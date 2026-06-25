Муниса Ризаеванинг «қора рўйхат»ига тушган санъаткор ким эди?

·0·Маданият
Муниса Ризаеванинг «қора рўйхат»ига тушган санъаткор ким эди?

Хонанда Муниса Ризаева қизиқ ва кулигили воқеани эслаб, бир вақтлар шоумен Иззат Шукуровни шахсий “қора рўйхат”ига киритганини маълум қилди.

Санъаткорнинг айтишича, бу воқеага нима сабаб бўлганини ҳозир ҳатто ўзи ҳам аниқ эслай олмайди. Муниса Ризаева ҳазил аралаш, эҳтимол, ўша пайтларда Иззат Шукуровни хафа қилган бўлиши мумкинлигини таъкидлади.

Қизиғи шундаки, вақт ўтиб мазкур ҳолат ҳақида суҳбат кетганида, Иззат Шукуров хонандага иккита гулдаста тақдим этган. Муниса Ризаеванинг сўзларига кўра, гулларнинг бири унинг бир вақтлар Иззат Шукуровдан хафа бўлгани учун берилган бўлса, иккинчиси шоуменни “қора рўйхат”га киритиб қўйгани учун совға қилинган.

Кўтаринки кайфиятда эсга олинган мазкур воқеа ижтимоий тармоқларда ҳам мухлислар эътиборини тортди. Фойдаланувчилар икки санъаткор ўртасидаги бу қизиқ ҳодисани илиқ муносабат билан муҳокама қилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Умиднинг Зебо Раҳимовага қилган кутилмаган сюрпризи тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлди!Умиднинг Зебо Раҳимовага қилган кутилмаган сюрпризи тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлди!Бугун, 16:31Шаҳзода Муҳаммедова: "Роналдуга хат ёздим..." (видео)Шаҳзода Муҳаммедова: "Роналдуга хат ёздим..." (видео)Бугун, 14:13“Шунчаки Мария” юлдузи Сочида фахрий меҳмон бўлди “Шунчаки Мария” юлдузи Сочида фахрий меҳмон бўлди Бугун, 13:19Зуҳра Солиева: “Эртага ўлсанг, ўлигингни ким кўтаради, деб ёзишди” (видео)Зуҳра Солиева: “Эртага ўлсанг, ўлигингни ким кўтаради, деб ёзишди” (видео)Бугун, 13:07Голливудни банкротлик ёқасига олиб келган фильм — “Клеопатра”Голливудни банкротлик ёқасига олиб келган фильм — “Клеопатра”Бугун, 12:48Шаҳноза Мирзиёеванинг қизи Рания Умарованинг Криштиану Роналду билан тушган сурати тарқалдиШаҳноза Мирзиёеванинг қизи Рания Умарованинг Криштиану Роналду билан тушган сурати тарқалдиБугун, 11:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...