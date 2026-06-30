Сунъий интеллект иқтисодиёти: OKX агентлар бир-бирини ёллайдиган платформани ишга туширди

·18·Техно
Сунъий интеллект иқтисодиёти: OKX агентлар бир-бирини ёллайдиган платформани ишга туширди

Дунёнинг етакчи криптовалюта биржаларидан бири бўлган OKX сунъий интеллект (AI) агентлари учун мўлжалланган инновацион маркетплейсни тақдим этди. Мазкур платформа орқали AI дастурлари нафақат инсонлар учун хизмат қилади, балки мустақил равишда бир-бирини ишга ёллаши, хизматлар учун ҳақ тўлаши ва ўзаро ишончли обрў-эътибор (репутация) занжирини шакллантириши мумкин бўлади. Бу қадам технология оламида янги “агентлар иқтисодиёти” сари ташланган муҳим стратегик ҳаракат сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

OKX AI деб номланган ушбу бозор сешанба кунидан бошлаб дастурчилар учун ўз эшикларини очди. Дастлабки ёпиқ бета-синов жараёнида 50 га яқин хизмат кўрсатувчи провайдерлар иштирок этган эди. Платформа OKX томонидан аввалроқ ишлаб чиқилган технологияларга асосланган бўлиб, у AI агентларига рақамли ҳамёнларни бошқариш, стейблкоинлар ёрдамида тўловларни амалга ошириш ва блокчейн тармоғида ўз шахсини тасдиқлаш имконини беради.

Янги иқтисодий модел ва микротўловлар

OKX асосчиси ва бош директори Стар Ху TechCrunch нашрига берган интервюсида келгуси ўн йилликда йиллик даромади миллион доллардан ошадиган “бир кишилик компаниялар” даври келишини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, анъанавий молиявий инфратузилма инсонлар учун қурилган, бироқ автоном дастурлар учун мутлақо янги тизим зарур. OKX айнан мана шу бўшлиқни тўлдиришни мақсад қилган.

Компаниянинг маркетинг бўйича директори Ҳаидер Рафиқуе келгуси беш йил ичида “агентлик тижорати” бозори триллион долларлик қийматга етишини башорат қилмоқда. Бу бозорнинг асосини инсонлар учун ноқулай бўлган, аммо дастурлар учун жуда мос келадиган микротўловлар ташкил этади. Блокчейн технологияси туфайли AI агентлари суткасига 24 соат давомида тўхтовсиз транзакцияларни амалга ошира олади.

Платформанинг илк ҳамкорлари қаторида хавфсизлик масалалари билан шуғулланувчи СертиК ва бозор маълумотларини тақдим этувчи КоинАнк каби компаниялар бор. Масалан, СертиК хизмати AI агентига бирон бир транзакцияни амалга оширишдан олдин крипто-ҳамён ёки токенннинг хавфсизлигини текшириб бериш имконини беради. ГенЛаер лойиҳаси эса агентлар ўртасидаги шартномавий низоларни ҳал қилиш инфратузилмасини тақдим этмоқда.

Хавфсизлик ва келажак истиқболлари

OKX вакилларининг таъкидлашича, янги маркетплейсда криптовалюта биржасида қўлланиладиган барча хавфсизлик чоралари, жумладан, фирибгарликни аниқлаш ва қонунчиликка мувофиқлик тизимлари жорий этилади. Бу эса AI агентлари ўртасидаги молиявий муносабатларнинг шаффоф ва хавфсиз бўлишини таъминлайди.

Ушбу лойиҳа OKX стратегиясининг фақатгина савдо платформаси бўлиб қолмасдан, кенг қамровли финтех компаниясига айланиш йўлидаги навбатдаги қадамидир. Дунё бўйлаб 150 миллиондан ортиқ фойдаланувчига эга бўлган биржа, келажакда унинг мижозлари нафақат инсонлар, балки автоном тарзда ҳаракатланувчи дастурлар бўлишига ишонч билдирмоқда.

Ҳозирда Google, Microsoft ва OpenAI каби гигантлар ҳам ўз AI агентларини ривожлантираётган бир пайтда, OKX уларни молиявий жиҳатдан боғловчи кўприк вазифасини ўташга киришди. Бу эса Ўзбекистон каби ривожланаётган бозорлардаги дастурчилар учун ҳам янги глобал имкониятлар эшигини очиши мумкин, чунки блокчейн асосидаги тизимлар географик чегараларни тан олмайди.

OKXСунъий IntelлектБлокчейнКриптовалютаТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Android смартфонларда «Алиса AI»ни асосий ёрдамчи сифатида созлаш имконияти пайдо бўлдиAndroid смартфонларда «Алиса AI»ни асосий ёрдамчи сифатида созлаш имконияти пайдо бўлдиБугун, 14:59Honor X80 Pro Max сотувлар бўйича рекорд ўрнатди: 11 000 мА/соат сиғимли аккумуляторHonor X80 Pro Max сотувлар бўйича рекорд ўрнатди: 11 000 мА/соат сиғимли аккумуляторБугун, 14:23WhatsApp фойдаланувчилари учун ноёб никнеймлар тизими ишга туширилдиWhatsApp фойдаланувчилари учун ноёб никнеймлар тизими ишга туширилдиБугун, 13:57Европадаги аномал иссиқ Hisense кондиционерлари савдосини кескин ошириб юбордиЕвропадаги аномал иссиқ Hisense кондиционерлари савдосини кескин ошириб юбордиБугун, 12:23Европадаги аномал иссиқ: Греэ кондиционерлари бутунлай сотилиб кетдиЕвропадаги аномал иссиқ: Греэ кондиционерлари бутунлай сотилиб кетдиБугун, 11:56Lenovo мактаб ўқувчилари учун ўйинларсиз ва сунъий интеллектли смартфон тақдим этдиLenovo мактаб ўқувчилари учун ўйинларсиз ва сунъий интеллектли смартфон тақдим этдиБугун, 11:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди