Челси кутилмаган юриш қилди: Лондонликлар Интер нишонидаги ҳимоячини 55 миллион еврога сотиб олмоқда

·56·Спорт
Челси кутилмаган юриш қилди: Лондонликлар Интер нишонидаги ҳимоячини 55 миллион еврога сотиб олмоқда

Лондоннинг Челси клуби трансфер бозорида навбатдаги шов-шувли келишувга яқин турибди. "Аристократлар" Миланнинг Интер клуби узоқ вақтдан бери кузатиб юрган Аталанта иқтидори Марко Палестра трансферини ўз фойдасига ҳал қилди. Goal.com нашри хабарига кўра, 21 ёшли ҳимоячи учун Лондон клуби 55 миллион евро (тахминан 47 миллион фунт) тўлашга тайёр. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ушбу трансфернинг аҳамиятли жиҳати шундаки, Палестра Челси янги бош мураббийи Хаби Алонсо давридаги илк харид бўлиши кутилмоқда. Гарчи клуб расмий равишда мураббий ўзгаришини эълон қилмаган бўлса-да, манбалар испаниялик мутахассис ушбу трансферга шахсан розилик берганини таъкидламоқда. Палестранинг универсаллиги ва ҳам ўнг, ҳам чап қанотда бирдек ишончли ўйнай олиши Алонсонинг тактик схемаларига тўлиқ мос келади.

Интер академиясидан Аталанта юлдузигача

Марко Палестра 2005-йилда Милан яқинидаги Буччинаско шаҳрида туғилган. Қизиғи шундаки, у ўз фаолиятини айнан Интер академиясида бошлаган, бироқ орадан бир йил ўтиб Аталанта скаутлари эътиборига тушган ва Бергамо клуби сафига ўтган. Дастлаб чап қанот ярим ҳимоячиси сифатида тўп сурган футболчи, 2021-22 йилги мавсумда мажбурият юзасидан ўнг қанот ҳимоясига ўтказилган ва айнан шу позицияда ўзининг энг яхши қирраларини намоён этган.

Ўтган мавсумни ижара асосида Каляри жамоасида ўтказган Палестра А Сериянинг энг яхши ҳимоячиси деб топилди. Унинг юқори тезлиги, ҳужумларга қўшилиш қобилияти ва ҳимоядаги тартибли ўйини Европанинг кўплаб грандлари эътиборини тортди. Айниқса, ёшлар даражасидаги баҳсларда бир мавсумда 10 та голли узатмани амалга оширгани унинг ҳужумкорлик салоҳияти нақадар юқори эканлигидан далолат беради.

Нега айнан Челси?

Челси раҳбарияти сўнгги йилларда ёш ва истиқболли футболчиларга сармоя киритиш стратегиясини давом эттирмоқда. Палестра каби замонавий қанот ҳимоячиси жамоанинг ўйин услубини сезиларли даражада кучайтириши мумкин. У ҳам учта, ҳам тўртта ҳимоячидан иборат схемаларда эркин ҳаракат қила олади, бу эса мураббийлар штаби учун кенг тактик имкониятлар яратади.

Интер узоқ вақт давомида ўз тарбияланувчисини ортга қайтаришга ҳаракат қилди, бироқ молиявий жиҳатдан Челси таклиф қилган суммани қоплай олмади. Лондонликлар музокараларни тезлаштириб, италян клубини трансфер пойгасида ортда қолдиришга муваффақ бўлишди. Ҳозирда томонлар шартноманинг сўнгги бандларини келишиб олишмоқда ва яқин кунларда расмий эълон берилиши кутилмоқда.

Ушбу трансфер А Серия учун ҳам катта йўқотиш бўлиши мумкин, чунки Палестра Италия футболининг келажакдаги асосий юлдузларидан бири сифатида кўрилаётган эди. Челси учун эса бу нафақат таркибни кучайтириш, балки рақобатчилардан иқтидорли ўйинчиларни олиб қўйиш борасидаги навбатдаги муваффақиятли юриш бўлди.

ЧелсиИнтерАталантаМарко ПалестраТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дайо Упамекано Эрлинг Холандни қандай тўхтатиш сирлари билан ўртоқлашдиДайо Упамекано Эрлинг Холандни қандай тўхтатиш сирлари билан ўртоқлашдиБугун, 18:56Португалия футболчилари Ўзбекистон билан ўйинни қайта томоша қилди (видео)Португалия футболчилари Ўзбекистон билан ўйинни қайта томоша қилди (видео)Бугун, 18:32Антонио Конте яна Италия терма жамоаси бошқарувига қайтмоқдаАнтонио Конте яна Италия терма жамоаси бошқарувига қайтмоқдаБугун, 17:53Португалиялик агент Роналду ҳақида: «Ўзбекистондан кейин ҳақиқий синов бошланади»Португалиялик агент Роналду ҳақида: «Ўзбекистондан кейин ҳақиқий синов бошланади»Бугун, 17:52Плей-оффда инқилоб: ФИФА пенальтилар серияси қоидасини ўзгартирмоқчиПлей-оффда инқилоб: ФИФА пенальтилар серияси қоидасини ўзгартирмоқчиБугун, 17:45Неймар ЖЧ-2026даги дебютидан сўнг кўз ёшларини тия олмади...Неймар ЖЧ-2026даги дебютидан сўнг кўз ёшларини тия олмади...Бугун, 17:44
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди