Атом электромобили краш-тестлардан муваффақиятли ўтди: Серияли ишлаб чиқариш яқин

·0·Техно
Атом электромобили краш-тестлардан муваффақиятли ўтди: Серияли ишлаб чиқариш яқин

Россиянинг янги авлод электр транспорти лойиҳаси бўлмиш Атом электромобили барча зарурий сертификация краш-тестларидан муваффақиятли ўтди. Ишлаб чиқарувчи “Кама” акциядорлик жамияти матбуот хизмати хабарига кўра, ушбу синовлар якунланиши моделни серияли ишлаб чиқариш ва сотувга чиқариш йўлидаги энг муҳим тўсиқлардан бири бартараф этилганини англатади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Синов жараёнлари Россия давлат илмий маркази “НАМИ” полигонида ўтказилди. Мутахассислар автомобилнинг нафақат хавфсизлик даражасини, балки унинг ресурс имкониятлари, иқлимий чидамлилиги ва коррозияга қарши хусусиятларини ҳам батафсил ўргандилар. Ixbt.com маълумотига кўра, синовлар учун иккита серияли намуна танлаб олинган бўлиб, уларнинг ҳар бири алоҳида йўналишда текширувдан ўтказилган.

Конструкцион мураккаблик ва хавфсизлик ечимлари

Биринчи автомобил соатига 56 км тезликда, олд қисмининг 40 фоизли қопламаси билан тўқнашувни симуляция қилувчи фронтал краш-тестдан ўтди. Иккинчи намуна эса 50 км/ч тезликда ҳаракатланаётган 950 килограммли арава ёрдамида ён томондан зарба қабул қилди. Таъкидлаш жоизки, Атом электромобили марказий устун (стойка)га эга эмас ва унинг эшиклари қарама-қарши томонга очилади. Бу эса конструкцион жиҳатдан ён зарбаларга чидамлилик масаласини анча мураккаблаштиради.

Муҳандисларнинг сўзларига кўра, марказий устун йўқлиги сабабли асосий юклама пол панеллари, остоналар, қулфлар, том ва эшикларнинг ўзига тақсимланган. Синовлар давомида тўрт хил пўлат ва алюминий қотишмасидан тайёрланган кузов каркаси ўзининг мустаҳкамлигини исботлади. Зарба пайтида барча тизимлар штат режимида ишлади: хавфсизлик ёстиқчалари ва камарлар белгиланган вақтда ишга тушди, хавфсизлик пардалари эса ойналарни тўлиқ қоплади.

Техник имкониятлар ва бозор истиқболлари

Энг муҳим жиҳатлардан бири шундаки, кучли зарбадан сўнг ҳам электромобилнинг юқори вольтли тизими ва аккумулятор батареяси ўз яхлитлигини сақлаб қолган. Бу ёнғин хавфсизлиги ва йўловчилар ҳаётини сақлашда ҳал қилувчи омил ҳисобланади. Атом электромобили бир марта қувватланиш орқали 500 километргача масофани босиб ўта олади ва 100 км/ч тезликка 8 сонияда эришади.

Янги модел “Москвич” заводи қувватларида йиғилиши режалаштирилган. Ҳозирча эълон қилинган дастлабки нархлар 3 миллион рублдан бошланиши кутилмоқда. Ўзбекистон бозорида электромобилларга бўлган талаб ортиб бораётган бир пайтда, ушбу ихчам ва замонавий модел минтақавий экспорт салоҳиятига ҳам эга бўлиши мумкин. Ҳозирда компания ишлаб чиқариш линияларини якуний созлаш ишларини олиб бормоқда.

АтомЭлектромобилКраш-тестТехнологияАвто
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россия Селлебрите компаниясининг чекловларини четлаб ўтиб, iPhone смартфонларини бузиб кирдиРоссия Селлебрите компаниясининг чекловларини четлаб ўтиб, iPhone смартфонларини бузиб кирдиБугун, 15:26Elon Musk: Neuralink 2026-йилда одамлар ўртасида тўғридан-тўғри фикр алмашишни йўлга қўядиElon Musk: Neuralink 2026-йилда одамлар ўртасида тўғридан-тўғри фикр алмашишни йўлга қўядиБугун, 15:25ПК Стим тақдим этилди: Стеам Мачине консолига муносиб ва кучлироқ рақибПК Стим тақдим этилди: Стеам Мачине консолига муносиб ва кучлироқ рақибБугун, 14:59Yandex шифокорлар учун янги сунъий интеллект ёрдамчисини тақдим этдиYandex шифокорлар учун янги сунъий интеллект ёрдамчисини тақдим этдиБугун, 14:25Фужитсу янги Арровс Алпҳа 2 смартфонини тақдим этди: Чидамлилик ва нафосат уйғунлигиФужитсу янги Арровс Алпҳа 2 смартфонини тақдим этди: Чидамлилик ва нафосат уйғунлигиБугун, 13:52Асемагик М1А Pro Tank Центре: Ихчам корпусда NVIDIA RTX 5060 видеокартали мини-ПКАсемагик М1А Pro Tank Центре: Ихчам корпусда NVIDIA RTX 5060 видеокартали мини-ПКБугун, 13:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди