Android смартфонларда «Алиса AI»ни асосий ёрдамчи сифатида созлаш имконияти пайдо бўлди
Россиянинг Yandex компанияси ўзининг сунъий интеллект асосидаги «Алиса AI» овозли ёрдамчисини Android операцион тизимида ишловчи қурилмалар учун асосий рақамли ассистент сифатида танлаш имкониятини тақдим этди. Бу янгилик фойдаланувчиларга Google Gemini ёки Google Assistant ўрнига Yandex нейротармоғидан тизим даражасида фойдаланиш шароитини яратади. Эндиликда ассистентни исталган илова устидан туриб, махсус имо-ишора ёки навигация тугмасини босиб туриш орқали чақириш мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Yandex матбуот хизмати хабарига кўра, ушбу функциянинг фаоллаштирилиши нейротармоқнинг асосий имкониятларига тўғридан-тўғри ва тезкор киришни таъминлайди. «Алиса AI» энди нафақат оддий овозли буйруқларни бажаради, балки матнларни таҳлил қилиш, тасвирлар яратиш ва мураккаб саволларга жавоб беришда фойдаланувчининг доимий ҳамроҳига айланади. Бу, айниқса, кўп вазифали режимда ишловчилар учун қулайлик яратиши кутилмоқда.
Нейротармоқ имкониятлари ва кундалик вазифаларЯнги режим фойдаланувчига жорий фаолиятидан узилмаган ҳолда масалаларни ҳал қилиш имконини беради. Масалан, мақола ўқиш жараёнида тушунарсиз термин учраса, алоҳида браузер очмасдан «Алиса AI»дан изоҳ сўраш мумкин. Шунингдек, ассистент қуйидаги функцияларни бажаришга қодир:
- Матнли ва овозли сўровларни қайта ишлаш;
- Фойдаланувчи хоҳишига кўра оригинал тасвирлар ва откриткалар яратиш;
- Чет тилидаги матнларни таржима қилиш;
- Мусиқа тинглашни бошқариш ва ақлли уй қурилмалари билан ишлаш;
- Об-ҳаво маълумотлари, таймер ва будилникларни созлаш.
Қандай қилиб асосий ёрдамчи сифатида созлаш мумкин?«Алиса AI»ни Android қурилмасида стандарт ёрдамчи сифатида белгилаш учун фойдаланувчи смартфон созламаларига кириши лозим. Жараён «Иловалар» бўлимидаги «Стандарт иловалар» (Дефаулт аппс) менюси орқали амалга оширилади. У ерда «Рақамли ёрдамчи» (Дигитал ассистант) қаторини танлаб, рўйхатдан Yandex иловасини белгилаш кифоя.
Таъкидлаш жоизки, ушбу ўзгариш сунъий интеллект бозоридаги рақобатни янада кучайтиради. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам ушбу янгиланиш долзарб, чунки Yandex экотизими минтақамизда кенг тарқалган ва кўплаб хизматлар маҳаллий тил ҳамда шароитларга мослаштирилган. ixbt.com маълумотига кўра, генератив нейротармоқнинг тизим даражасида интеграция қилиниши фойдаланувчи тажрибасини сезиларли даражада яхшилайди.
Хулоса қилиб айтганда, Yandex ўзининг сунъий интеллект йўналишидаги ишланмаларини мобил платформаларда янада чуқурроқ жорий этмоқда. Бу фойдаланувчиларга Google экотизимидан қисман мустақил бўлиш ва ўзларига қулай бўлган ақлли ёрдамчини танлаш имконини беради.
…