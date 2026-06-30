Футболчилар «Малибу» билан тақдирланиши кутилмоқда

·87·Авто
Футболчилар «Малибу» билан тақдирланиши кутилмоқда

Футбол бўйича 2026 йилги жаҳон чемпионатида иштирок этган Ўзбекистон миллий терма жамоасининг 26 нафар футболчисига «Malibu» автомобили совға қилиниши кутилмоқда. Ҳозирча бу ҳақда расмий қарор эълон қилинмаган.

Футболчиларни тантанали кутиб олиш маросими 1 июль куни соат 10:00 да Тошкентда ўтказилиши режалаштирилган. Совғалар ҳам шу тадбир доирасида топширилиши мумкин, аммо маросимнинг тўлиқ дастури ва автомобиллар бўйича расмий тафсилотлар ҳали очиқланмаган.

Ўзбекистон терма жамоаси ўз тарихида биринчи марта жаҳон чемпионатининг финал босқичида қатнашди. Фабио Каннаваро бошқарувидаги жамоа «К» гуруҳида Колумбия, Португалия ва Конго Демократик Республикасига қарши майдонга тушди.

Миллий жамоа мусобақани 18 июн куни Колумбияга қарши ўйин билан бошлади. Мексико шаҳридаги учрашувда Ўзбекистон 1:3 ҳисобида мағлуб бўлди. Колумбия сафида Даниел Мунос 41-дақиқада, Луис Диас 66-дақиқада ва Хаминтон Кампас 90+9-дақиқада гол урди. Аббосбек Файзуллаев 61-дақиқада ҳисобни тенглаштириб, Ўзбекистоннинг жаҳон чемпионатларидаги илк голига муаллифлик қилди.

Иккинчи турда Ўзбекистон Португалия билан учрашди ва 0:5 ҳисобида имкониятни бой берди. Криштиану Роналду ушбу баҳсда иккита гол урди. Португалиянинг бошқа голларига Нуну Мендеш ва Рафаел Леау муаллифлик қилди, яна бир тўп автогол сифатида қайд этилди.

Гуруҳнинг сўнгги турида Ўзбекистон Конго Демократик Республикасига қарши баҳсни Элдор Шомуродовнинг 10-дақиқадаги голи билан яхши бошлади. Бу голга Владимир Мозговой ассистентлик қилди. Аммо иккинчи бўлимда Ёан Висса 68-дақиқада пеналтидан ва 90+1-дақиқада яна бир бор, Фистон Маеле эса 78-дақиқада гол уриб, Конгога 3:1 ҳисобидаги ғалабани келтирди.

Шу тариқа, Ўзбекистон гуруҳда учта ўйин ўтказиб, уч бор мағлуб бўлди. Жамоа иккита гол урди ва 11 та тўп ўтказиб юборди. Аббосбек Файзуллаев ҳамда Элдор Шомуродов биттадан гол билан терма жамоанинг жаҳон чемпионатидаги дастлабки тўпларига муаллифлик қилди. Ўзбекистон очкосиз қолиб, «К» гуруҳида тўртинчи ўринни эгаллади. Колумбия, Португалия ва Конго ДР кейинги босқичга чиқди.

Миллий жамоа натижа қайд эта олмаган бўлса-да, футболчилар мамлакат тарихида илк марта жаҳон чемпионати майдонига тушди. Энди терма жамоа келаси йил январ ойида Саудия Арабистонида ўтказиладиган Осиё кубогига тайёргарликни бошлайди.

Ўзбекистон терма жамоасиЭлдор ШомуродовАббосбек ФайзуллаевВладимир МозговойКолумбияКонго ДР
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Renault 5 Турбо 3E: Ғилдирак ичидаги моторлар технологиясида инқилобRenault 5 Турбо 3E: Ғилдирак ичидаги моторлар технологиясида инқилобБугун, 12:51Ёқилғи нархини назорат қилиш тизими: Британия тажрибаси кутилган натижани бермоқдами?Ёқилғи нархини назорат қилиш тизими: Британия тажрибаси кутилган натижани бермоқдами?Бугун, 10:57JLR Хитой бозорида қандай қилиб BMW ва Porsche каби гигантлардан ўзиб кетмоқдаJLR Хитой бозорида қандай қилиб BMW ва Porsche каби гигантлардан ўзиб кетмоқдаБугун, 06:55Jeep Европа бозори учун учта янги йўлтанламас, жумладан Хитой билан ҳамкорликдаги моделни тақдим этадиJeep Европа бозори учун учта янги йўлтанламас, жумладан Хитой билан ҳамкорликдаги моделни тақдим этадиКеча, 23:58Porsche янги 520 от кучи ва 375 минг долларлик пойга автомобили яратдиPorsche янги 520 от кучи ва 375 минг долларлик пойга автомобили яратдиКеча, 20:00Янги авлод BMW X5 бутунлай ўзгача дизайнда тақдим этилади: илк суратлар эълон қилиндиЯнги авлод BMW X5 бутунлай ўзгача дизайнда тақдим этилади: илк суратлар эълон қилиндиКеча, 16:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
Янги двигателли ва рухланган кузовли Lada Niva Legend ишлаб чиқарилади
Янги двигателли ва рухланган кузовли Lada Niva Legend ишлаб чиқарилади
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик