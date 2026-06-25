Ўзбекистонда кивига талаб кескин ошди: асосий таъминотчи қайси давлат?

·0·Ўзбекистон
Ўзбекистонда кивига талаб кескин ошди: асосий таъминотчи қайси давлат?

2026 йилнинг январь–апрель ойларида Ўзбекистонга хориждан жами 7,3 минг тонна киви олиб келинди.

Миллий статистика қўмитаси маълумотига кўра, тўрт ой давомида ушбу маҳсулот 8 та давлатдан импорт қилинган. Киви импортининг умумий қиймати 2,8 миллион АҚШ долларини ташкил этди.

Қайд этилишича, жорий йилда импорт ҳажми сезиларли даражада ошган. Ўзбекистонга олиб келинган киви миқдори ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 2,7 минг тоннага ёки қарийб 59 фоизга кўпайган.

Мамлакатга энг кўп киви етказиб берган давлат Эрон бўлди. Январь–апрель ойларида ушбу мамлакатдан 6 минг тонна маҳсулот импорт қилинган.

Иккинчи ўринни Хитой эгаллади. Хитойдан Ўзбекистонга 1,2 минг тонна киви олиб келинган. Шу тариқа, Эрон ва Хитой умумий импорт ҳажмининг деярли барчасини таъминлаган.

Шунингдек, Қозоғистондан 27,5 тонна, Таиланддан 13 тонна, Италиядан эса 3,6 тонна киви импорт қилинган.

Қолган 5,5 тонна маҳсулот бошқа давлатлар ҳиссасига тўғри келди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эртага ҳаво 44 даражагача кўтариладиЭртага ҳаво 44 даражагача кўтариладиБугун, 14:03Ўзбекистонда «Яшил таъмир» ва энергия тежамкор уйлар даври бошланмоқдаЎзбекистонда «Яшил таъмир» ва энергия тежамкор уйлар даври бошланмоқдаБугун, 13:40Мирзо Улуғбек туманининг айрим ҳудудларида электр ўчириладиМирзо Улуғбек туманининг айрим ҳудудларида электр ўчириладиБугун, 09:48Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилдиФарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилдиКеча, 21:19Энергетика вазирлигида янги тайинловлар амалга оширилдиЭнергетика вазирлигида янги тайинловлар амалга оширилдиКеча, 18:25Ўзбекистон ва Қирғизистон ер алмашди: Янги чегаралар қандай бўлади?Ўзбекистон ва Қирғизистон ер алмашди: Янги чегаралар қандай бўлади?Кеча, 16:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Маошлар 27 майгача тўланади: иш берувчиларга эслатма
Маошлар 27 майгача тўланади: иш берувчиларга эслатма
Ўзбекистонда алкоголь савдосига янги қоида киритилади
Ўзбекистонда алкоголь савдосига янги қоида киритилади
Қашқадарёдаги мактабни бу йил уч ўқувчи битирди
Қашқадарёдаги мактабни бу йил уч ўқувчи битирди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Бугундан кучга кирган муҳим янгиликлар
Бугундан кучга кирган муҳим янгиликлар
Ўзбекистон транспорт тизими тубдан янгиланиб янги аэропортлар қурилади
Ўзбекистон транспорт тизими тубдан янгиланиб янги аэропортлар қурилади