Челси аёллар жамоасида ҳужумчи инқирози: Сам Керр ўрнини ким эгаллайди?

·0·Спорт
Челси аёллар жамоасида ҳужумчи инқирози: Сам Керр ўрнини ким эгаллайди?

Лондоннинг Челси аёллар жамоаси ёзги трансфер ойнасида жиддий муаммога дуч келди. Жамоанинг асосий ҳужумчиси Сам Керр кетганидан сўнг, клуб раҳбарияти унинг ўрнини муносиб тўлдирадиган юлдуз футболчи қидирмоқда. Бироқ, сўнгги ҳафталардаги муваффақиятсиз музокаралар жамоанинг келгуси мавсумдаги режаларини сўроқ остида қолдирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Сония Бомпастор бошчилигидаги жамоа учун асосий мақсад Манчестер Сити юлдузи Хадижа Шоу эди. Маълум муддат Шоунинг Лондонга кўчиб ўтиши деярли ҳал бўлгандек кўринган эди, аммо футболчи кутилмаганда ўз клуби билан шартномани узайтиришга қарор қилди. Бу Челси учун трансфер бозоридаги биринчи ва энг оғриқли зарба бўлди.

Кетма-кет рад жавоблари ва трансфер муваффақиятсизликлари

Хадижа Шоудан кейин лондонликлар эътиборини Швециянинг Ҳаккен жамоаси сафида 30 та гол урган 19 ёшли иқтидор эгаси Фелисиа Счродерга қаратди. Челси ёш ҳужумчи учун ҳатто жаҳон рекорди даражасидаги маблағ таклиф қилган бўлса-да, пойгада Реал Мадрид ғолиб чиқди. Ўтган ҳафтада Мадрид клуби Счродерйнинг трансферини расман эълон қилди.

Омадсизликлар серияси Салма Параллуело билан якунланди. Барселона сафида Чемпионлар лигаси финалида дубл қайд этган Испания терма жамоаси аъзоси ҳам Челси таклифини рад этди. Goal.com нашрининг хабар беришича, Параллуело фаолиятини бошқа топ-клубда давом эттиришни афзал кўрмоқда, бу эса кўкларни қийин аҳволда қолдирди.

Статистик маълумотларга кўра, ўтган мавсум Челси учун сўнгги етти йилдаги энг кам гол урилган мавсум бўлди. Жамоа Англия аёллар суперлигасида (ВСЛ) бор-йўғи 44 та гол урди. Бу кўрсаткич бўйича улар ҳатто лигадан тушиб кетган Лестер Сити ва аутсайдер Вест Хем каби жамоалар билан бир қаторда энг паст самарадорликни қайд этган.

Ҳужумдаги муаммолар сабаби

Жамоанинг ҳужум чизиғидаги муаммолари бир қатор омиллар билан боғлиқ:

  • Сам Керрнинг узоқ муддатли жароҳатдан сўнг формага кириши қийин кечгани;
  • Майра Ramирезнинг тиззасидаги жароҳат сабаб деярли бутун мавсумни ўтказиб юборгани;
  • Катарина Макарио ва Аггие Беевер-Жонес каби футболчиларнинг доимий жароҳатлари.
Ҳозирда Сония Бомпастор ихтиёрида марказий ҳужумчи сифатида фақат тажрибасиз ёшлар қолмоқда. Лаурен Джеймс каби қанот вакилларини марказга ўтказиш ҳам кутилган натижани бермади. Агар Челси яқин ҳафталарда трансфер бозорида кескин чоралар кўрмаса, келаси мавсумда ҳам чемпионлик пойгасида қатнашиш сўроқ остида қолиши мумкин.

ЧелсиФутболТрансферСам КеррАнглия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нойер сенсацион мағлубиятдан сўнг Германиянинг асосий муаммосини айтдиНойер сенсацион мағлубиятдан сўнг Германиянинг асосий муаммосини айтдиБугун, 12:09ЖЧ-2026. 1/16 финал. Нидерландия — Марокаш 1:1 (2:3) (голлар видеоси)ЖЧ-2026. 1/16 финал. Нидерландия — Марокаш 1:1 (2:3) (голлар видеоси)Бугун, 12:03Юрген Клопп Германиянинг мағлубиятидан сўнг Арсенал жамоасини танқид қилдиЮрген Клопп Германиянинг мағлубиятидан сўнг Арсенал жамоасини танқид қилдиБугун, 11:59ЖЧ-2026. 1/16 финал. Германия – Парагвай 1:1 (3:4) (голлар видеоси)ЖЧ-2026. 1/16 финал. Германия – Парагвай 1:1 (3:4) (голлар видеоси)Бугун, 11:54Куман Нидерландиядаги танқидлар ҳақида: «Мен парво қилмайман»Куман Нидерландиядаги танқидлар ҳақида: «Мен парво қилмайман»Бугун, 11:43ЖЧ-2026. 1/16 финал. Бразилия - Япония 2:1 (голларни томоша қилинг)ЖЧ-2026. 1/16 финал. Бразилия - Япония 2:1 (голларни томоша қилинг)Бугун, 11:40
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди