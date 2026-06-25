АҚШда ҳайдовчисиз автомобиллар учун тормоз педали талаби бекор қилиниши кутилмоқда

·0·Техно
АҚШда ҳайдовчисиз автомобиллар учун тормоз педали талаби бекор қилиниши кутилмоқда

АҚШ Транспорт вазирлиги (ДОТ) федерал транспорт қоидаларига муҳим ўзгартиришлар киритишни таклиф қилди. Унга кўра, тўлиқ автоном бошқарув тизимлари учун мўлжалланган транспорт воситаларида тормоз педалларини ўрнатиш мажбурияти олиб ташланиши мумкин. Ушбу ташаббус Tesla ва Зоох каби ўз-ўзини бошқарувчи технологиялар устида ишлаётган компаниялар учун улкан имкониятлар эшигини очади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ҳозирги вақтда амалда бўлган Федерал автотранспорт хавфсизлиги стандартлари (ФМВСС) ҳар қандай автомобилда анъанавий бошқарув аъзолари бўлишини талаб қилади. Янги таклиф эса фақатгина автоматлаштирилган тизимлар томонидан бошқариладиган машиналар учун ушбу тартибни истисно қилади. Мутахассисларнинг фикрича, бу қадам АҚШ йўлларида роботаксиларнинг пайдо бўлишини сезиларли даражада тезлаштиради.

Инновациялар йўлидаги тўсиқларнинг олиб ташланиши

НҲТСА (Миллий йўл ҳаракати хавфсизлиги бошқармаси) маълумотига кўра, ушбу ўзгаришлар инновацион дизайндаги транспорт воситаларини ишлаб чиқаришдаги бюрократик тўсиқларни бартараф этади. Илгари компаниялар рул ёки педалсиз автомобилни синовдан ўтказиш учун ҳукуматдан махсус рухсатнома олишлари шарт эди ва бундай машиналарнинг сони чекланган эди.

НҲТСА маъмури Жонатан Моррисоннинг таъкидлашича, АҚШ технологик инқилоб остонасида турибди ва соҳада етакчиликни сақлаб қолиш учун тартибга солиш тизимини қайта кўриб чиқиш зарур. Унинг сўзларига кўра, янги рамка доирасида хавфсизлик талаблари кучайтирилган ҳолда, мантиқсиз ва эскирган чекловлар бекор қилинади.

Tesla ва Кйберкаб лойиҳаси

Мазкур қарор, айниқса, Elon Musk бошқарувидаги Tesla компанияси учун жуда муҳим. Компания сўнгги йилларда рул ва педалсиз икки кишилик Кйберкаб автомобилини ишлаб чиқиш устида фаол иш олиб бормоқда. Муск бир неча бор федерал рухсат берилиши билан ушбу машиналарни бутун мамлакат бўйлаб оммалаштиришга тайёрлигини билдирган эди.

Ҳозирда Tesla Техас штатининг Остин шаҳрида кичик ҳажмдаги роботакси хизматини синовдан ўтказмоқда. Дастлаб хавфсизлик учун ҳайдовчи ўриндиғида мутахассис ўтирган бўлса, эндиликда автомобиллар "назоратсиз" тартибда ҳаракатланмоқда. Шунга қарамай, компания фавқулодда вазиятларда ёки тўқнашувлардан сўнг машиналарни масофадан туриб операторлар ёрдамида бошқаришини тан олган.

Amazon компаниясига тегишли бўлган Зоох ҳам ушбу соҳада фаол. Улар ўтган йили ўзларининг махсус роботаксилари учун вақтинчалик рухсатнома олишган эди. Янги қоидалар кучга кирса, Зоох ва бошқа стартаплар ўз лойиҳаларини тижорий мақсадларда кенгроқ миқёсда қўллаш имконига эга бўладилар. Жамоатчилик ушбу таклиф бўйича 30 кун давомида ўз фикр-мулоҳазаларини билдириши мумкин, шундан сўнг якуний қарор қабул қилинади.

TeslaElon MuskАвтоном АвтомобилларАҚШТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Adobe компанияси видео ва суратларни яхшиловчи Топаз Лабс стартапини сотиб олдиAdobe компанияси видео ва суратларни яхшиловчи Топаз Лабс стартапини сотиб олдиБугун, 18:57Россияда ҳайдовчисиз трамвайлар тармоғи кенгаймоқда: янги ҳудудлар тажрибага қўшилдиРоссияда ҳайдовчисиз трамвайлар тармоғи кенгаймоқда: янги ҳудудлар тажрибага қўшилдиБугун, 18:50Samsung янги Galaxy А27 5G смартфонини тақдим этди: Snapdragon чипи ва узоқ муддатли қўллаб-қувватлашSamsung янги Galaxy А27 5G смартфонини тақдим этди: Snapdragon чипи ва узоқ муддатли қўллаб-қувватлашБугун, 18:28Tesla автопилот тизими бўйича янги суд можароси: Компания айбловларни рад этмоқдаTesla автопилот тизими бўйича янги суд можароси: Компания айбловларни рад этмоқдаБугун, 17:58Amazon Ҳиндистонда сунъий интеллект инфратузилмаси учун 13 миллиард доллар ажратадиAmazon Ҳиндистонда сунъий интеллект инфратузилмаси учун 13 миллиард доллар ажратадиБугун, 17:29Microsoft ўз қарорини ўзгартирди: Windows 11 учун 8 GB тезкор хотира етарли деб топилдиMicrosoft ўз қарорини ўзгартирди: Windows 11 учун 8 GB тезкор хотира етарли деб топилдиБугун, 17:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди