Атом электромобили краш-тестлардан муваффақиятли ўтди: Серияли ишлаб чиқариш яқин
Россиянинг янги авлод электр транспорти лойиҳаси бўлмиш Атом электромобили барча зарурий сертификация краш-тестларидан муваффақиятли ўтди. Ишлаб чиқарувчи “Кама” акциядорлик жамияти матбуот хизмати хабарига кўра, ушбу синовлар якунланиши моделни серияли ишлаб чиқариш ва сотувга чиқариш йўлидаги энг муҳим тўсиқлардан бири бартараф этилганини англатади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Синов жараёнлари Россия давлат илмий маркази “НАМИ” полигонида ўтказилди. Мутахассислар автомобилнинг нафақат хавфсизлик даражасини, балки унинг ресурс имкониятлари, иқлимий чидамлилиги ва коррозияга қарши хусусиятларини ҳам батафсил ўргандилар. Ixbt.com маълумотига кўра, синовлар учун иккита серияли намуна танлаб олинган бўлиб, уларнинг ҳар бири алоҳида йўналишда текширувдан ўтказилган.
Конструкцион мураккаблик ва хавфсизлик ечимлариБиринчи автомобил соатига 56 км тезликда, олд қисмининг 40 фоизли қопламаси билан тўқнашувни симуляция қилувчи фронтал краш-тестдан ўтди. Иккинчи намуна эса 50 км/ч тезликда ҳаракатланаётган 950 килограммли арава ёрдамида ён томондан зарба қабул қилди. Таъкидлаш жоизки, Атом электромобили марказий устун (стойка)га эга эмас ва унинг эшиклари қарама-қарши томонга очилади. Бу эса конструкцион жиҳатдан ён зарбаларга чидамлилик масаласини анча мураккаблаштиради.
Муҳандисларнинг сўзларига кўра, марказий устун йўқлиги сабабли асосий юклама пол панеллари, остоналар, қулфлар, том ва эшикларнинг ўзига тақсимланган. Синовлар давомида тўрт хил пўлат ва алюминий қотишмасидан тайёрланган кузов каркаси ўзининг мустаҳкамлигини исботлади. Зарба пайтида барча тизимлар штат режимида ишлади: хавфсизлик ёстиқчалари ва камарлар белгиланган вақтда ишга тушди, хавфсизлик пардалари эса ойналарни тўлиқ қоплади.
Техник имкониятлар ва бозор истиқболлариЭнг муҳим жиҳатлардан бири шундаки, кучли зарбадан сўнг ҳам электромобилнинг юқори вольтли тизими ва аккумулятор батареяси ўз яхлитлигини сақлаб қолган. Бу ёнғин хавфсизлиги ва йўловчилар ҳаётини сақлашда ҳал қилувчи омил ҳисобланади. Атом электромобили бир марта қувватланиш орқали 500 километргача масофани босиб ўта олади ва 100 км/ч тезликка 8 сонияда эришади.
Янги модел “Москвич” заводи қувватларида йиғилиши режалаштирилган. Ҳозирча эълон қилинган дастлабки нархлар 3 миллион рублдан бошланиши кутилмоқда. Ўзбекистон бозорида электромобилларга бўлган талаб ортиб бораётган бир пайтда, ушбу ихчам ва замонавий модел минтақавий экспорт салоҳиятига ҳам эга бўлиши мумкин. Ҳозирда компания ишлаб чиқариш линияларини якуний созлаш ишларини олиб бормоқда.
…