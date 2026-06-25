Абитуриентлар диққатига: қабул бугун тугайди
Ўзбекистонда давлат олий ва профессионал таълим муассасаларига 2026/2027 ўқув йили учун ҳужжат топшириш жараёни бугун, 25 июн куни якунланади.
Абитуриентлар ҳужжатларини my.uzbmb.uz платформаси орқали соат 23:59 га қадар онлайн тарзда топширишлари мумкин. Мутахассислар ҳужжат топширишни сўнгги дақиқаларга қолдирмасликни тавсия этмоқда.
Ҳуқуқшунос ва блогер Хушнудбек Худойбердиевнинг таъкидлашича, куннинг иккинчи ярмида тизимга кирувчилар сони кескин ортиши мумкин.
“Кун охирига бориб серверларга юклама ошса, кутилмаган техник носозликлар ёки тизимда секинлашишлар юзага келиши эҳтимолдан холи эмас. Шу сабабли рўйхатдан ўтишни имкон қадар эртароқ якунлаб қўйиш мақсадга мувофиқ”, — дейди у.
Билим ва малакаларни баҳолаш агентлиги маълумотига кўра, 25 июн куни соат 08:05 ҳолатида 691 минг 450 нафар абитуриент рўйхатдан ўтган.
Уларнинг 315 минг 717 нафари ёки 46,3 фоизини эркаклар, 365 минг 733 нафари ёки 53,7 фоизини эса аёллар ташкил этмоқда.
Қабулнинг якунланишига саноқли соатлар қолган бир пайтда ҳужжат топширмаган абитуриентларга шошилиш тавсия этилмоқда.
…