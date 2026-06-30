Ўзбекистон боксчилари Жакартага катта таркиб билан йўл олади

·0·Спорт
Ўзбекистон боксчилари Жакартага катта таркиб билан йўл олади

3–17 июль кунлари Индонезия пойтахти Жакарта шаҳри U-19 ва U-23 ёш тоифалари ўртасидаги Осиё чемпионатига мезбонлик қилади.

Нуфузли қитъа биринчилигида Ўзбекистон терма жамоаси катта таркиб билан иштирок этади. Мамлакатимиз шарафини йигитлар ва қизлар ўртасида жами 38 нафар боксчи ҳимоя қилади.

U-19 йигитлар таркиби

Ўзбекистоннинг U-19 йигитлар терма жамоаси 10 та вазн тоифасида иштирок этади:

  • -50 кг: Ўткирбек Норқосимов;

  • -55 кг: Элёр Рустамов;

  • -60 кг: Муҳаммадризо Укимов;

  • -65 кг: Иброҳим Шокиржонов;

  • -70 кг: Саидхўжа Садиллахўжаев;

  • -75 кг: Сухроб Раҳматуллаев;

  • -80 кг: Аброр Шарипов;

  • -85 кг: Сардорбек Бахромхўжаев;

  • -90 кг: Асадбек Султанбоев;

  • +90 кг: Ислом Салихов.

Мураббийлар: Хулио Ли Эчаварриа, Сирожиддин Наимов ва Бахтиёр Тўрабоев.

U-19 қизлар таркиби

Қизлар ўртасида 8 нафар боксчимиз рингга кўтарилади:

  • -48 кг: Мафтуна Мусурмонова;

  • -51 кг: Назокат Мардонова;

  • -54 кг: Сабрина Чакоманова;

  • -57 кг: Робия Равшанова;

  • -60 кг: Севара Маматова;

  • -65 кг: Рушанабону Исоева;

  • -70 кг: Мафтуна Янгиева;

  • -75 кг: Самира Турғунова.

Мураббийлар: Темур Ахбаев, Элдор Ҳолматов ва Нодиржон Иргашев.

U-23 эркаклар таркиби

U-23 эркаклар терма жамоаси ҳам 10 та вазн тоифасида баҳс олиб боради:

  • -50 кг: Амирбек Исмоилов;

  • -55 кг: Фарёзбек Дўсматов;

  • -60 кг: Абдураҳмон Маҳмуджонов;

  • -65 кг: Илҳомжон Иргашев;

  • -70 кг: Абдуллоҳ Мадаминов;

  • -75 кг: Абдулазиз Абдулҳамидов;

  • -80 кг: Фазлиддин Эркинбоев;

  • -85 кг: Норбек Абдуллаев;

  • -90 кг: Самир Собиров;

  • +90 кг: Озодбек Алиев.

Мураббийлар: Хуан Энрике Стейнерс, Акмал Ҳасанов, Алимардон Достонов, Рамзжон Аҳмедов ва Шерзодбек Аҳмаджонов.

U-23 аёллар таркиби

U-23 аёллар ўртасида ҳам 10 нафар вакилимиз иштирок этади:

  • -48 кг: Робияхон Бахтиёрова;

  • -51 кг: Гулсевар Ганиева;

  • -54 кг: Узукжамол Юнусова;

  • -57 кг: Хуморабону Мамажонова;

  • -60 кг: Муштарийбону Иброхимжонова;

  • -65 кг: Севинч Хуррамова;

  • -70 кг: Райҳона Қурбонбоева;

  • -75 кг: Ойша Тоирова;

  • -80 кг: Рухшона Парпиева;

  • +80 кг: Собирахон Шахобиддинова.

Мураббийлар: Барбаро Фернандез Хименез, Ислом Таджибоев, Шаҳзода Умарова ва Лазизбек Шарифжонов.

Делегация таркиби ҳам кенг

Ўзбекистон делегациясига нафақат спортчилар ва мураббийлар, балки тиббий ва техник мутахассислар ҳам киритилган.

Шифокор: Комилжон Расулов.
Физиотерапевт: Хесус Алберто.
Ҳакам: Бекжон Юсупов.

Асосий мақсад — медаллар учун кураш

Жакартадаги қитъа биринчилиги ёш боксчилар учун халқаро тажриба тўплаш ва ўз салоҳиятини намоён этиш имконияти бўлади.

Ўзбекистон бокс мактаби сўнгги йилларда катта мусобақаларда юқори натижалар қайд этиб келмоқда. Шу боис Жакартадаги чемпионатда ҳам вакилларимиздан кўплаб медаллар кутилмоқда.

Бу ҳақда Ўзбекистон бокс федерацияси хабар берди.

Сизнингча, Жакартада қайси ёш боксчиларимиз энг юқори натижани қайд этади? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани спорт мухлисларига юборинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Президент Ўзбекистон терма жамоасини қўллаб-қувватлашга чақирдиПрезидент Ўзбекистон терма жамоасини қўллаб-қувватлашга чақирдиБугун, 14:05Жуд Беллингем Англиянинг янги етакчисига айланди: У Месси каби жамоани ортидан бошламоқдаЖуд Беллингем Англиянинг янги етакчисига айланди: У Месси каби жамоани ортидан бошламоқдаБугун, 13:36Неймар германиялик иқтисодчининг хато башоратини ижтимоий тармоқларда масхара қилдиНеймар германиялик иқтисодчининг хато башоратини ижтимоий тармоқларда масхара қилдиБугун, 13:17Португалия терма жамоасида оғир жудолик: Криштиано Роналдо ва жамоадошлари Рикардо Карвалҳони қўллаб-қувватламоқдаПортугалия терма жамоасида оғир жудолик: Криштиано Роналдо ва жамоадошлари Рикардо Карвалҳони қўллаб-қувватламоқдаБугун, 13:11Ўзбекистон футболи фахри Элдор Шомуродов 31 ёшни қарши олдиЎзбекистон футболи фахри Элдор Шомуродов 31 ёшни қарши олдиБугун, 12:44Юрген Клопп Германия термаси ҳақида кутилмаган жавоб бердиЮрген Клопп Германия термаси ҳақида кутилмаган жавоб бердиБугун, 12:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди