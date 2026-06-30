Президент Ўзбекистон терма жамоасини қўллаб-қувватлашга чақирди
Президент Ўзбекистон миллий терма жамоасининг футбол бўйича жаҳон чемпионатидаги иштирокига муносабат билдирди.
У миллий жамоанинг АҚШ ва Мексика майдонларида ўтказган ўйинларини бутун халқ катта ҳаяжон билан кузатганини айтди. Ўзбекистон терма жамоаси ФИФА рейтингида 5-ўринда турган Португалия, 13-ўриндаги Колумбия ҳамда кўплаб футболчилари Европанинг етакчи клубларида тўп сурадиган Конго терма жамоаларига қарши майдонга тушди.
Президентнинг таъкидлашича, ушбу учрашувлар футболчилар учун муҳим тажриба бўлди ва улар жаҳон чемпионати муҳитини ҳис қилди. Аббос Файзуллаев ва Элдор Шомуродов эса мусобақадаги илк голларини уриб, мухлисларга қувонч бағишлади.
Миллий терма жамоанинг жаҳон чемпионатидаги иштироки юзасидан турли фикрлар билдирилаётгани ҳам қайд этилди.
«Лекин Ватанимиз шарафини ҳимоя қилган терма жамоамиз аъзоларига ортиқча ҳис-туйғу билан эътироз билдириш, улардан айб қидириш халқимизга хос иш эмас. Аксинча, бугун уларни қўллаб-қувватлаш, руҳини кўтариш ҳар қачонгидан ҳам муҳим», деди Президент.
Йиғилишда катта ғалабалар учун футболни ривожлантиришга янада кенг шароит яратиш ва соҳага инвестицияларни кўпайтириш вазифаси белгиланди. Аввало, болалар футболига эътибор кучайтирилиб, ушбу спорт турини умуммиллий ҳаракатга айлантириш режалаштирилган.
Ўзбекистон терма жамоасининг келаси йил январь ойида Саудия Арабистонида ўтказиладиган Осиё кубогига тайёргарлиги ҳозирдан бошланади.
«Биз жамоамизга ишонамиз ва ушбу мусобақада ҳам бутун халқимиз билан қўллаб-қувватлаймиз», деди Президент.
…