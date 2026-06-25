Мустақилликнинг 35 йиллиги муносабати билан эсдалик нишони таъсис этилди

·19·Ўзбекистон
Мустақилликнинг 35 йиллиги муносабати билан эсдалик нишони таъсис этилди

Президент фармони билан “Ўзбекистон Республикаси мустақиллигининг 35 йиллиги” эсдалик нишони таъсис этилди.

Фармонда қайд этилишича, мазкур нишон мамлакат мустақиллигини мустаҳкамлаш, унинг иқтисодий қудрати ва салоҳиятини юксалтириш, шунингдек, Ўзбекистоннинг жаҳон майдонидаги нуфузини оширишга муносиб ҳисса қўшаётган ватандошларни тақдирлаш мақсадида таъсис этилган.

Эсдалик нишонига кўп йиллик фидокорона меҳнати, юксак касбий маҳорати ҳамда жамият ҳаётидаги фаол иштироки билан эл-юрт ҳурматига сазовор бўлган фуқаролар муносиб кўрилади.

Ҳужжатга мувофиқ, Вазирлар Маҳкамасига бир ой муддатда “Ўзбекистон Республикаси мустақиллигининг 35 йиллиги” эсдалик нишонлари ва уларга тегишли гувоҳномаларни белгиланган тартибда тайёрлаш вазифаси юклатилди.

Мазкур нишон мустақиллик йилларида мамлакат тараққиёти йўлида сидқидилдан меҳнат қилган ва жамият ривожига ҳисса қўшган юртдошларнинг хизматларини эътироф этишга қаратилган.

Ўзбекистон РеспубликасиКабинет Министров
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Абитуриентлар диққатига: қабул бугун тугайдиАбитуриентлар диққатига: қабул бугун тугайдиБугун, 16:09Ўзбекистонда кивига талаб кескин ошди: асосий таъминотчи қайси давлат?Ўзбекистонда кивига талаб кескин ошди: асосий таъминотчи қайси давлат?Бугун, 15:56Эртага ҳаво 44 даражагача кўтариладиЭртага ҳаво 44 даражагача кўтариладиБугун, 14:03Ўзбекистонда «Яшил таъмир» ва энергия тежамкор уйлар даври бошланмоқдаЎзбекистонда «Яшил таъмир» ва энергия тежамкор уйлар даври бошланмоқдаБугун, 13:40Мирзо Улуғбек туманининг айрим ҳудудларида электр ўчириладиМирзо Улуғбек туманининг айрим ҳудудларида электр ўчириладиБугун, 09:48Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилдиФарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилдиКеча, 21:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Маошлар 27 майгача тўланади: иш берувчиларга эслатма
Маошлар 27 майгача тўланади: иш берувчиларга эслатма
Ўзбекистонда алкоголь савдосига янги қоида киритилади
Ўзбекистонда алкоголь савдосига янги қоида киритилади
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Қашқадарёдаги мактабни бу йил уч ўқувчи битирди
Қашқадарёдаги мактабни бу йил уч ўқувчи битирди
Ўзбекистон транспорт тизими тубдан янгиланиб янги аэропортлар қурилади
Ўзбекистон транспорт тизими тубдан янгиланиб янги аэропортлар қурилади
Бугундан кучга кирган муҳим янгиликлар
Бугундан кучга кирган муҳим янгиликлар