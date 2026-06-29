Бир порция фри сигаретга тенгми? Мутахассислар нима дейди?

·0·Саломатлик
Бир порция фри сигаретга тенгми? Мутахассислар нима дейди?

Картошка фри кўпчилик севиб истеъмол қиладиган таомлардан бири. Бироқ мутахассислар уни юқори ҳароратда қовуриш жараёнида акриламид моддаси ҳосил бўлиши мумкинлигини таъкидламоқда.

Акриламид эҳтимолий канцероген сифатида ўрганилган. Шу сабабли картошка фри ва бошқа қаттиқ қовурилган маҳсулотларни тез-тез ҳамда меъёридан ортиқ истеъмол қилмаслик тавсия этилади.

Ижтимоий тармоқларда бир порция картошка фрини бир неча қути сигаретга тенглаштирувчи хабарлар ҳам учраб турибди. Бироқ бундай қиёслар илмий жиҳатдан тўлиқ тасдиқланмаган ва уларни аниқ факт сифатида қабул қилиш тўғри эмас.

Соғлом овқатланиш учун тез тайёрланадиган таомларни камайтириш, кундалик рационга кўпроқ сабзавот, мева ва кам қайта ишланган маҳсулотларни киритиш тавсия этилади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

2027 йилдан онкологик касалликларга қарши янги дастур жорий этилади2027 йилдан онкологик касалликларга қарши янги дастур жорий этиладиКеча, 18:35Тиш шифокорига камроқ бориш: Оғиз бўшлиғини соғлом сақловчи маҳсулотларТиш шифокорига камроқ бориш: Оғиз бўшлиғини соғлом сақловчи маҳсулотлар27.06, 12:42Ўзбекистонда ўртача умр давомийлиги 75,4 ёшга етдиЎзбекистонда ўртача умр давомийлиги 75,4 ёшга етди26.06, 17:46Ўзбекистонда саратонга қарши курашишнинг янги дастури жорий этилади...Ўзбекистонда саратонга қарши курашишнинг янги дастури жорий этилади...25.06, 19:21Кўпчилик билмайди: буйракларга зарар берувчи 4 одатКўпчилик билмайди: буйракларга зарар берувчи 4 одат23.06, 20:4311 ой давомида ювилмаган шим: тажриба кутилмаган натижа берди11 ой давомида ювилмаган шим: тажриба кутилмаган натижа берди15.06, 20:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

11 ой давомида ювилмаган шим: тажриба кутилмаган натижа берди
11 ой давомида ювилмаган шим: тажриба кутилмаган натижа берди
Узоқ умр кўриш учун қайси маҳсулотлардан воз кечиш керак?
Узоқ умр кўриш учун қайси маҳсулотлардан воз кечиш керак?
Саратонни тўхтатган дори олимларни ҳайратда қолдирди
Саратонни тўхтатган дори олимларни ҳайратда қолдирди
Қачон ва қанчалик тез-тез ухлаётганингиз ўлим хавфини кўрсатиши мумкин, тадқиқот натижалари
Қачон ва қанчалик тез-тез ухлаётганингиз ўлим хавфини кўрсатиши мумкин, тадқиқот натижалари
Юракни соғлом сақлаш учун нималарни ейиш керак?
Юракни соғлом сақлаш учун нималарни ейиш керак?
Инсульт пайтида ҳаётни сақлаши мумкин бўлган спрей ишлаб чиқилди
Инсульт пайтида ҳаётни сақлаши мумкин бўлган спрей ишлаб чиқилди
Кўпчилик билмайди: буйракларга зарар берувчи 4 одат
Кўпчилик билмайди: буйракларга зарар берувчи 4 одат
Кеч ухлаш юрак хуружи ва инсулт хавфини оширади
Кеч ухлаш юрак хуружи ва инсулт хавфини оширади