Президент Ўзбекистон терма жамоасини қўллаб-қувватлашга чақирди

·0·Спорт
Президент Ўзбекистон терма жамоасини қўллаб-қувватлашга чақирди

Президент Ўзбекистон миллий терма жамоасининг футбол бўйича жаҳон чемпионатидаги иштирокига муносабат билдирди.

У миллий жамоанинг АҚШ ва Мексика майдонларида ўтказган ўйинларини бутун халқ катта ҳаяжон билан кузатганини айтди. Ўзбекистон терма жамоаси ФИФА рейтингида 5-ўринда турган Португалия, 13-ўриндаги Колумбия ҳамда кўплаб футболчилари Европанинг етакчи клубларида тўп сурадиган Конго терма жамоаларига қарши майдонга тушди.

Президентнинг таъкидлашича, ушбу учрашувлар футболчилар учун муҳим тажриба бўлди ва улар жаҳон чемпионати муҳитини ҳис қилди. Аббос Файзуллаев ва Элдор Шомуродов эса мусобақадаги илк голларини уриб, мухлисларга қувонч бағишлади.

Миллий терма жамоанинг жаҳон чемпионатидаги иштироки юзасидан турли фикрлар билдирилаётгани ҳам қайд этилди.

«Лекин Ватанимиз шарафини ҳимоя қилган терма жамоамиз аъзоларига ортиқча ҳис-туйғу билан эътироз билдириш, улардан айб қидириш халқимизга хос иш эмас. Аксинча, бугун уларни қўллаб-қувватлаш, руҳини кўтариш ҳар қачонгидан ҳам муҳим», деди Президент.

Йиғилишда катта ғалабалар учун футболни ривожлантиришга янада кенг шароит яратиш ва соҳага инвестицияларни кўпайтириш вазифаси белгиланди. Аввало, болалар футболига эътибор кучайтирилиб, ушбу спорт турини умуммиллий ҳаракатга айлантириш режалаштирилган.

Ўзбекистон терма жамоасининг келаси йил январь ойида Саудия Арабистонида ўтказиладиган Осиё кубогига тайёргарлиги ҳозирдан бошланади.

«Биз жамоамизга ишонамиз ва ушбу мусобақада ҳам бутун халқимиз билан қўллаб-қувватлаймиз», деди Президент.

ЎзбекистонПортугалияКолумбияКонгоАббос ФайзуллаевЭлдор Шомуродов
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
BEK
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жуд Беллингем Англиянинг янги етакчисига айланди: У Месси каби жамоани ортидан бошламоқдаЖуд Беллингем Англиянинг янги етакчисига айланди: У Месси каби жамоани ортидан бошламоқдаБугун, 13:36Неймар германиялик иқтисодчининг хато башоратини ижтимоий тармоқларда масхара қилдиНеймар германиялик иқтисодчининг хато башоратини ижтимоий тармоқларда масхара қилдиБугун, 13:17Португалия терма жамоасида оғир жудолик: Криштиано Роналдо ва жамоадошлари Рикардо Карвалҳони қўллаб-қувватламоқдаПортугалия терма жамоасида оғир жудолик: Криштиано Роналдо ва жамоадошлари Рикардо Карвалҳони қўллаб-қувватламоқдаБугун, 13:11Ўзбекистон футболи фахри Элдор Шомуродов 31 ёшни қарши олдиЎзбекистон футболи фахри Элдор Шомуродов 31 ёшни қарши олдиБугун, 12:44Юрген Клопп Германия термаси ҳақида кутилмаган жавоб бердиЮрген Клопп Германия термаси ҳақида кутилмаган жавоб бердиБугун, 12:34«Манчестер Сити» раҳбари Мареска ҳақида муҳим гапни айтди...«Манчестер Сити» раҳбари Мареска ҳақида муҳим гапни айтди...Бугун, 12:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди