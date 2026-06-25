Винисиус Жуниор Анселотти билан гаровда ютди: Бразилия юлдузидан тарихий натижа

·0·Спорт
Винисиус Жуниор Анселотти билан гаровда ютди: Бразилия юлдузидан тарихий натижа

Бразилия терма жамоасининг юлдузли ҳужумчиси Винисиус Жуниор Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичидаги ёрқин ўйинидан сўнг, Реал Мадрид бош мураббийи Карло Анселотти билан боғлиқ қизиқарли воқеани очиқлади. Шотландияга қарши кечган баҳсда дубл қайд этган футболчи, нафақат жамоасининг ғалабасини таъминлади, балки мураббийи билан бўлган ўзига хос гаровда ҳам ғолиб чиқди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маями шаҳридаги Ҳард Рокк Стадиум ўйингоҳида бўлиб ўтган учрашувда Бразилия терма жамоаси Шотландия устидан ишончли ғалабага эришиб, "К" гуруҳи пешқадами сифатида плей-офф босқичига йўл олди. Ўйиннинг асосий қаҳрамонига айланган Винисиус Жуниор учрашувдан сўнг берган интервюсида мураббийи Карло Анселотти унинг бош билан гол ура олишига шубҳа қилганини таъкидлади.

Анселотти ва "имконсиз" гол

Goal.com нашрининг хабар беришича, Винисиус ва Анселотти ўртасида ўзига хос шахсий келишув бўлган. Мураббий бразилиялик ҳужумчининг ҳаводаги курашларда ва бош билан зарба беришда унчалик кучли эмаслигини айтиб, унинг бош билан гол уришини "имконсиз" деб атаган эди. Бироқ Шотландия билан ўйинда айнан Бруно Гуимараеснинг узатмасидан сўнг Винисиус Жуниор бош билан рақиб дарвозасини ишғол қилди.

"Мен статистикалар ҳақида қайғурмайман, асосийси Селекао учун фойда келтириш. Бугун ҳаттоки бош билан ҳам гол урдим. Мен буни мураббийимга вада қилган эдим, у эса буни деярли имконсиз деб ҳисоблаб, агар уддаласам совға беришини айтганди. Энди совғани кутаман", — дея ҳазиллашди 25 ёшли форвард.

Тарихий натижа ва афсоналар сафига қўшилиш

Ушбу ўйиндаги муваффақият Винисиус Жуниор учун шунчаки ғалаба эмас, балки тарихий кўрсаткичга айланди. У Жаҳон чемпионатининг битта таҳририда гуруҳ босқичининг барча ўйинларида гол уришга муваффақ бўлган саккизинчи бразилиялик футболчи сифатида тарихга кирди. Шу тариқа, у Бразилия футболи афсоналари эришган натижани такрорлашга муваффақ бўлди.

Шунга қарамай, ҳужумчи шахсий ютуқлардан кўра жамоавий муваффақиятни устун қўймоқда. Унинг сўзларига кўра, эндиги асосий мақсад плей-офф босқичида янада кучлироқ ўйин кўрсатиш ва чемпионлик сари одимлашдир. Шотландия билан баҳсда бразилияликлар рақиб ҳимоясидаги хатолардан унумли фойдаланиб, ўзларининг фаворит эканликларини яна бир бор исботлашди.

Ўйиннинг 7-дақиқасидаёқ ҳисобни очган Винисиус, биринчи бўлим якунланиши арафасида ўзининг иккинчи голини нишонлади. VAR тизими унинг яна бир голини қоидабузарлик сабабли бекор қилганига қарамай, ҳужумчи ўз мақсадига эришди. Эндиликда бутун футбол жамоатчилиги Карло Анселотти ўз шогирдига қандай совға тайёрлашини қизиқиш билан кутмоқда.

Винисиус ЖуниорБразилияРеал МадридКарло АнселоттиЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Анчелотти Неймарнинг ЖЧ-2026даги илк ўйинига қандай баҳо берди?Анчелотти Неймарнинг ЖЧ-2026даги илк ўйинига қандай баҳо берди?Бугун, 15:00Плей-оффда инқилоб: ФИФА пенальтилар серияси қоидасини ўзгартирмоқчиПлей-оффда инқилоб: ФИФА пенальтилар серияси қоидасини ўзгартирмоқчиБугун, 14:55Европа скаутлари Беҳруз Каримовни кузатишда давом этмоқда!Европа скаутлари Беҳруз Каримовни кузатишда давом этмоқда!Бугун, 14:35Бугун «D», «E» ва «F» гуруҳларида ҳал қилувчи ўйинлар ўтказиладиБугун «D», «E» ва «F» гуруҳларида ҳал қилувчи ўйинлар ўтказиладиБугун, 14:34«Челси» ва «Страсбург» эгаларига Беҳруз Каримовни сотиб олиш тавсия этилди!«Челси» ва «Страсбург» эгаларига Беҳруз Каримовни сотиб олиш тавсия этилди!Бугун, 14:34Трансфер бомбаси: «Фенербаҳче» Шомуродов учун 3 та юлдуз ва миллионларни тикмоқчи!Трансфер бомбаси: «Фенербаҳче» Шомуродов учун 3 та юлдуз ва миллионларни тикмоқчи!Бугун, 14:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди