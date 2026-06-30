Кот-д’Ивуар ва Норвегия ўйини: матнли трансляция
Футбол бўйича 2026 йилги жаҳон чемпионатининг 1/16 финалида Кот-д’Ивуар ва Норвегия терма жамоалари ўзаро баҳслашади. Учрашув 30 июнь куни Тошкент вақти билан соат 22:00 да АҚШнинг Техас штати, Арлингтон шаҳридаги «Даллас Стэдиум»да бошланади. Кот-д’Ивуарни Эмерс Фае, Норвегияни эса Столе Сольбаккен бошқаради. Ўйинда ғолиб чиққан жамоа нимчорак финалга йўл олади.
Zamin.uz сайтида мазкур учрашувнинг муҳим воқеалари матнли трансляция орқали ёритиб борилади. Голлар, хавфли вазиятлар, огоҳлантиришлар, футболчи алмаштиришлар ва бошқа асосий ҳолатлар тезкор равишда тақдим этилади.
Кот-д’Ивуар гуруҳ босқичини Германиядан кейин иккинчи ўринда якунлади. Норвегия эса Франция жой олган гуруҳда иккинчи бўлиб, плей-оффга чиқди.
Кот-д’Ивуар бошланғич таркиби, 4-1-2-3:
• Дарвозабон: Яҳия Фофана
• Ҳимоячилар: Гислен Конан, Эммануэль Агбаду, Одилон Коссуну, Гела Дуэ
• Ярим ҳимоячилар: Иброҳим Сангаре, Крист Инао Улай, Франк Кессье
• Ҳужумчилар: Николя Пепе, Анж-Йоан Бонни, Ян Диоманде
Норвегия бошланғич таркиби, 4-2-1-3:
• Дарвозабон: Эрьян Нюланд
• Ҳимоячилар: Маркус Холмгрен Педерсен, Кристоффер Айер, Торбьёрн Хеггем, Давид Мёллер Вольфе
• Ярим ҳимоячилар: Патрик Берг, Сандер Берге, Мартин Эдегор
• Ҳужумчилар: Антонио Нуса, Эрлинг Холанд, Александер Сёрлот
Норвегия гуруҳ босқичининг Францияга қарши сўнгги ўйинида асосий футболчиларининг катта қисмига дам берган эди. Кот-д’Ивуарга қарши баҳсда Эрлинг Холанд, Мартин Эдегор ва Александер Сёрлот бошланғич таркибга қайтарилди. Кот-д’Ивуар таркибида эса учта ўзгариш амалга оширилган.
Захирадаги футболчилар ва ўйин давомида амалга ошириладиган алмаштиришлар ҳақидаги маълумотлар матнли трансляцияда бериб борилади.
…