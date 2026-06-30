Honor X80 Pro Max сотувлар бўйича рекорд ўрнатди: 11 000 мА/соат сиғимли аккумулятор
Смартфонлар бозорида ўрта ва ҳамёнбоп сегмент вакиллари ўртасидаги рақобат янги босқичга чиқди. Honor компаниясининг янги Honor X80 Pro Max модели сотувга чиққан илк кунининг ўзидаёқ ҳайратланарли натижаларни қайд этиб, 2026-йилнинг энг харидоргир Android қурилмаларидан бирига айланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги смартфон сотувларнинг биринчи кунида 45 000 донадан ортиқ ададда харид қилинган. Honor компаниясининг маҳсулотлар бўйича менежери Пен Е ушбу кўрсаткични юқори баҳолаб, Honor X80 Pro Max жорий йилда дебют қилган барча Android смартфонлар орасида биринчи кунги сотув ҳажми бўйича мутлоқ етакчига айланганини таъкидлади.
Мисли кўрилмаган энергия сиғими ва экран имкониятлариҚурилманинг бундай оммалашиб кетишига унинг техник хусусиятлари, хусусан, аккумулятор сиғими асосий сабаб бўлди. Honor X80 Pro Max модели 11 000 мА/соат сиғимли улкан батарея билан жиҳозланган. Бу кўрсаткич замонавий смартфонлар учун рекорд даража ҳисобланади. Қурилма 90 В қувватга эга тезкор қувватлаш технологиясини қўллаб-қувватлайди, шунингдек, 27 В қувват билан бошқа гаджетларга энергия улашиш (тескари қувватлаш) имкониятига эга.
Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, ушбу қувват манбаи смартфонга 26 соатдан ортиқ вақт давомида узлуксиз тўғридан-тўғри эфир (стрим) олиб бориш имконини беради. Бу айниқса контент яратувчилар ва саёҳатчилар учун жуда муҳим жиҳатдир.
Смартфоннинг экрани ҳам диққатга сазовор: 6,8 дюймли дисплей 1.5K (1280 х 2788) аниқликда ишлайди ва 120 Гс янгиланиш частотасига эга. Энг ҳайратланарли жиҳати — экраннинг максимал ёрқинлиги 10 000 нитга етади, бу эса қуёш нури остида ҳам тасвирнинг мукаммал кўринишини таъминлайди.
Техник асос ва дастурий таъминотHonor X80 Pro Max унумдорлиги учун Snapdragon 6 Ген 5 процессори масъулдир. Қурилма фойдаланувчиларга бир нечта конфигурацияда тақдим этилмоқда:
- Тезкор хотира: 8 GB дан 12 GB гача;
- Доимий хотира: 512 GB гача бўлган флеш-хотира;
- Тўрт хил комплектация варианти.
Ўзбекистон бозорида ушбу моделнинг пайдо бўлиши ҳамёнбоп нарх ва юқори автономликни қадрлайдиган фойдаланувчилар учун айни муддао бўлиши кутилмоқда. Ҳозирча қурилманинг глобал бозордаги якуний нархлари ва ҳудудий савдо муддатлари аниқлаштирилмоқда.
…