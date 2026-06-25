Дастурлашсиз веб-сайт: Yandex сунъий интеллектга асосланган Вибекрафт сервисини ишга туширди
Замонавий технологиялар оламида код ёзиш кўникмасисиз ҳам мураккаб рақамли маҳсулотларни яратиш имконияти кенгайиб бормоқда. Yandex B2B Теч компанияси матнли тавсиф асосида веб-сайт ва иловалар яратишга мўлжалланган Вибекрафт сервисининг очиқ синов босқичини эълон қилди. Ушбу платформа фойдаланувчиларга фақатгина чат-бот билан мулоқот қилиш орқали ўз ғояларини тайёр рақамли маҳсулотга айлантириш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Вибекрафт хизматидан фойдаланиш учун фойдаланувчи махсус AI-ёрдамчига лойиҳанинг мақсади, ундаги зарур функциялар ва мақсадли аудитория ҳақида маълумот бериши кифоя. Сунъий интеллект тақдим этилган тавсифни таҳлил қилиб, бир неча дақиқа ичида сайт ёки веб-илованинг дастлабки ишчи версиясини шакллантиради. ixbt.com маълумотига кўра, тизим нафақат визуал қисмни, балки мураккаб техник элементларни ҳам яратишга қодир.
Вибекрафт имкониятлари ва техник хусусиятлариЯнги сервис оддий визитка-сайтлардан кўра мураккаброқ тизимларни яратишга ихтисослашган. Вибекрафт ёрдамида қуйидаги функцияларга эга лойиҳаларни амалга ошириш мумкин:
- Шахсий кабинет ва фойдаланувчиларни рўйхатдан ўтказиш тизими;
- Маҳсулотлар каталоги ва қидирув тизими;
- Файлларни юклаш формалари ва маълумотлар базаси билан интеграция;
- Махсус бренд дизайни ва интерактив элементлар.
Ишлаб чиқувчиларнинг таъкидлашича, Вибекрафт лойиҳанинг MVP (минимал ҳаётий маҳсулот) версиясини яратиш вақтини кескин қисқартиради. Тест иштирокчиларининг баҳолашича, ғояни тушунтиришдан тортиб биринчи натижани олишгача бўлган жараён ўртача 5–10 дақиқа вақт олади. Бу стартаплар учун ўз ғояларини бозорда тезкор текшириб кўриш (валидация) учун айни муддаодир.
Ҳозирда сервис вибе.sourcecraft.dev манзилида ишга туширилган бўлиб, ҳар бир янги фойдаланувчига тизимни синаб кўриш учун 4000 нейрокредит тақдим этилади. Бу ўз навбатида, Ўзбекистондаги ёш тадбиркорлар ва IT-соҳасига қизиқувчилар учун катта дастурлаш жамоасини ёлламасдан туриб, ўз лойиҳаларининг прототипини яратиш имконини беради.
Хулоса қилиб айтганда, Вибекрафт каби сервислар "но-коде" ва "лов-коде" йўналишини янги босқичга олиб чиқмоқда. Эндиликда техник билимга эга бўлмаган мутахассислар ҳам рақамли иқтисодиётда фаол иштирок этиши ва ўз бизнес жараёнларини автоматлаштириши мумкин бўлади.
…