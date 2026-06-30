20 та олийгоҳда сунъий интеллект лабораторияси очилади

·12·Ўзбекистон
20 та олийгоҳда сунъий интеллект лабораторияси очилади

Рақамли ҳукумат” марказида Ўзбекистондаги биринчи суперкомпьютер кластери ишга туширилди. Режага кўра, келаси йил унинг қуввати уч баробар оширилади.

Жорий йилнинг ўзида 20 та олий таълим муассасасида сунъий интеллект лабораториялари ташкил этилади. Ёшлар тармоқ ва ҳудудлардаги муаммоларга сунъий интеллект орқали ечим топиш жараёнида ушбу суперкомпьютер ҳамда лабораториялардан бепул фойдаланиши мумкин бўлади.

Сўнгги йилларда Тошкент, Нукус, Қарши, Термиз, Урганч ва Фарғона шаҳарларида замонавий АТ парклар ишга туширилди. Ўтган ҳафта Янги Наманганда яна бир йирик лойиҳа бошланди.

Шунингдек, Андижон, Самарқанд, Жиззах, Бухоро, Гулистон, Чирчиқ, Нурафшон ва Навоий шаҳарларида умумий майдони 100 минг квадрат метр бўлган йирик АТ парклар қурилиши бошланмоқда.

Бу лойиҳалар ҳисобига 20 мингдан ортиқ ёшлар учун юқори даромадли иш ўринлари яратилиши кутилмоқда.

Бундан ташқари, “Менинг биринчи компьютерим” дастури йўлга қўйилади. Унга кўра, эҳтиёжманд оилалардаги 10 минг нафар ёшга ноутбук харид қилиш харажатининг ярми Рақамли технологиялар жамғармаси ҳисобидан қоплаб берилади.

Қолган қисми учун эса уч йил муддатга бўлиб тўлаш шарти билан фоизсиз ссуда ажратилади.

Рақамли ҳукуматСуперкомпьютерСунъий интеллектАТ паркМенинг биринчи компьютеримРақамли технологиялар жамғармаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АТ ва сунъий интеллект талабалари учун янги стипендиялар жорий этиладиАТ ва сунъий интеллект талабалари учун янги стипендиялар жорий этиладиБугун, 15:10Ўзбекистонда энг кўп аҳоли қайси ҳудудда яшайди?Ўзбекистонда энг кўп аҳоли қайси ҳудудда яшайди?Бугун, 10:33Ўзбекистонда аҳоли сони ҳисоб-китобдан 810 минг нафарга кўп чиқдиЎзбекистонда аҳоли сони ҳисоб-китобдан 810 минг нафарга кўп чиқдиБугун, 10:29Андижонда дўппи ичига яширилган 35,6 минг доллар топилдиАндижонда дўппи ичига яширилган 35,6 минг доллар топилдиБугун, 10:26Ойлик, пенсия ва солиқ: 1 июлдан нималар ўзгаради?Ойлик, пенсия ва солиқ: 1 июлдан нималар ўзгаради?Кеча, 20:081 июльдан бошлаб хусусий корхоналарда ҳам “болничний”ни давлат тўлайди1 июльдан бошлаб хусусий корхоналарда ҳам “болничний”ни давлат тўлайдиКеча, 19:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Бугундан кучга кирган муҳим янгиликлар
Бугундан кучга кирган муҳим янгиликлар
АҚШда рекорд тадбир: 100 йиллик Мерилин Монро хотираси оммавий “жонланди”
АҚШда рекорд тадбир: 100 йиллик Мерилин Монро хотираси оммавий “жонланди”
Ўзгидромет муҳим огоҳлантириш билан чиқди
Ўзгидромет муҳим огоҳлантириш билан чиқди
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашли
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашли
Сурхондарёда тўрт оёқли чақалоқ туғилди ва операция қилинди
Сурхондарёда тўрт оёқли чақалоқ туғилди ва операция қилинди
Тошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилди
Тошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилди