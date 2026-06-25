АҚШда ҳайдовчисиз автомобиллар учун тормоз педали талаби бекор қилиниши кутилмоқда
АҚШ Транспорт вазирлиги (ДОТ) федерал транспорт қоидаларига муҳим ўзгартиришлар киритишни таклиф қилди. Унга кўра, тўлиқ автоном бошқарув тизимлари учун мўлжалланган транспорт воситаларида тормоз педалларини ўрнатиш мажбурияти олиб ташланиши мумкин. Ушбу ташаббус Tesla ва Зоох каби ўз-ўзини бошқарувчи технологиялар устида ишлаётган компаниялар учун улкан имкониятлар эшигини очади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ҳозирги вақтда амалда бўлган Федерал автотранспорт хавфсизлиги стандартлари (ФМВСС) ҳар қандай автомобилда анъанавий бошқарув аъзолари бўлишини талаб қилади. Янги таклиф эса фақатгина автоматлаштирилган тизимлар томонидан бошқариладиган машиналар учун ушбу тартибни истисно қилади. Мутахассисларнинг фикрича, бу қадам АҚШ йўлларида роботаксиларнинг пайдо бўлишини сезиларли даражада тезлаштиради.
Инновациялар йўлидаги тўсиқларнинг олиб ташланишиНҲТСА (Миллий йўл ҳаракати хавфсизлиги бошқармаси) маълумотига кўра, ушбу ўзгаришлар инновацион дизайндаги транспорт воситаларини ишлаб чиқаришдаги бюрократик тўсиқларни бартараф этади. Илгари компаниялар рул ёки педалсиз автомобилни синовдан ўтказиш учун ҳукуматдан махсус рухсатнома олишлари шарт эди ва бундай машиналарнинг сони чекланган эди.
НҲТСА маъмури Жонатан Моррисоннинг таъкидлашича, АҚШ технологик инқилоб остонасида турибди ва соҳада етакчиликни сақлаб қолиш учун тартибга солиш тизимини қайта кўриб чиқиш зарур. Унинг сўзларига кўра, янги рамка доирасида хавфсизлик талаблари кучайтирилган ҳолда, мантиқсиз ва эскирган чекловлар бекор қилинади.
Tesla ва Кйберкаб лойиҳасиМазкур қарор, айниқса, Elon Musk бошқарувидаги Tesla компанияси учун жуда муҳим. Компания сўнгги йилларда рул ва педалсиз икки кишилик Кйберкаб автомобилини ишлаб чиқиш устида фаол иш олиб бормоқда. Муск бир неча бор федерал рухсат берилиши билан ушбу машиналарни бутун мамлакат бўйлаб оммалаштиришга тайёрлигини билдирган эди.
Ҳозирда Tesla Техас штатининг Остин шаҳрида кичик ҳажмдаги роботакси хизматини синовдан ўтказмоқда. Дастлаб хавфсизлик учун ҳайдовчи ўриндиғида мутахассис ўтирган бўлса, эндиликда автомобиллар "назоратсиз" тартибда ҳаракатланмоқда. Шунга қарамай, компания фавқулодда вазиятларда ёки тўқнашувлардан сўнг машиналарни масофадан туриб операторлар ёрдамида бошқаришини тан олган.
Amazon компаниясига тегишли бўлган Зоох ҳам ушбу соҳада фаол. Улар ўтган йили ўзларининг махсус роботаксилари учун вақтинчалик рухсатнома олишган эди. Янги қоидалар кучга кирса, Зоох ва бошқа стартаплар ўз лойиҳаларини тижорий мақсадларда кенгроқ миқёсда қўллаш имконига эга бўладилар. Жамоатчилик ушбу таклиф бўйича 30 кун давомида ўз фикр-мулоҳазаларини билдириши мумкин, шундан сўнг якуний қарор қабул қилинади.
…