди. Эслатиб ўтамиз, португалияликлар дастлабки турда Конго ДР билан дуранг ўйнашган эди. Эндиликда гуруҳдаги биринчи ўрин масаласи сўнгги турда ҳал бўлади. Португалия навбатдаги учрашувни 6 очко билан пешқадамлик қилаётган Колумбия терма жамоасига қарши ўтказади.
Португалия терма жамоаси плей-офф босқичига гуруҳ ғолиби сифатида чиқиши учун Колумбияни мағлуб этиши шарт. Криштиано Роналдо эса ўзининг тарихий сериясини давом эттиришни ва жамоасини чемпионлик сари етаклашни мақсад қилган. Ўзбекистонлик мухлислар учун эса бу ўйин жаҳон даражасидаги юлдузга қарши муносиб қаршилик кўрсатиш имконияти сифатида ёдда қолди.
- Криштиано Роналдо 6 та Жаҳон чемпионатида гол урган илк футболчи;
- У Эусебионинг рекордини янгилаб, Португалиянинг мундиаллардаги энг яхши тўпурарига айланди;
- Португалия кейинги босқич масаласини Колумбия билан ўйинда ҳал қилади.
…