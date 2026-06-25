ЖКБ водородли автомобиллар ўртасида жаҳон рекординиўрнатишга тайёрланмоқда

·0·Авто
ЖКБ водородли автомобиллар ўртасида жаҳон рекординиўрнатишга тайёрланмоқда

Британиянинг машҳур ЖКБ муҳандислик компанияси ўзининг янги Ҳйдромах лойиҳаси доирасида водород билан ишлайдиган ички ёнув двигателли автомобиллар учун янги жаҳон рекордини ўрнатишга яқин турибди. Синов жараёнларининг якуний босқичида ушбу техника соатига 208 мил (тахминан 335 км/соат) тезликка эришиб, амалдаги кўрсаткичлардан ўзиб кетишга муваффақ бўлди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Компания мутахассисларининг маълум қилишича, асосий рекорд ўрнатиш тадбири жорий йилнинг август ойида АҚШнинг Юта штатидаги машҳур Бонневил тузли текисликларида бўлиб ўтади. Ушбу ҳудуд ўзининг мутлақо текис юзаси билан тезлик ишқибозлари ва муҳандислар учун энг мақбул полигони ҳисобланади.

Тарихий муваффақиятнинг давоми

ЖКБ учун бундай ютуқлар бегона эмас. Компания 2006-йилда Диеселмах лойиҳаси билан дизел двигателли автомобиллар ўртасида тезлик рекордини ўрнатган эди. Ўшанда британияликлар техникаси соатига 350 милдан юқори тезликни қайд этиб, муҳандислик оламида катта шов-шувга сабаб бўлган. Эндиликда эса асосий эътибор экологик тоза ёқилғи турига қаратилмоқда.

Ҳйдромах лойиҳасининг ўзига хослиги шундаки, у водородли ёнилғи элементларидан (фуел селлс) эмас, балки айнан водород билан ишлайдиган ички ёнув двигателидан фойдаланади. Бу технология анъанавий двигателларнинг ишлаш принципини сақлаб қолган ҳолда, атмосферага зарарли чиқиндилар чиқарилишини нолга тушириш имконини беради.

Яшил технологиялар келажаги

Мутахассисларнинг фикрича, ЖКБ томонидан амалга оширилаётган ушбу лойиҳа нафақат спорт рекорди, балки келажак транспорти учун муҳим қадамдир. Ўзбекистон каби автомобил саноати ривожланаётган мамлакатларда ҳам водород технологияларига қизиқиш ортиб бормоқда. Бундай рекордлар водородли двигателларнинг қуввати ва ишончлилигини исботлашга хизмат қилади.

Ҳозирда муҳандислар жамоаси автомобилнинг аэродинамик хусусиятларини ва двигателнинг экстремал шароитлардаги чидамлилигини охирги марта кўздан кечирмоқда. Август ойидаги пойга водородли транспорт воситалари тарихида янги саҳифа очиши кутилмоқда. Ixbt.com маълумотларига кўра, лойиҳа доирасида эришилган натижалар келгусида оғир саноат техникаларини водородга ўтказишда қўлланилади.

  • Водородли двигателнинг экологик тозалиги;
  • Юқори тезланиш ва қувват кўрсаткичлари;
  • Анъанавий ёнилғи тизимларидан воз кечиш имконияти;
  • Экстремал ҳарорат ва босим остида барқарор ишлаш.
ЖКБ компаниясининг ушбу ташаббуси дунё бўйлаб "яшил энергия"га ўтиш жараёнини тезлаштириши мумкин. Агар август ойидаги синовлар муваффақиятли якунланса, Ҳйдромах расман дунёдаги энг тезкор водородли автомобил сифатида Гиннеснинг рекордлар китобидан жой олади.

ЖКБҲйдромахВодородТезлик РекордиАвто-технологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда электромобиллар сони жадал ўсишда давом этмоқдаЎзбекистонда электромобиллар сони жадал ўсишда давом этмоқдаБугун, 15:51Иссиқ ҳаво ва электромобиллар: Renault 4 мисолида батарея самарадорлиги таҳлилиИссиқ ҳаво ва электромобиллар: Renault 4 мисолида батарея самарадорлиги таҳлилиБугун, 14:58Ваухҳалл бренди сақлаб қолинади: Stellantis британча моделларга кўпроқ эркинлик берадиВаухҳалл бренди сақлаб қолинади: Stellantis британча моделларга кўпроқ эркинлик берадиБугун, 12:54BMW M3 Touring янги даврга қадам қўймоқда: Неуе Классе оиласида универсал сақлаб қолинадиBMW M3 Touring янги даврга қадам қўймоқда: Неуе Классе оиласида универсал сақлаб қолинадиБугун, 10:51Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этдиChery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этдиБугун, 09:57Европа автомобил бозорида инқилоб: Электромобиллар илк бор бензинли машиналардан ўзиб кетдиЕвропа автомобил бозорида инқилоб: Электромобиллар илк бор бензинли машиналардан ўзиб кетдиБугун, 04:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди