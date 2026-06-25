Умиднинг Зебо Раҳимовага қилган кутилмаган сюрпризи тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлди!
Ижтимоий тармоқлардаги самимий ва қизиқарли видеолари билан кўпчилик эътиборини қозонаётган блогер Зебо Раҳимова ва унинг партнёри Умид яна бир таъсирли чиқиши билан мухлисларини қувонтирди.
Жуфтлик бу гал оналари учун кутилмаган совға тайёрлади. Улар гуллар билан бирга Таиланд, Бали, Сингапур ва Малайзияга саёҳат қилиш учун авиачипталар тақдим этди.
Зебо Раҳимова мазкур лаҳзалар акс этган видеони ижтимоий тармоқдаги саҳифасига жойлади. Кадрларда оналарга гулдасталар ва саёҳат йўлланмалари топширилгани кўринади.
Шунингдек, аввалроқ Умиднинг Зебога кутилмаган тарзда улкан гулдаста совға қилгани ҳам тармоқларда катта муҳокамаларга сабаб бўлган эди.
Зебо Раҳимова ва Умиднинг биргаликдаги чиқишлари самимийлиги билан ажралиб, фойдаланувчилар орасида илиқ муносабатларга сабаб бўлмоқда.
…