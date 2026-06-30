Кот-д’Ивуар ва Норвегия ўйини: матнли трансляция

·0·Спорт
Кот-д’Ивуар ва Норвегия ўйини: матнли трансляция

Футбол бўйича 2026 йилги жаҳон чемпионатининг 1/16 финалида Кот-д’Ивуар ва Норвегия терма жамоалари ўзаро баҳслашади. Учрашув 30 июнь куни Тошкент вақти билан соат 22:00 да АҚШнинг Техас штати, Арлингтон шаҳридаги «Даллас Стэдиум»да бошланади. Кот-д’Ивуарни Эмерс Фае, Норвегияни эса Столе Сольбаккен бошқаради. Ўйинда ғолиб чиққан жамоа нимчорак финалга йўл олади.

Zamin.uz сайтида мазкур учрашувнинг муҳим воқеалари матнли трансляция орқали ёритиб борилади. Голлар, хавфли вазиятлар, огоҳлантиришлар, футболчи алмаштиришлар ва бошқа асосий ҳолатлар тезкор равишда тақдим этилади.

Кот-д’Ивуар гуруҳ босқичини Германиядан кейин иккинчи ўринда якунлади. Норвегия эса Франция жой олган гуруҳда иккинчи бўлиб, плей-оффга чиқди.

Кот-д’Ивуар бошланғич таркиби, 4-1-2-3:

• Дарвозабон: Яҳия Фофана

• Ҳимоячилар: Гислен Конан, Эммануэль Агбаду, Одилон Коссуну, Гела Дуэ

• Ярим ҳимоячилар: Иброҳим Сангаре, Крист Инао Улай, Франк Кессье

• Ҳужумчилар: Николя Пепе, Анж-Йоан Бонни, Ян Диоманде

Норвегия бошланғич таркиби, 4-2-1-3:

• Дарвозабон: Эрьян Нюланд

• Ҳимоячилар: Маркус Холмгрен Педерсен, Кристоффер Айер, Торбьёрн Хеггем, Давид Мёллер Вольфе

• Ярим ҳимоячилар: Патрик Берг, Сандер Берге, Мартин Эдегор

• Ҳужумчилар: Антонио Нуса, Эрлинг Холанд, Александер Сёрлот

Норвегия гуруҳ босқичининг Францияга қарши сўнгги ўйинида асосий футболчиларининг катта қисмига дам берган эди. Кот-д’Ивуарга қарши баҳсда Эрлинг Холанд, Мартин Эдегор ва Александер Сёрлот бошланғич таркибга қайтарилди. Кот-д’Ивуар таркибида эса учта ўзгариш амалга оширилган.

Захирадаги футболчилар ва ўйин давомида амалга ошириладиган алмаштиришлар ҳақидаги маълумотлар матнли трансляцияда бериб борилади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Реал Мадрид дунё трансфер рекордини янгиламоқчи: Майкл Олисе учун 223 миллион евроРеал Мадрид дунё трансфер рекордини янгиламоқчи: Майкл Олисе учун 223 миллион евроБугун, 21:11Уч терма жамоа пеналтилар сериясида ҳали мағлуб бўлмаган...Уч терма жамоа пеналтилар сериясида ҳали мағлуб бўлмаган...Бугун, 21:05Сёмин Марокашнинг ЖЧ-2026даги имкониятини юқори баҳоладиСёмин Марокашнинг ЖЧ-2026даги имкониятини юқори баҳоладиБугун, 20:55Ансу Фати расман Монако аъзосига айланди: Барселона ўз тарбияланувчисини сотиб юбордиАнсу Фати расман Монако аъзосига айланди: Барселона ўз тарбияланувчисини сотиб юбордиБугун, 20:53Нидерландия терма жамоасида катта ўзгаришлар: Ван Дижк ва Коэман кетиши кутилмоқдаНидерландия терма жамоасида катта ўзгаришлар: Ван Дижк ва Коэман кетиши кутилмоқдаБугун, 20:30Лионель Месси ва Том Ҳолланд янги Спидер-Ман фильми рекламасида суратга тушдиЛионель Месси ва Том Ҳолланд янги Спидер-Ман фильми рекламасида суратга тушдиБугун, 20:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди