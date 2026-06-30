Дубайда британиялик блогерни ўлим жазоси кутаётган бўлиши мумкин

·29·Дунё
Дубайда британиялик блогерни ўлим жазоси кутаётган бўлиши мумкин

Дубайда 23 ёшли британиялик блогер Брук Жорж ўлим жазосига ҳукм қилиниши мумкин. Бу ҳақда Detained in Dubai инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ташкилоти маълум қилди.

Маълум қилинишича, блогер Facebook орқали 26 ёшли британиялик йигит билан танишган ва унинг таклифи билан Дубайга иккинчи марта сафар қилган. Қизнинг таъкидлашича, саёҳат давомида йигит унга нисбатан тажовузкор муносабатда бўлган, доимий равишда уни назорат қилган, қайтиш авиачиптасини бекор қилган ҳамда барга боргани учун уни калтаклаган.

Брук Жоржнинг сўзларига кўра, у паспортини олиб уйига қайтишга уринган вақтда йигит яна унга ҳужум қилган. Қиз ўз ҳаётидан хавфсираганини айтиб, ошхона пичоғини қўлига олган ва ўзини ҳимоя қилиш мақсадида йигитга жароҳат етказган. Шундан кейин у тўғридан-тўғри аэропортга йўл олган, бироқ у ерда полиция ходимлари томонидан қўлга олинган.

Инсон ҳуқуқлари ҳимоячилари билдиришича, қўлга олинган вақтда блогернинг танасида калтакланганини кўрсатувчи излар мавжуд бўлган. Шунингдек, унга таржимон, адвокат ва Буюк Британия консуллиги билан ўз вақтида боғланиш имконияти берилмагани таъкидланмоқда.

Detained in Dubai ташкилоти ижрочи директори Радҳа Стирлинг БАА расмийларини мазкур ишни ҳар томонлама ва холисона ўрганишга чақирди. Унинг фикрича, Брук Жоржнинг зўравонликка учрагани ҳақидаги даъволари синчковлик билан текширилиши лозим.

Шу билан бирга, ҳуқуқ ҳимоячилари блогерга юридик ёрдам, тиббий кўмак ҳамда адолатли суд муҳокамаси кафолатланишини талаб қилмоқда.

Айни пайтда Дубай расмийлари Брук Жоржнинг воқеа ўзини ҳимоя қилиш мақсадида содир этилгани ҳақидаги баёнотларини ҳозирча тасдиқлаганича йўқ. Мазкур ҳолат юзасидан тергов ҳаракатлари давом этмоқда.

Брук ДжорджДубайРадха Стерлинг
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Трампга 321 бриллиантли ноёб олтин узук совға қилиндиТрампга 321 бриллиантли ноёб олтин узук совға қилиндиБугун, 13:15Хитойлик миллиардер АҚШда 30 йиллик қамоқ жазосига ҳукм қилиндиХитойлик миллиардер АҚШда 30 йиллик қамоқ жазосига ҳукм қилиндиБугун, 13:001 тонналик денгиз фили 5 йилдан бери барчани ҳайратга солмоқда1 тонналик денгиз фили 5 йилдан бери барчани ҳайратга солмоқдаБугун, 12:2218 кунлик чақалоқ онасига вайроналар остида куч бағишлади18 кунлик чақалоқ онасига вайроналар остида куч бағишладиБугун, 12:17ЖЧ-2026 да машҳур бўлган Парагвайлик гўзал «Коинот маликаси» бўлмоқчиЖЧ-2026 да машҳур бўлган Парагвайлик гўзал «Коинот маликаси» бўлмоқчиБугун, 12:1663 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлдиБугун, 12:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди