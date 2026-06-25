Дастурлашсиз веб-сайт: Yandex сунъий интеллектга асосланган Вибекрафт сервисини ишга туширди

·0·Техно
Дастурлашсиз веб-сайт: Yandex сунъий интеллектга асосланган Вибекрафт сервисини ишга туширди

Замонавий технологиялар оламида код ёзиш кўникмасисиз ҳам мураккаб рақамли маҳсулотларни яратиш имконияти кенгайиб бормоқда. Yandex B2B Теч компанияси матнли тавсиф асосида веб-сайт ва иловалар яратишга мўлжалланган Вибекрафт сервисининг очиқ синов босқичини эълон қилди. Ушбу платформа фойдаланувчиларга фақатгина чат-бот билан мулоқот қилиш орқали ўз ғояларини тайёр рақамли маҳсулотга айлантириш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Вибекрафт хизматидан фойдаланиш учун фойдаланувчи махсус AI-ёрдамчига лойиҳанинг мақсади, ундаги зарур функциялар ва мақсадли аудитория ҳақида маълумот бериши кифоя. Сунъий интеллект тақдим этилган тавсифни таҳлил қилиб, бир неча дақиқа ичида сайт ёки веб-илованинг дастлабки ишчи версиясини шакллантиради. ixbt.com маълумотига кўра, тизим нафақат визуал қисмни, балки мураккаб техник элементларни ҳам яратишга қодир.

Вибекрафт имкониятлари ва техник хусусиятлари

Янги сервис оддий визитка-сайтлардан кўра мураккаброқ тизимларни яратишга ихтисослашган. Вибекрафт ёрдамида қуйидаги функцияларга эга лойиҳаларни амалга ошириш мумкин:

  • Шахсий кабинет ва фойдаланувчиларни рўйхатдан ўтказиш тизими;
  • Маҳсулотлар каталоги ва қидирув тизими;
  • Файлларни юклаш формалари ва маълумотлар базаси билан интеграция;
  • Махсус бренд дизайни ва интерактив элементлар.
Ёпиқ тест синовлари давомида фойдаланувчилар платформа ёрдамида 1000 дан ортиқ турли лойиҳаларни муваффақиятли яратишган. Улар орасида бошқарув панеллари (дашбоард), мураккаб калькуляторлар, мини-ўйинлар, таҳлилий воситалар ва ҳатто тўлиқ қувватли CRM-тизимлар ҳамда онлайн-дўконлар мавжуд. Бу эса сервиснинг нафақат ҳаваскорлар, балки бизнес вакиллари учун ҳам фойдали эканини кўрсатади.

Ишлаб чиқувчиларнинг таъкидлашича, Вибекрафт лойиҳанинг MVP (минимал ҳаётий маҳсулот) версиясини яратиш вақтини кескин қисқартиради. Тест иштирокчиларининг баҳолашича, ғояни тушунтиришдан тортиб биринчи натижани олишгача бўлган жараён ўртача 5–10 дақиқа вақт олади. Бу стартаплар учун ўз ғояларини бозорда тезкор текшириб кўриш (валидация) учун айни муддаодир.

Ҳозирда сервис вибе.sourcecraft.dev манзилида ишга туширилган бўлиб, ҳар бир янги фойдаланувчига тизимни синаб кўриш учун 4000 нейрокредит тақдим этилади. Бу ўз навбатида, Ўзбекистондаги ёш тадбиркорлар ва IT-соҳасига қизиқувчилар учун катта дастурлаш жамоасини ёлламасдан туриб, ўз лойиҳаларининг прототипини яратиш имконини беради.

Хулоса қилиб айтганда, Вибекрафт каби сервислар "но-коде" ва "лов-коде" йўналишини янги босқичга олиб чиқмоқда. Эндиликда техник билимга эга бўлмаган мутахассислар ҳам рақамли иқтисодиётда фаол иштирок этиши ва ўз бизнес жараёнларини автоматлаштириши мумкин бўлади.

YandexВибекрафтСунъий IntelлектIT-ЯнгиликларВеб-Дастурлаш
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Атом электромобили краш-тестлардан муваффақиятли ўтди: Серияли ишлаб чиқариш яқинАтом электромобили краш-тестлардан муваффақиятли ўтди: Серияли ишлаб чиқариш яқинБугун, 15:57Россия Селлебрите компаниясининг чекловларини четлаб ўтиб, iPhone смартфонларини бузиб кирдиРоссия Селлебрите компаниясининг чекловларини четлаб ўтиб, iPhone смартфонларини бузиб кирдиБугун, 15:26Elon Musk: Neuralink 2026-йилда одамлар ўртасида тўғридан-тўғри фикр алмашишни йўлга қўядиElon Musk: Neuralink 2026-йилда одамлар ўртасида тўғридан-тўғри фикр алмашишни йўлга қўядиБугун, 15:25ПК Стим тақдим этилди: Стеам Мачине консолига муносиб ва кучлироқ рақибПК Стим тақдим этилди: Стеам Мачине консолига муносиб ва кучлироқ рақибБугун, 14:59Yandex шифокорлар учун янги сунъий интеллект ёрдамчисини тақдим этдиYandex шифокорлар учун янги сунъий интеллект ёрдамчисини тақдим этдиБугун, 14:25Фужитсу янги Арровс Алпҳа 2 смартфонини тақдим этди: Чидамлилик ва нафосат уйғунлигиФужитсу янги Арровс Алпҳа 2 смартфонини тақдим этди: Чидамлилик ва нафосат уйғунлигиБугун, 13:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди