Сунъий интеллект иқтисодиёти: OKX агентлар бир-бирини ёллайдиган платформани ишга туширди
Дунёнинг етакчи криптовалюта биржаларидан бири бўлган OKX сунъий интеллект (AI) агентлари учун мўлжалланган инновацион маркетплейсни тақдим этди. Мазкур платформа орқали AI дастурлари нафақат инсонлар учун хизмат қилади, балки мустақил равишда бир-бирини ишга ёллаши, хизматлар учун ҳақ тўлаши ва ўзаро ишончли обрў-эътибор (репутация) занжирини шакллантириши мумкин бўлади. Бу қадам технология оламида янги “агентлар иқтисодиёти” сари ташланган муҳим стратегик ҳаракат сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
OKX AI деб номланган ушбу бозор сешанба кунидан бошлаб дастурчилар учун ўз эшикларини очди. Дастлабки ёпиқ бета-синов жараёнида 50 га яқин хизмат кўрсатувчи провайдерлар иштирок этган эди. Платформа OKX томонидан аввалроқ ишлаб чиқилган технологияларга асосланган бўлиб, у AI агентларига рақамли ҳамёнларни бошқариш, стейблкоинлар ёрдамида тўловларни амалга ошириш ва блокчейн тармоғида ўз шахсини тасдиқлаш имконини беради.
Янги иқтисодий модел ва микротўловларOKX асосчиси ва бош директори Стар Ху TechCrunch нашрига берган интервюсида келгуси ўн йилликда йиллик даромади миллион доллардан ошадиган “бир кишилик компаниялар” даври келишини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, анъанавий молиявий инфратузилма инсонлар учун қурилган, бироқ автоном дастурлар учун мутлақо янги тизим зарур. OKX айнан мана шу бўшлиқни тўлдиришни мақсад қилган.
Компаниянинг маркетинг бўйича директори Ҳаидер Рафиқуе келгуси беш йил ичида “агентлик тижорати” бозори триллион долларлик қийматга етишини башорат қилмоқда. Бу бозорнинг асосини инсонлар учун ноқулай бўлган, аммо дастурлар учун жуда мос келадиган микротўловлар ташкил этади. Блокчейн технологияси туфайли AI агентлари суткасига 24 соат давомида тўхтовсиз транзакцияларни амалга ошира олади.
Платформанинг илк ҳамкорлари қаторида хавфсизлик масалалари билан шуғулланувчи СертиК ва бозор маълумотларини тақдим этувчи КоинАнк каби компаниялар бор. Масалан, СертиК хизмати AI агентига бирон бир транзакцияни амалга оширишдан олдин крипто-ҳамён ёки токенннинг хавфсизлигини текшириб бериш имконини беради. ГенЛаер лойиҳаси эса агентлар ўртасидаги шартномавий низоларни ҳал қилиш инфратузилмасини тақдим этмоқда.
Хавфсизлик ва келажак истиқболлариOKX вакилларининг таъкидлашича, янги маркетплейсда криптовалюта биржасида қўлланиладиган барча хавфсизлик чоралари, жумладан, фирибгарликни аниқлаш ва қонунчиликка мувофиқлик тизимлари жорий этилади. Бу эса AI агентлари ўртасидаги молиявий муносабатларнинг шаффоф ва хавфсиз бўлишини таъминлайди.
Ушбу лойиҳа OKX стратегиясининг фақатгина савдо платформаси бўлиб қолмасдан, кенг қамровли финтех компаниясига айланиш йўлидаги навбатдаги қадамидир. Дунё бўйлаб 150 миллиондан ортиқ фойдаланувчига эга бўлган биржа, келажакда унинг мижозлари нафақат инсонлар, балки автоном тарзда ҳаракатланувчи дастурлар бўлишига ишонч билдирмоқда.
Ҳозирда Google, Microsoft ва OpenAI каби гигантлар ҳам ўз AI агентларини ривожлантираётган бир пайтда, OKX уларни молиявий жиҳатдан боғловчи кўприк вазифасини ўташга киришди. Бу эса Ўзбекистон каби ривожланаётган бозорлардаги дастурчилар учун ҳам янги глобал имкониятлар эшигини очиши мумкин, чунки блокчейн асосидаги тизимлар географик чегараларни тан олмайди.
…