Ишга киритиш учун пул сўралди: Нурафшон ва Чироқчида мансабдорлар ушланди

·0·Жамият
Ишга киритиш учун пул сўралди: Нурафшон ва Чироқчида мансабдорлар ушланди

Нурафшон ва Чироқчи туманларида фуқароларни ишга киритиб қўйишни ваъда қилиб, пул олган шахслар ушланди.

Тезкор тадбирда Нурафшон шаҳар тиббиёт бирлашмаси бош ҳисобчиси Л.С. икки нафар фуқарони фаррош вазифасига ишга жойлаштириш эвазига 1 000 АҚШ долларини олган вақтида қўлга олинди.

Чироқчи туманида эса тиббиёт бирлашмасига қарашли оилавий шифокорлик пункти мудири Қ.Л. фуқарони ҳамшира лавозимига ишга киритишни ваъда қилиб, 500 АҚШ долларини олган пайтда ушланди.

Ҳар икки ҳолат бўйича Жиноят кодексининг фирибгарлик ва пора бериш билан боғлиқ моддалари асосида жиноят ишлари қўзғатилди.

Айни пайтда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан тергов ҳаракатлари давом эттирилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ёшларни давлат хизматига қабул қилиш тартиби енгиллаштириладиЁшларни давлат хизматига қабул қилиш тартиби енгиллаштириладиБугун, 14:20Бухорода 7 ёшли боланинг қўли қулфда қисилиб қолдиБухорода 7 ёшли боланинг қўли қулфда қисилиб қолдиБугун, 13:30Тошкентда автобусда аёлга шилқимлик қилган эркак қамалдиТошкентда автобусда аёлга шилқимлик қилган эркак қамалдиБугун, 12:06Португалия билан ўйиндан сўнг мухлиснинг телевизорини синдириб ташлагани тармоқларда қизғин муҳокамада! (видео)Португалия билан ўйиндан сўнг мухлиснинг телевизорини синдириб ташлагани тармоқларда қизғин муҳокамада! (видео)Бугун, 11:23Тошкентда автомойкаларда экологик рейдлар ўтказилмоқдаТошкентда автомойкаларда экологик рейдлар ўтказилмоқдаБугун, 11:08Тошкентда сохта долларларни сотмоқчи бўлган шахс қўлга олиндиТошкентда сохта долларларни сотмоқчи бўлган шахс қўлга олиндиБугун, 10:36
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Абдуқодир Ҳусанов фарзанди билан майдонда пайдо бўлди
Абдуқодир Ҳусанов фарзанди билан майдонда пайдо бўлди
Ҳўкизни Gentra’га жойлаган ўғри йўлда ушланди
Ҳўкизни Gentra’га жойлаган ўғри йўлда ушланди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда