Абитуриентлар диққатига: қабул бугун тугайди

·0·Ўзбекистон
Абитуриентлар диққатига: қабул бугун тугайди

Ўзбекистонда давлат олий ва профессионал таълим муассасаларига 2026/2027 ўқув йили учун ҳужжат топшириш жараёни бугун, 25 июн куни якунланади.

Абитуриентлар ҳужжатларини my.uzbmb.uz платформаси орқали соат 23:59 га қадар онлайн тарзда топширишлари мумкин. Мутахассислар ҳужжат топширишни сўнгги дақиқаларга қолдирмасликни тавсия этмоқда.

Ҳуқуқшунос ва блогер Хушнудбек Худойбердиевнинг таъкидлашича, куннинг иккинчи ярмида тизимга кирувчилар сони кескин ортиши мумкин.

“Кун охирига бориб серверларга юклама ошса, кутилмаган техник носозликлар ёки тизимда секинлашишлар юзага келиши эҳтимолдан холи эмас. Шу сабабли рўйхатдан ўтишни имкон қадар эртароқ якунлаб қўйиш мақсадга мувофиқ”, — дейди у.

Билим ва малакаларни баҳолаш агентлиги маълумотига кўра, 25 июн куни соат 08:05 ҳолатида 691 минг 450 нафар абитуриент рўйхатдан ўтган.

Уларнинг 315 минг 717 нафари ёки 46,3 фоизини эркаклар, 365 минг 733 нафари ёки 53,7 фоизини эса аёллар ташкил этмоқда.

Қабулнинг якунланишига саноқли соатлар қолган бир пайтда ҳужжат топширмаган абитуриентларга шошилиш тавсия этилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда кивига талаб кескин ошди: асосий таъминотчи қайси давлат?Ўзбекистонда кивига талаб кескин ошди: асосий таъминотчи қайси давлат?Бугун, 15:56Эртага ҳаво 44 даражагача кўтариладиЭртага ҳаво 44 даражагача кўтариладиБугун, 14:03Ўзбекистонда «Яшил таъмир» ва энергия тежамкор уйлар даври бошланмоқдаЎзбекистонда «Яшил таъмир» ва энергия тежамкор уйлар даври бошланмоқдаБугун, 13:40Мирзо Улуғбек туманининг айрим ҳудудларида электр ўчириладиМирзо Улуғбек туманининг айрим ҳудудларида электр ўчириладиБугун, 09:48Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилдиФарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилдиКеча, 21:19Энергетика вазирлигида янги тайинловлар амалга оширилдиЭнергетика вазирлигида янги тайинловлар амалга оширилдиКеча, 18:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Маошлар 27 майгача тўланади: иш берувчиларга эслатма
Маошлар 27 майгача тўланади: иш берувчиларга эслатма
Ўзбекистонда алкоголь савдосига янги қоида киритилади
Ўзбекистонда алкоголь савдосига янги қоида киритилади
Қашқадарёдаги мактабни бу йил уч ўқувчи битирди
Қашқадарёдаги мактабни бу йил уч ўқувчи битирди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Бугундан кучга кирган муҳим янгиликлар
Бугундан кучга кирган муҳим янгиликлар
Ўзбекистон транспорт тизими тубдан янгиланиб янги аэропортлар қурилади
Ўзбекистон транспорт тизими тубдан янгиланиб янги аэропортлар қурилади