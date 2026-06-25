ЖКБ водородли автомобиллар ўртасида жаҳон рекординиўрнатишга тайёрланмоқда
Британиянинг машҳур ЖКБ муҳандислик компанияси ўзининг янги Ҳйдромах лойиҳаси доирасида водород билан ишлайдиган ички ёнув двигателли автомобиллар учун янги жаҳон рекордини ўрнатишга яқин турибди. Синов жараёнларининг якуний босқичида ушбу техника соатига 208 мил (тахминан 335 км/соат) тезликка эришиб, амалдаги кўрсаткичлардан ўзиб кетишга муваффақ бўлди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Компания мутахассисларининг маълум қилишича, асосий рекорд ўрнатиш тадбири жорий йилнинг август ойида АҚШнинг Юта штатидаги машҳур Бонневил тузли текисликларида бўлиб ўтади. Ушбу ҳудуд ўзининг мутлақо текис юзаси билан тезлик ишқибозлари ва муҳандислар учун энг мақбул полигони ҳисобланади.
Тарихий муваффақиятнинг давомиЖКБ учун бундай ютуқлар бегона эмас. Компания 2006-йилда Диеселмах лойиҳаси билан дизел двигателли автомобиллар ўртасида тезлик рекордини ўрнатган эди. Ўшанда британияликлар техникаси соатига 350 милдан юқори тезликни қайд этиб, муҳандислик оламида катта шов-шувга сабаб бўлган. Эндиликда эса асосий эътибор экологик тоза ёқилғи турига қаратилмоқда.
Ҳйдромах лойиҳасининг ўзига хослиги шундаки, у водородли ёнилғи элементларидан (фуел селлс) эмас, балки айнан водород билан ишлайдиган ички ёнув двигателидан фойдаланади. Бу технология анъанавий двигателларнинг ишлаш принципини сақлаб қолган ҳолда, атмосферага зарарли чиқиндилар чиқарилишини нолга тушириш имконини беради.
Яшил технологиялар келажагиМутахассисларнинг фикрича, ЖКБ томонидан амалга оширилаётган ушбу лойиҳа нафақат спорт рекорди, балки келажак транспорти учун муҳим қадамдир. Ўзбекистон каби автомобил саноати ривожланаётган мамлакатларда ҳам водород технологияларига қизиқиш ортиб бормоқда. Бундай рекордлар водородли двигателларнинг қуввати ва ишончлилигини исботлашга хизмат қилади.
Ҳозирда муҳандислар жамоаси автомобилнинг аэродинамик хусусиятларини ва двигателнинг экстремал шароитлардаги чидамлилигини охирги марта кўздан кечирмоқда. Август ойидаги пойга водородли транспорт воситалари тарихида янги саҳифа очиши кутилмоқда. Ixbt.com маълумотларига кўра, лойиҳа доирасида эришилган натижалар келгусида оғир саноат техникаларини водородга ўтказишда қўлланилади.
- Водородли двигателнинг экологик тозалиги;
- Юқори тезланиш ва қувват кўрсаткичлари;
- Анъанавий ёнилғи тизимларидан воз кечиш имконияти;
- Экстремал ҳарорат ва босим остида барқарор ишлаш.
…