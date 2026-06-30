Android смартфонларда «Алиса AI»ни асосий ёрдамчи сифатида созлаш имконияти пайдо бўлди

·17·Техно
Android смартфонларда «Алиса AI»ни асосий ёрдамчи сифатида созлаш имконияти пайдо бўлди

Россиянинг Yandex компанияси ўзининг сунъий интеллект асосидаги «Алиса AI» овозли ёрдамчисини Android операцион тизимида ишловчи қурилмалар учун асосий рақамли ассистент сифатида танлаш имкониятини тақдим этди. Бу янгилик фойдаланувчиларга Google Gemini ёки Google Assistant ўрнига Yandex нейротармоғидан тизим даражасида фойдаланиш шароитини яратади. Эндиликда ассистентни исталган илова устидан туриб, махсус имо-ишора ёки навигация тугмасини босиб туриш орқали чақириш мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Yandex матбуот хизмати хабарига кўра, ушбу функциянинг фаоллаштирилиши нейротармоқнинг асосий имкониятларига тўғридан-тўғри ва тезкор киришни таъминлайди. «Алиса AI» энди нафақат оддий овозли буйруқларни бажаради, балки матнларни таҳлил қилиш, тасвирлар яратиш ва мураккаб саволларга жавоб беришда фойдаланувчининг доимий ҳамроҳига айланади. Бу, айниқса, кўп вазифали режимда ишловчилар учун қулайлик яратиши кутилмоқда.

Нейротармоқ имкониятлари ва кундалик вазифалар

Янги режим фойдаланувчига жорий фаолиятидан узилмаган ҳолда масалаларни ҳал қилиш имконини беради. Масалан, мақола ўқиш жараёнида тушунарсиз термин учраса, алоҳида браузер очмасдан «Алиса AI»дан изоҳ сўраш мумкин. Шунингдек, ассистент қуйидаги функцияларни бажаришга қодир:

  • Матнли ва овозли сўровларни қайта ишлаш;
  • Фойдаланувчи хоҳишига кўра оригинал тасвирлар ва откриткалар яратиш;
  • Чет тилидаги матнларни таржима қилиш;
  • Мусиқа тинглашни бошқариш ва ақлли уй қурилмалари билан ишлаш;
  • Об-ҳаво маълумотлари, таймер ва будилникларни созлаш.
Бундан ташқари, смартфон камерасидан фойдаланган ҳолда объектларни таниш функцияси сезиларли даражада такомиллаштирилган. Фойдаланувчи камерани бирор ўсимликка, маҳсулот таркибига ёки техник йўриқномага қаратса, «Алиса AI» объект ҳақида батафсил маълумот беради. Бу функция хорижий тиллардаги менюларни таржима қилиш ёки мураккаб схемаларни тушунишда ҳам қўл келади.

Қандай қилиб асосий ёрдамчи сифатида созлаш мумкин?

«Алиса AI»ни Android қурилмасида стандарт ёрдамчи сифатида белгилаш учун фойдаланувчи смартфон созламаларига кириши лозим. Жараён «Иловалар» бўлимидаги «Стандарт иловалар» (Дефаулт аппс) менюси орқали амалга оширилади. У ерда «Рақамли ёрдамчи» (Дигитал ассистант) қаторини танлаб, рўйхатдан Yandex иловасини белгилаш кифоя.

Таъкидлаш жоизки, ушбу ўзгариш сунъий интеллект бозоридаги рақобатни янада кучайтиради. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам ушбу янгиланиш долзарб, чунки Yandex экотизими минтақамизда кенг тарқалган ва кўплаб хизматлар маҳаллий тил ҳамда шароитларга мослаштирилган. ixbt.com маълумотига кўра, генератив нейротармоқнинг тизим даражасида интеграция қилиниши фойдаланувчи тажрибасини сезиларли даражада яхшилайди.

Хулоса қилиб айтганда, Yandex ўзининг сунъий интеллект йўналишидаги ишланмаларини мобил платформаларда янада чуқурроқ жорий этмоқда. Бу фойдаланувчиларга Google экотизимидан қисман мустақил бўлиш ва ўзларига қулай бўлган ақлли ёрдамчини танлаш имконини беради.

YandexАлиса AIAndroidСунъий IntelлектСмартфон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда биринчи суперкомпьютер ишга туширилдиЎзбекистонда биринчи суперкомпьютер ишга туширилдиБугун, 15:29Tesla заводидан миллионлаб долларлик аккумуляторлар ўғирланди: жиноий схема фош этилдиTesla заводидан миллионлаб долларлик аккумуляторлар ўғирланди: жиноий схема фош этилдиБугун, 15:26Honor X80 Pro Max сотувлар бўйича рекорд ўрнатди: 11 000 мА/соат сиғимли аккумуляторHonor X80 Pro Max сотувлар бўйича рекорд ўрнатди: 11 000 мА/соат сиғимли аккумуляторБугун, 14:23Сунъий интеллект иқтисодиёти: OKX агентлар бир-бирини ёллайдиган платформани ишга туширдиСунъий интеллект иқтисодиёти: OKX агентлар бир-бирини ёллайдиган платформани ишга туширдиБугун, 14:20WhatsApp фойдаланувчилари учун ноёб никнеймлар тизими ишга туширилдиWhatsApp фойдаланувчилари учун ноёб никнеймлар тизими ишга туширилдиБугун, 13:57Европадаги аномал иссиқ Hisense кондиционерлари савдосини кескин ошириб юбордиЕвропадаги аномал иссиқ Hisense кондиционерлари савдосини кескин ошириб юбордиБугун, 12:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди