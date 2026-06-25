Эбола эпидемияси бошланганидан бери Африкадан ташқаридаги илк касалланиш ҳолати қайд этилди
Францияда жорий Эбола эпидемияси бошланганидан бери Африкадан ташқаридаги илк касалланиш ҳолати қайд этилди.
Франция Соғлиқни сақлаш вазирлиги маълумотига кўра, вирус Демократик Конгодаги гуманитар миссиядан қайтган шифокорда аниқланган. У махсус хавфсизлик чоралари асосида шифохонага ётқизилиб, изоляторга жойлаштирилган. Беморнинг аҳволи барқарор деб баҳоланмоқда.
Санитария хизматлари шифокор билан мулоқотда бўлган шахсларни аниқламоқда. Улар 21 кун давомида уй карантинида сақланади.
Мутахассислар ҳозир "Бундибугио" штамми тарқалаётганини билдирган. Унга қарши тасдиқланган вакцина ёки махсус даволаш усули ҳозирча мавжуд эмас.
Демократик Конгода қарийб 1100 та касалланиш ва 280 га яқин ўлим қайд этилган. Угандада эса 20 та ҳолат ва икки ўлим аниқланган.
…