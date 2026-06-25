Ўзбекистонда саратонга қарши курашишнинг янги дастури жорий этилади...

·0·Саломатлик
Ўзбекистонда саратонга қарши курашишнинг янги дастури жорий этилади...

Соғлиқ — инсон учун энг олий неъмат. Мамлакатимизда аҳоли саломатлигини муҳофаза қилиш, айниқса, хавфли хасталикларнинг олдини олиш ва уларни эрта босқичда жиловлаш борасида жуда муҳим тарихий ҳужжат қабул қилинди. Президентнинг «Саратон касалликларининг олдини олиш, эрта аниқлаш ва даволаш чора-тадбирларини такомиллаштириш тўғрисида»ги қарори соҳада янги даврни бошлаб беради.

Саратон билан курашишда энг муҳим омил — бу вақт. Касаллик қанча эрта аниқланса, инсон ҳаётини сақлаб қолиш имконияти шунча юқори бўлади. Янги қарорда айнан мана шу ҳаётий жиҳатга асосий урғу берилган.

Асосий мақсад: Рақамлар қандай ўзгаради?

Қарор билан соғлиқни сақлаш тизими олдига аниқ ва рақамлаштирилган мақсадлар қўйилди. Эндиликда тиббий текширувлар кўлами кенгайтирилиб, касалликни барвақт аниқлаш тизими кучайтирилади:

  • 60 фоизлик қамров: Аҳоли ўртасида энг кўп учрайдиган саратон турлари (бачадон бўйни, кўкрак бези, йўғон ичак, ошқозон, простата бези ва ўпка) бўйича мақсадли тиббий текширувлар (скрининг) кўрсаткичи камида 60 фоизга етказилади.

Касалликни аниқлаш босқичларидаги мақсадли кўрсаткичлар эса қуйидаги жадвалда белгилаб берилган:

Даволаш ва аниқлаш босқичлари

Ҳозирги кўрсаткич

Янги марра

Натижа

1-2-босқичларда (Эрта аниқлаш)

30%

40% га ошириш

Инсонларни тўлиқ соғайиб кетиш имконияти ортади.

3-4-босқичларда (Кеч аниқлаш)

65%

55% га камайтириш

Оғир оқибатлар ва асоратлар сони сезиларли даражада камаяди.

Халқаро стандартлар асосида: Миллий дастур старт олмоқда

2027 йил 1 январдан бошлаб юртимизда Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) ва халқаро экспертлар иштирокида ишлаб чиқилган Саратонга қарши курашиш миллий дастури амалиётга татбиқ этилади.

Ушбу дастур доирасида республиканинг барча ҳудудларида босқичма-босқич равишда қуйидаги тўртта хавфли саратон турини эрта аниқлаш ва олдини олиш чоралари кўрилади:

  1. Ошқозон саратони;

  2. Йўғон ичак (колоректал) саратони;

  3. Ўпка саратони;

  4. Простата бези саратони.

Дастурнинг устувор вазифалари нималардан иборат?

Янги тизим фақат шифохоналар ичида чекланиб қолмайди, у жамиятнинг барча қатламларини қамраб олади. Энг муҳим вазифалар этиб қуйидагилар белгиланди:

  • Одамларнинг хабардорлигини ошириш: Аҳоли ўртасида саратоннинг хавф омиллари, унинг илк белгилари ва ундан ҳимояланиш усуллари ҳақида тушунтириш ишлари кучайтирилади. Кўпчилик касаллик белгиларини ўтказиб юбормаслиги учун тиббий маданият юксалтирилади.

  • Тизимни мукаммаллаштириш: Касалликни олдини олишдан бошлаб, то эрта ташхис қўйиш ва замонавий усулларда даволашгача бўлган занжир бутунлай янгиланади.

  • Сифатли ёрдам ва ҳаёт: Тиббий ёрдам сифатини халқаро даражага кўтариш орқали бевақт ўлим ҳолатларини кескин камайтириш устида ишланади.

Бу қарор — юртимизда ҳар бир фуқаронинг соғлом ва узоқ умр кўриши, тиббиётнинг эса чин маънода халққа яқин ва сифатли бўлиши йўлидаги энг йирик қадамлардан биридир.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кўпчилик билмайди: буйракларга зарар берувчи 4 одатКўпчилик билмайди: буйракларга зарар берувчи 4 одат23.06, 20:4311 ой давомида ювилмаган шим: тажриба кутилмаган натижа берди11 ой давомида ювилмаган шим: тажриба кутилмаган натижа берди15.06, 20:52Қачон ва қанчалик тез-тез ухлаётганингиз ўлим хавфини кўрсатиши мумкин, тадқиқот натижалариҚачон ва қанчалик тез-тез ухлаётганингиз ўлим хавфини кўрсатиши мумкин, тадқиқот натижалари12.06, 21:40Кеч ухлаш юрак хуружи ва инсулт хавфини оширадиКеч ухлаш юрак хуружи ва инсулт хавфини оширади12.06, 13:17Юракни соғлом сақлаш учун нималарни ейиш керак?Юракни соғлом сақлаш учун нималарни ейиш керак?11.06, 10:58Узоқ умр кўриш учун қайси маҳсулотлардан воз кечиш керак?Узоқ умр кўриш учун қайси маҳсулотлардан воз кечиш керак?10.06, 18:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

11 ой давомида ювилмаган шим: тажриба кутилмаган натижа берди
11 ой давомида ювилмаган шим: тажриба кутилмаган натижа берди
Узоқ умр кўриш учун қайси маҳсулотлардан воз кечиш керак?
Узоқ умр кўриш учун қайси маҳсулотлардан воз кечиш керак?
Саратонни тўхтатган дори олимларни ҳайратда қолдирди
Саратонни тўхтатган дори олимларни ҳайратда қолдирди
Қачон ва қанчалик тез-тез ухлаётганингиз ўлим хавфини кўрсатиши мумкин, тадқиқот натижалари
Қачон ва қанчалик тез-тез ухлаётганингиз ўлим хавфини кўрсатиши мумкин, тадқиқот натижалари
Юракни соғлом сақлаш учун нималарни ейиш керак?
Юракни соғлом сақлаш учун нималарни ейиш керак?
Уйқудан олдин овқат ейиш нимага олиб келади?
Уйқудан олдин овқат ейиш нимага олиб келади?
Тез вазн ташлашнинг организмга қандай зарарлари бор?
Тез вазн ташлашнинг организмга қандай зарарлари бор?
Инсульт пайтида ҳаётни сақлаши мумкин бўлган спрей ишлаб чиқилди
Инсульт пайтида ҳаётни сақлаши мумкин бўлган спрей ишлаб чиқилди