Ўзбекистонда саратонга қарши курашишнинг янги дастури жорий этилади...
Соғлиқ — инсон учун энг олий неъмат. Мамлакатимизда аҳоли саломатлигини муҳофаза қилиш, айниқса, хавфли хасталикларнинг олдини олиш ва уларни эрта босқичда жиловлаш борасида жуда муҳим тарихий ҳужжат қабул қилинди. Президентнинг «Саратон касалликларининг олдини олиш, эрта аниқлаш ва даволаш чора-тадбирларини такомиллаштириш тўғрисида»ги қарори соҳада янги даврни бошлаб беради.
Саратон билан курашишда энг муҳим омил — бу вақт. Касаллик қанча эрта аниқланса, инсон ҳаётини сақлаб қолиш имконияти шунча юқори бўлади. Янги қарорда айнан мана шу ҳаётий жиҳатга асосий урғу берилган.
Асосий мақсад: Рақамлар қандай ўзгаради?
Қарор билан соғлиқни сақлаш тизими олдига аниқ ва рақамлаштирилган мақсадлар қўйилди. Эндиликда тиббий текширувлар кўлами кенгайтирилиб, касалликни барвақт аниқлаш тизими кучайтирилади:
60 фоизлик қамров: Аҳоли ўртасида энг кўп учрайдиган саратон турлари (бачадон бўйни, кўкрак бези, йўғон ичак, ошқозон, простата бези ва ўпка) бўйича мақсадли тиббий текширувлар (скрининг) кўрсаткичи камида 60 фоизга етказилади.
Касалликни аниқлаш босқичларидаги мақсадли кўрсаткичлар эса қуйидаги жадвалда белгилаб берилган:
Даволаш ва аниқлаш босқичлари
Ҳозирги кўрсаткич
Янги марра
Натижа
1-2-босқичларда (Эрта аниқлаш)
30%
40% га ошириш
Инсонларни тўлиқ соғайиб кетиш имконияти ортади.
3-4-босқичларда (Кеч аниқлаш)
65%
55% га камайтириш
Оғир оқибатлар ва асоратлар сони сезиларли даражада камаяди.
Халқаро стандартлар асосида: Миллий дастур старт олмоқда
2027 йил 1 январдан бошлаб юртимизда Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) ва халқаро экспертлар иштирокида ишлаб чиқилган Саратонга қарши курашиш миллий дастури амалиётга татбиқ этилади.
Ушбу дастур доирасида республиканинг барча ҳудудларида босқичма-босқич равишда қуйидаги тўртта хавфли саратон турини эрта аниқлаш ва олдини олиш чоралари кўрилади:
Ошқозон саратони;
Йўғон ичак (колоректал) саратони;
Ўпка саратони;
Простата бези саратони.
Дастурнинг устувор вазифалари нималардан иборат?
Янги тизим фақат шифохоналар ичида чекланиб қолмайди, у жамиятнинг барча қатламларини қамраб олади. Энг муҳим вазифалар этиб қуйидагилар белгиланди:
Одамларнинг хабардорлигини ошириш: Аҳоли ўртасида саратоннинг хавф омиллари, унинг илк белгилари ва ундан ҳимояланиш усуллари ҳақида тушунтириш ишлари кучайтирилади. Кўпчилик касаллик белгиларини ўтказиб юбормаслиги учун тиббий маданият юксалтирилади.
Тизимни мукаммаллаштириш: Касалликни олдини олишдан бошлаб, то эрта ташхис қўйиш ва замонавий усулларда даволашгача бўлган занжир бутунлай янгиланади.
Сифатли ёрдам ва ҳаёт: Тиббий ёрдам сифатини халқаро даражага кўтариш орқали бевақт ўлим ҳолатларини кескин камайтириш устида ишланади.
Бу қарор — юртимизда ҳар бир фуқаронинг соғлом ва узоқ умр кўриши, тиббиётнинг эса чин маънода халққа яқин ва сифатли бўлиши йўлидаги энг йирик қадамлардан биридир.
…