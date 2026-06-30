Бойқўнғирда Прогресс МС-35 юк кемасини учиришга тайёргарлик бошланди
Бойқўнғир космодромида Халқаро космик станцияга (ХКС) навбатдаги юкларни етказиб бериш бўйича муҳим босқич бошланди. Россиянинг “Прогресс МС-35” юк кемаси узоқ муддатли сақлаш режимидан чиқарилиб, парвоз олди якуний синовларига тайёрланмоқда. Ушбу миссия коинотдаги тадқиқотчиларни зарурий ресурслар ва техник жиҳозлар билан таъминлашда стратегик аҳамиятга эга. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
“Роскосмос” ва “Энергия” ракета-космик корпорацияси матбуот хизматларининг хабар беришича, техник ишлар 2026-йилнинг 30-июн куни монтаж-синов корпусида бошланган. Мазкур аппарат жорий йилнинг апрель ойидан буён махсус сақлаш жойида (консервацияда) бўлган эди. Эндиликда муҳандислар ва мутахассислар кеманинг барча тизимларини қайта текширувдан ўтказишмоқда.
Тайёргарликнинг биринчи босқичида “Энергия” корпорацияси мутахассислари кемани ташқи кўздан кечириб, унинг корпуси ва муҳим деталлари бутунлигини тасдиқлашди. Хусусан, коинотда энергия манбаи бўлиб хизмат қилувчи қуёш панелларининг ҳолати ва уларнинг очилиш механизмлари синчковлик билан текширилди. Шунингдек, борт тизимларининг созлиги бўйича дастлабки тестлар муваффақиятли якунланди.
Техник синовлар ва радиотизимлар назоратиИюль ойи охирига қадар давом этадиган навбатдаги босқич янада мураккаб технологик жараёнларни ўз ичига олади. “Прогресс МС-35” махсус безечо (акс-садосиз) камерага жойлаштирилади. Бу коинот шароитини симуляция қилиш ва кеманинг радиотехник аппаратуралари қандай ишлашини аниқлаш учун зарурдир.
Безечо камерасидаги синовлар давомида қуйидаги тизимлар текширилади:
- Кеманинг бошқарув тизимлари ва навигация жиҳозлари;
- Ердаги марказ билан алоқа ўрнатувчи антенналар;
- Халқаро космик станция билан яқинлашиш ва туташишни таъминловчи автоматлаштирилган радиотизимлар.
Марказий Осиё минтақасида жойлашган Бойқўнғир космодроми жаҳон космонавтикаси учун ҳамон асосий дарвоза бўлиб қолмоқда. “Прогресс” туркумидаги кемалар ўзининг ишончлилиги билан танилган бўлиб, улар ХКСга ёқилғиш, кислород, озиқ-овқат ва илмий тажрибалар учун зарур бўлган асбоб-ускуналарни етказиб беради.
ixbt.com маъумотига кўра, барча синовлар муваффақиятли ўтса, кема белгиланган муддатда фазога кўтарилади. Ҳозирда мутахассислар ҳар бир деталнинг хавфсизлигига алоҳида эътибор қаратмоқдалар, чунки коинотдаги ҳар қандай кичик носозлик улкан лойиҳаларга хавф туғдириши мумкин.
…