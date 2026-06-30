Жон Барнс: Лионель Месси ва Криштиано Роналдо ўртасидаги фарқ жамоавий муҳитда кўринмоқда

·0·Спорт
Жон Барнс: Лионель Месси ва Криштиано Роналдо ўртасидаги фарқ жамоавий муҳитда кўринмоқда

Футбол оламининг икки афсонаси — Лионель Месси ва Криштиано Роналдо ўртасидаги рақобат нафақат майдондаги голлар сони, балки уларнинг жамоага кўрсатадиган руҳий таъсири билан ҳам янги босқичга чиқди. Англия футболи афсонаси Жон Барнс Португалия терма жамоасининг плей-офф босқичидаги имкониятларини баҳолар экан, Криштиано Роналдо билан боғлиқ вазиятни "портлашга тайёр турган ҳалокат" деб атади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Барнснинг фикрича, Лионель Месси ва унинг Аргентина терма жамоасидаги шериклари ўртасида ўзаро ҳурматга асосланган мустаҳкам алоқа мавжуд. Бу эса жамоанинг умумий муваффақиятига хизмат қилмоқда. Аксинча, Португалия лагерида Криштиано Роналдонинг хулқ-атвори ва унинг майдондаги реакциялари жамоадошлари орасида тушунмовчилик ва кескинликни келтириб чиқариши мумкин.

Португалия ва Роналдо: Ички низолар хавфи

Goal.com нашри хабарига кўра, Жон Барнс Португалия таркибидаги юлдузлар, хусусан, Бруно Фернандес каби футболчиларнинг маҳоратини юқори баҳолаган. Бироқ, экспертнинг таъкидлашича, Криштиано Роналдонинг ўзини ҳар доим биринчи ўринга қўйиши жамоавий ҳамжиҳатликка путур етказиши мумкин. Айниқса, муҳим ўйинларда мураббий уни захирада қолдиришга қарор қилса, бу жиддий можарога айланиб кетиши ҳеч гап эмас.

Португалия терма жамоаси гуруҳ босқичини беш очко билан якунлаб, Колумбиядан кейин иккинчи ўринда плей-оффга йўл олди. Криштиано Роналдо Ўзбекистон терма жамоасига қарши кечган ва 5:0 ҳисобида якунланган баҳсда дубл қайд этган бўлса-да, унинг умумий ўйини ва жамоадошларига бўлган муносабати мутахассисларда шубҳа уйғотмоқда. Барнснинг айтишича, Лионель Мессининг муваффақиятлари Роналдонинг руҳиятига қўшимча босим ўтказиб, унинг талабчанлигини янада оширмоқда.

Месси — Аргентинанинг бирлаштирувчи кучи

Аргентина терма жамоаси гуруҳ босқичида максимал натижа — 9 очко жамғаришга муваффақ бўлди. Жамоа сардори Лионель Месси учта ўйинда олтита гол уриб, ажойиб спорт формасида эканини исботлади. Барнс Мессининг камтарлиги ва жамоадошларига бўлган ҳурмати Аргентинани ягона муштга айлантирганини қайд этди.

"Лионель Месси майдонда кўп югурмаслиги мумкин, лекин жамоадошлари буни тўғри қабул қилишади. Чунки улар Мессини яхши кўришади ва у учун борларини бериб ўйнашади. Португалияда эса вазият бошқача: Роналдо тўпни қабул қила олмаса ёки ўйини ўхшамаса, ўз норозилигини очиқчасига намойиш этади, бу эса бошқа футболчиларнинг кайфиятига салбий таъсир қилади", — дейди англиялик собиқ футболчи.

Хулоса ўрнида шуни айтиш жоизки, жаҳон чемпионатининг ҳал қилувчи паллаларида индивидуал маҳоратдан кўра жамоавий бирдамлик муҳимроқ аҳамият касб этиши мумкин. Барнснинг прогнозларига кўра, Мессининг хотиржамлиги Аргентинага устунлик берса, Роналдонинг амбициялари Португалия учун кутилмаган муаммоларни келтириб чиқариши мумкин.

Лионель МессиКриштиано РоналдоАргентинаПортугалияФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Майкл Оуен: Гарри Кейн — Англия тарихидаги энг яхши ҳужумчи, аммо унинг танлови хатоМайкл Оуен: Гарри Кейн — Англия тарихидаги энг яхши ҳужумчи, аммо унинг танлови хатоБугун, 22:11Габриел Магалҳаес: Арсенал тактикаси Бразилия терма жамоасига ёрдам бермоқдаГабриел Магалҳаес: Арсенал тактикаси Бразилия терма жамоасига ёрдам бермоқдаБугун, 21:56Кот-дъИвуар ва Норвегия ўйини: матнли трансляцияКот-дъИвуар ва Норвегия ўйини: матнли трансляцияБугун, 21:52Реал Мадрид дунё трансфер рекордини янгиламоқчи: Майкл Олисе учун 223 миллион евроРеал Мадрид дунё трансфер рекордини янгиламоқчи: Майкл Олисе учун 223 миллион евроБугун, 21:11Уч терма жамоа пеналтилар сериясида ҳали мағлуб бўлмаган...Уч терма жамоа пеналтилар сериясида ҳали мағлуб бўлмаган...Бугун, 21:05Сёмин Марокашнинг ЖЧ-2026даги имкониятини юқори баҳоладиСёмин Марокашнинг ЖЧ-2026даги имкониятини юқори баҳоладиБугун, 20:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди