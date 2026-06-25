Мустақилликнинг 35 йиллиги муносабати билан эсдалик нишони таъсис этилди
Президент фармони билан “Ўзбекистон Республикаси мустақиллигининг 35 йиллиги” эсдалик нишони таъсис этилди.
Фармонда қайд этилишича, мазкур нишон мамлакат мустақиллигини мустаҳкамлаш, унинг иқтисодий қудрати ва салоҳиятини юксалтириш, шунингдек, Ўзбекистоннинг жаҳон майдонидаги нуфузини оширишга муносиб ҳисса қўшаётган ватандошларни тақдирлаш мақсадида таъсис этилган.
Эсдалик нишонига кўп йиллик фидокорона меҳнати, юксак касбий маҳорати ҳамда жамият ҳаётидаги фаол иштироки билан эл-юрт ҳурматига сазовор бўлган фуқаролар муносиб кўрилади.
Ҳужжатга мувофиқ, Вазирлар Маҳкамасига бир ой муддатда “Ўзбекистон Республикаси мустақиллигининг 35 йиллиги” эсдалик нишонлари ва уларга тегишли гувоҳномаларни белгиланган тартибда тайёрлаш вазифаси юклатилди.
Мазкур нишон мустақиллик йилларида мамлакат тараққиёти йўлида сидқидилдан меҳнат қилган ва жамият ривожига ҳисса қўшган юртдошларнинг хизматларини эътироф этишга қаратилган.
…