Ўзбекистон боксчилари Жакартага катта таркиб билан йўл олади
3–17 июль кунлари Индонезия пойтахти Жакарта шаҳри U-19 ва U-23 ёш тоифалари ўртасидаги Осиё чемпионатига мезбонлик қилади.
Нуфузли қитъа биринчилигида Ўзбекистон терма жамоаси катта таркиб билан иштирок этади. Мамлакатимиз шарафини йигитлар ва қизлар ўртасида жами 38 нафар боксчи ҳимоя қилади.
U-19 йигитлар таркиби
Ўзбекистоннинг U-19 йигитлар терма жамоаси 10 та вазн тоифасида иштирок этади:
-50 кг: Ўткирбек Норқосимов;
-55 кг: Элёр Рустамов;
-60 кг: Муҳаммадризо Укимов;
-65 кг: Иброҳим Шокиржонов;
-70 кг: Саидхўжа Садиллахўжаев;
-75 кг: Сухроб Раҳматуллаев;
-80 кг: Аброр Шарипов;
-85 кг: Сардорбек Бахромхўжаев;
-90 кг: Асадбек Султанбоев;
+90 кг: Ислом Салихов.
Мураббийлар: Хулио Ли Эчаварриа, Сирожиддин Наимов ва Бахтиёр Тўрабоев.
U-19 қизлар таркиби
Қизлар ўртасида 8 нафар боксчимиз рингга кўтарилади:
-48 кг: Мафтуна Мусурмонова;
-51 кг: Назокат Мардонова;
-54 кг: Сабрина Чакоманова;
-57 кг: Робия Равшанова;
-60 кг: Севара Маматова;
-65 кг: Рушанабону Исоева;
-70 кг: Мафтуна Янгиева;
-75 кг: Самира Турғунова.
Мураббийлар: Темур Ахбаев, Элдор Ҳолматов ва Нодиржон Иргашев.
U-23 эркаклар таркиби
U-23 эркаклар терма жамоаси ҳам 10 та вазн тоифасида баҳс олиб боради:
-50 кг: Амирбек Исмоилов;
-55 кг: Фарёзбек Дўсматов;
-60 кг: Абдураҳмон Маҳмуджонов;
-65 кг: Илҳомжон Иргашев;
-70 кг: Абдуллоҳ Мадаминов;
-75 кг: Абдулазиз Абдулҳамидов;
-80 кг: Фазлиддин Эркинбоев;
-85 кг: Норбек Абдуллаев;
-90 кг: Самир Собиров;
+90 кг: Озодбек Алиев.
Мураббийлар: Хуан Энрике Стейнерс, Акмал Ҳасанов, Алимардон Достонов, Рамзжон Аҳмедов ва Шерзодбек Аҳмаджонов.
U-23 аёллар таркиби
U-23 аёллар ўртасида ҳам 10 нафар вакилимиз иштирок этади:
-48 кг: Робияхон Бахтиёрова;
-51 кг: Гулсевар Ганиева;
-54 кг: Узукжамол Юнусова;
-57 кг: Хуморабону Мамажонова;
-60 кг: Муштарийбону Иброхимжонова;
-65 кг: Севинч Хуррамова;
-70 кг: Райҳона Қурбонбоева;
-75 кг: Ойша Тоирова;
-80 кг: Рухшона Парпиева;
+80 кг: Собирахон Шахобиддинова.
Мураббийлар: Барбаро Фернандез Хименез, Ислом Таджибоев, Шаҳзода Умарова ва Лазизбек Шарифжонов.
Делегация таркиби ҳам кенг
Ўзбекистон делегациясига нафақат спортчилар ва мураббийлар, балки тиббий ва техник мутахассислар ҳам киритилган.
Шифокор: Комилжон Расулов.
Физиотерапевт: Хесус Алберто.
Ҳакам: Бекжон Юсупов.
Асосий мақсад — медаллар учун кураш
Жакартадаги қитъа биринчилиги ёш боксчилар учун халқаро тажриба тўплаш ва ўз салоҳиятини намоён этиш имконияти бўлади.
Ўзбекистон бокс мактаби сўнгги йилларда катта мусобақаларда юқори натижалар қайд этиб келмоқда. Шу боис Жакартадаги чемпионатда ҳам вакилларимиздан кўплаб медаллар кутилмоқда.
Бу ҳақда Ўзбекистон бокс федерацияси хабар берди.
Сизнингча, Жакартада қайси ёш боксчиларимиз энг юқори натижани қайд этади? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани спорт мухлисларига юборинг.
…