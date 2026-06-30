Бойқўнғирда Прогресс МС-35 юк кемасини учиришга тайёргарлик бошланди

·0·Техно
Бойқўнғирда Прогресс МС-35 юк кемасини учиришга тайёргарлик бошланди

Бойқўнғир космодромида Халқаро космик станцияга (ХКС) навбатдаги юкларни етказиб бериш бўйича муҳим босқич бошланди. Россиянинг “Прогресс МС-35” юк кемаси узоқ муддатли сақлаш режимидан чиқарилиб, парвоз олди якуний синовларига тайёрланмоқда. Ушбу миссия коинотдаги тадқиқотчиларни зарурий ресурслар ва техник жиҳозлар билан таъминлашда стратегик аҳамиятга эга. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Роскосмос” ва “Энергия” ракета-космик корпорацияси матбуот хизматларининг хабар беришича, техник ишлар 2026-йилнинг 30-июн куни монтаж-синов корпусида бошланган. Мазкур аппарат жорий йилнинг апрель ойидан буён махсус сақлаш жойида (консервацияда) бўлган эди. Эндиликда муҳандислар ва мутахассислар кеманинг барча тизимларини қайта текширувдан ўтказишмоқда.

Тайёргарликнинг биринчи босқичида “Энергия” корпорацияси мутахассислари кемани ташқи кўздан кечириб, унинг корпуси ва муҳим деталлари бутунлигини тасдиқлашди. Хусусан, коинотда энергия манбаи бўлиб хизмат қилувчи қуёш панелларининг ҳолати ва уларнинг очилиш механизмлари синчковлик билан текширилди. Шунингдек, борт тизимларининг созлиги бўйича дастлабки тестлар муваффақиятли якунланди.

Техник синовлар ва радиотизимлар назорати

Июль ойи охирига қадар давом этадиган навбатдаги босқич янада мураккаб технологик жараёнларни ўз ичига олади. “Прогресс МС-35” махсус безечо (акс-садосиз) камерага жойлаштирилади. Бу коинот шароитини симуляция қилиш ва кеманинг радиотехник аппаратуралари қандай ишлашини аниқлаш учун зарурдир.

Безечо камерасидаги синовлар давомида қуйидаги тизимлар текширилади:

  • Кеманинг бошқарув тизимлари ва навигация жиҳозлари;
  • Ердаги марказ билан алоқа ўрнатувчи антенналар;
  • Халқаро космик станция билан яқинлашиш ва туташишни таъминловчи автоматлаштирилган радиотизимлар.

Марказий Осиё минтақасида жойлашган Бойқўнғир космодроми жаҳон космонавтикаси учун ҳамон асосий дарвоза бўлиб қолмоқда. “Прогресс” туркумидаги кемалар ўзининг ишончлилиги билан танилган бўлиб, улар ХКСга ёқилғиш, кислород, озиқ-овқат ва илмий тажрибалар учун зарур бўлган асбоб-ускуналарни етказиб беради.

ixbt.com маъумотига кўра, барча синовлар муваффақиятли ўтса, кема белгиланган муддатда фазога кўтарилади. Ҳозирда мутахассислар ҳар бир деталнинг хавфсизлигига алоҳида эътибор қаратмоқдалар, чунки коинотдаги ҳар қандай кичик носозлик улкан лойиҳаларга хавф туғдириши мумкин.

БойқўнғирПрогресс МС-35РоскосмосХКСКоинот
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Смартфон клавиатурасида инқилоб: Акти стартапи сунъий интеллект агентларини ишга туширдиСмартфон клавиатурасида инқилоб: Акти стартапи сунъий интеллект агентларини ишга туширдиБугун, 22:51Anthropic компанияси олимлар учун махсус Claude Ссиенсе платформасини тақдим этдиAnthropic компанияси олимлар учун махсус Claude Ссиенсе платформасини тақдим этдиБугун, 22:24Туркиянинг Аккую AES қурилишида муҳим босқич: Иккинчи энергоблок гумбази ўрнатилдиТуркиянинг Аккую AES қурилишида муҳим босқич: Иккинчи энергоблок гумбази ўрнатилдиБугун, 22:20Threads платформасида Ливе Чатс функцияси кенгайтирилди: Янги имкониятлар ва қулайликларThreads платформасида Ливе Чатс функцияси кенгайтирилди: Янги имкониятлар ва қулайликларБугун, 22:20Amazon сунъий интеллектни жорий этиш учун 1 миллиард доллар ажратдиAmazon сунъий интеллектни жорий этиш учун 1 миллиард доллар ажратдиБугун, 21:29NASA астронавтлари очиқ космосга чиқди: Халқаро космик станцияда таъмирлаш ишлариNASA астронавтлари очиқ космосга чиқди: Халқаро космик станцияда таъмирлаш ишлариБугун, 21:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди