Жон Барнс: Лионель Месси ва Криштиано Роналдо ўртасидаги фарқ жамоавий муҳитда кўринмоқда
Футбол оламининг икки афсонаси — Лионель Месси ва Криштиано Роналдо ўртасидаги рақобат нафақат майдондаги голлар сони, балки уларнинг жамоага кўрсатадиган руҳий таъсири билан ҳам янги босқичга чиқди. Англия футболи афсонаси Жон Барнс Португалия терма жамоасининг плей-офф босқичидаги имкониятларини баҳолар экан, Криштиано Роналдо билан боғлиқ вазиятни "портлашга тайёр турган ҳалокат" деб атади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Барнснинг фикрича, Лионель Месси ва унинг Аргентина терма жамоасидаги шериклари ўртасида ўзаро ҳурматга асосланган мустаҳкам алоқа мавжуд. Бу эса жамоанинг умумий муваффақиятига хизмат қилмоқда. Аксинча, Португалия лагерида Криштиано Роналдонинг хулқ-атвори ва унинг майдондаги реакциялари жамоадошлари орасида тушунмовчилик ва кескинликни келтириб чиқариши мумкин.
Португалия ва Роналдо: Ички низолар хавфиGoal.com нашри хабарига кўра, Жон Барнс Португалия таркибидаги юлдузлар, хусусан, Бруно Фернандес каби футболчиларнинг маҳоратини юқори баҳолаган. Бироқ, экспертнинг таъкидлашича, Криштиано Роналдонинг ўзини ҳар доим биринчи ўринга қўйиши жамоавий ҳамжиҳатликка путур етказиши мумкин. Айниқса, муҳим ўйинларда мураббий уни захирада қолдиришга қарор қилса, бу жиддий можарога айланиб кетиши ҳеч гап эмас.
Португалия терма жамоаси гуруҳ босқичини беш очко билан якунлаб, Колумбиядан кейин иккинчи ўринда плей-оффга йўл олди. Криштиано Роналдо Ўзбекистон терма жамоасига қарши кечган ва 5:0 ҳисобида якунланган баҳсда дубл қайд этган бўлса-да, унинг умумий ўйини ва жамоадошларига бўлган муносабати мутахассисларда шубҳа уйғотмоқда. Барнснинг айтишича, Лионель Мессининг муваффақиятлари Роналдонинг руҳиятига қўшимча босим ўтказиб, унинг талабчанлигини янада оширмоқда.
Месси — Аргентинанинг бирлаштирувчи кучиАргентина терма жамоаси гуруҳ босқичида максимал натижа — 9 очко жамғаришга муваффақ бўлди. Жамоа сардори Лионель Месси учта ўйинда олтита гол уриб, ажойиб спорт формасида эканини исботлади. Барнс Мессининг камтарлиги ва жамоадошларига бўлган ҳурмати Аргентинани ягона муштга айлантирганини қайд этди.
"Лионель Месси майдонда кўп югурмаслиги мумкин, лекин жамоадошлари буни тўғри қабул қилишади. Чунки улар Мессини яхши кўришади ва у учун борларини бериб ўйнашади. Португалияда эса вазият бошқача: Роналдо тўпни қабул қила олмаса ёки ўйини ўхшамаса, ўз норозилигини очиқчасига намойиш этади, бу эса бошқа футболчиларнинг кайфиятига салбий таъсир қилади", — дейди англиялик собиқ футболчи.
Хулоса ўрнида шуни айтиш жоизки, жаҳон чемпионатининг ҳал қилувчи паллаларида индивидуал маҳоратдан кўра жамоавий бирдамлик муҳимроқ аҳамият касб этиши мумкин. Барнснинг прогнозларига кўра, Мессининг хотиржамлиги Аргентинага устунлик берса, Роналдонинг амбициялари Португалия учун кутилмаган муаммоларни келтириб чиқариши мумкин.
…