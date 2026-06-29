Бир порция фри сигаретга тенгми? Мутахассислар нима дейди?
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Картошка фри кўпчилик севиб истеъмол қиладиган таомлардан бири. Бироқ мутахассислар уни юқори ҳароратда қовуриш жараёнида акриламид моддаси ҳосил бўлиши мумкинлигини таъкидламоқда.
Акриламид эҳтимолий канцероген сифатида ўрганилган. Шу сабабли картошка фри ва бошқа қаттиқ қовурилган маҳсулотларни тез-тез ҳамда меъёридан ортиқ истеъмол қилмаслик тавсия этилади.
Ижтимоий тармоқларда бир порция картошка фрини бир неча қути сигаретга тенглаштирувчи хабарлар ҳам учраб турибди. Бироқ бундай қиёслар илмий жиҳатдан тўлиқ тасдиқланмаган ва уларни аниқ факт сифатида қабул қилиш тўғри эмас.
Соғлом овқатланиш учун тез тайёрланадиган таомларни камайтириш, кундалик рационга кўпроқ сабзавот, мева ва кам қайта ишланган маҳсулотларни киритиш тавсия этилади.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…