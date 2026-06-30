Honor X80 Pro Max сотувлар бўйича рекорд ўрнатди: 11 000 мА/соат сиғимли аккумулятор

·27·Техно
Honor X80 Pro Max сотувлар бўйича рекорд ўрнатди: 11 000 мА/соат сиғимли аккумулятор

Смартфонлар бозорида ўрта ва ҳамёнбоп сегмент вакиллари ўртасидаги рақобат янги босқичга чиқди. Honor компаниясининг янги Honor X80 Pro Max модели сотувга чиққан илк кунининг ўзидаёқ ҳайратланарли натижаларни қайд этиб, 2026-йилнинг энг харидоргир Android қурилмаларидан бирига айланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги смартфон сотувларнинг биринчи кунида 45 000 донадан ортиқ ададда харид қилинган. Honor компаниясининг маҳсулотлар бўйича менежери Пен Е ушбу кўрсаткични юқори баҳолаб, Honor X80 Pro Max жорий йилда дебют қилган барча Android смартфонлар орасида биринчи кунги сотув ҳажми бўйича мутлоқ етакчига айланганини таъкидлади.

Мисли кўрилмаган энергия сиғими ва экран имкониятлари

Қурилманинг бундай оммалашиб кетишига унинг техник хусусиятлари, хусусан, аккумулятор сиғими асосий сабаб бўлди. Honor X80 Pro Max модели 11 000 мА/соат сиғимли улкан батарея билан жиҳозланган. Бу кўрсаткич замонавий смартфонлар учун рекорд даража ҳисобланади. Қурилма 90 В қувватга эга тезкор қувватлаш технологиясини қўллаб-қувватлайди, шунингдек, 27 В қувват билан бошқа гаджетларга энергия улашиш (тескари қувватлаш) имкониятига эга.

Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, ушбу қувват манбаи смартфонга 26 соатдан ортиқ вақт давомида узлуксиз тўғридан-тўғри эфир (стрим) олиб бориш имконини беради. Бу айниқса контент яратувчилар ва саёҳатчилар учун жуда муҳим жиҳатдир.

Смартфоннинг экрани ҳам диққатга сазовор: 6,8 дюймли дисплей 1.5K (1280 х 2788) аниқликда ишлайди ва 120 Гс янгиланиш частотасига эга. Энг ҳайратланарли жиҳати — экраннинг максимал ёрқинлиги 10 000 нитга етади, бу эса қуёш нури остида ҳам тасвирнинг мукаммал кўринишини таъминлайди.

Техник асос ва дастурий таъминот

Honor X80 Pro Max унумдорлиги учун Snapdragon 6 Ген 5 процессори масъулдир. Қурилма фойдаланувчиларга бир нечта конфигурацияда тақдим этилмоқда:

  • Тезкор хотира: 8 GB дан 12 GB гача;
  • Доимий хотира: 512 GB гача бўлган флеш-хотира;
  • Тўрт хил комплектация варианти.
Камера борасида қурилма оптик барқарорлаштириш (ОИС) тизимига эга 50 мегапикселли асосий датчик ва 8 мегапикселли олд камера билан таъминланган. Смартфон Android 16 операцион тизими асосидаги МагикОС 10.0 қобиғида ишлайди. Қўшимча қулайликлар сифатида NFC модули, инфрақизил порт ва сифатли овоз таратувчи стереодинамикларни келтириб ўтиш мумкин.

Ўзбекистон бозорида ушбу моделнинг пайдо бўлиши ҳамёнбоп нарх ва юқори автономликни қадрлайдиган фойдаланувчилар учун айни муддао бўлиши кутилмоқда. Ҳозирча қурилманинг глобал бозордаги якуний нархлари ва ҳудудий савдо муддатлари аниқлаштирилмоқда.

HonorСмартфонAndroidТехнологияАккумулятор
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Android смартфонларда «Алиса AI»ни асосий ёрдамчи сифатида созлаш имконияти пайдо бўлдиAndroid смартфонларда «Алиса AI»ни асосий ёрдамчи сифатида созлаш имконияти пайдо бўлдиБугун, 14:59Сунъий интеллект иқтисодиёти: OKX агентлар бир-бирини ёллайдиган платформани ишга туширдиСунъий интеллект иқтисодиёти: OKX агентлар бир-бирини ёллайдиган платформани ишга туширдиБугун, 14:20WhatsApp фойдаланувчилари учун ноёб никнеймлар тизими ишга туширилдиWhatsApp фойдаланувчилари учун ноёб никнеймлар тизими ишга туширилдиБугун, 13:57Европадаги аномал иссиқ Hisense кондиционерлари савдосини кескин ошириб юбордиЕвропадаги аномал иссиқ Hisense кондиционерлари савдосини кескин ошириб юбордиБугун, 12:23Европадаги аномал иссиқ: Греэ кондиционерлари бутунлай сотилиб кетдиЕвропадаги аномал иссиқ: Греэ кондиционерлари бутунлай сотилиб кетдиБугун, 11:56Lenovo мактаб ўқувчилари учун ўйинларсиз ва сунъий интеллектли смартфон тақдим этдиLenovo мактаб ўқувчилари учун ўйинларсиз ва сунъий интеллектли смартфон тақдим этдиБугун, 11:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди