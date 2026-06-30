Челси аёллар жамоасида ҳужумчи инқирози: Сам Керр ўрнини ким эгаллайди?
Лондоннинг Челси аёллар жамоаси ёзги трансфер ойнасида жиддий муаммога дуч келди. Жамоанинг асосий ҳужумчиси Сам Керр кетганидан сўнг, клуб раҳбарияти унинг ўрнини муносиб тўлдирадиган юлдуз футболчи қидирмоқда. Бироқ, сўнгги ҳафталардаги муваффақиятсиз музокаралар жамоанинг келгуси мавсумдаги режаларини сўроқ остида қолдирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Сония Бомпастор бошчилигидаги жамоа учун асосий мақсад Манчестер Сити юлдузи Хадижа Шоу эди. Маълум муддат Шоунинг Лондонга кўчиб ўтиши деярли ҳал бўлгандек кўринган эди, аммо футболчи кутилмаганда ўз клуби билан шартномани узайтиришга қарор қилди. Бу Челси учун трансфер бозоридаги биринчи ва энг оғриқли зарба бўлди.
Кетма-кет рад жавоблари ва трансфер муваффақиятсизликлариХадижа Шоудан кейин лондонликлар эътиборини Швециянинг Ҳаккен жамоаси сафида 30 та гол урган 19 ёшли иқтидор эгаси Фелисиа Счродерга қаратди. Челси ёш ҳужумчи учун ҳатто жаҳон рекорди даражасидаги маблағ таклиф қилган бўлса-да, пойгада Реал Мадрид ғолиб чиқди. Ўтган ҳафтада Мадрид клуби Счродерйнинг трансферини расман эълон қилди.
Омадсизликлар серияси Салма Параллуело билан якунланди. Барселона сафида Чемпионлар лигаси финалида дубл қайд этган Испания терма жамоаси аъзоси ҳам Челси таклифини рад этди. Goal.com нашрининг хабар беришича, Параллуело фаолиятини бошқа топ-клубда давом эттиришни афзал кўрмоқда, бу эса кўкларни қийин аҳволда қолдирди.
Статистик маълумотларга кўра, ўтган мавсум Челси учун сўнгги етти йилдаги энг кам гол урилган мавсум бўлди. Жамоа Англия аёллар суперлигасида (ВСЛ) бор-йўғи 44 та гол урди. Бу кўрсаткич бўйича улар ҳатто лигадан тушиб кетган Лестер Сити ва аутсайдер Вест Хем каби жамоалар билан бир қаторда энг паст самарадорликни қайд этган.
Ҳужумдаги муаммолар сабабиЖамоанинг ҳужум чизиғидаги муаммолари бир қатор омиллар билан боғлиқ:
- Сам Керрнинг узоқ муддатли жароҳатдан сўнг формага кириши қийин кечгани;
- Майра Ramирезнинг тиззасидаги жароҳат сабаб деярли бутун мавсумни ўтказиб юборгани;
- Катарина Макарио ва Аггие Беевер-Жонес каби футболчиларнинг доимий жароҳатлари.
…