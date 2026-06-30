Саида Мирзиёева ЮНЕСКО раҳбари билан муҳим масалаларни муҳокама қилди
Фото: Telegram / Саида Мирзиёева
Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева ЮНЕСКО бош директори Ҳолид ал-Ананий билан учрашди. Мулоқот давомида Самарқанд шаҳрида ўтказилган ЮНЕСКО Бош конференциясининг 43-сессияси доирасида эришилган келишувларни амалга ошириш масалалари кўриб чиқилди.
Томонлар Ўзбекистон ва ЮНЕСКО ўртасидаги стратегик ҳамкорликни янада кенгайтириш, илгари сурилган ташаббусларни аниқ лойиҳаларга айлантириш ҳамда белгиланган вазифалар ижросини жадаллаштиришга алоҳида эътибор қаратди.
Инсон капиталини ривожлантириш устувор вазифа
Учрашувда таълим сифатини ошириш, ёшларнинг замонавий билим ва кўникмаларни эгаллаши учун кенг имкониятлар яратиш ҳамда инсон капиталига сармоя киритиш масалалари муҳокама қилинди.
Саида Мирзиёевага кўра, инсон салоҳиятини ривожлантириш мамлакатнинг узоқ муддатли тараққиётида ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Шу сабаб бу йўналишда ЮНЕСКОнинг тажрибаси ва халқаро дастурларидан самарали фойдаланиш муҳим ҳисобланади.
Сунъий интеллект ва креатив индустриялар муҳокама қилинди
Мулоқот чоғида сунъий интеллект технологияларини масъулиятли ва самарали жорий этиш масаласига ҳам тўхталиб ўтилди. Хусусан, янги технологияларни таълим, илм-фан ва маданият соҳалари билан уйғунлаштириш истиқболлари кўриб чиқилди.
Ҳолид ал-Ананий ЮНЕСКО бош директори сифатида сунъий интеллект каби янги технологияларда ташкилот ахлоқий йўналиш берувчи вазифани бажариши кераклигини таъкидлаб келмоқда.
Шунингдек, креатив индустрияларни қўллаб-қувватлаш, ёш ижодкорлар учун янги платформалар яратиш ва маданий лойиҳаларни халқаро миқёсда тарғиб қилиш имкониятлари муҳокама марказида бўлди.
Хотин-қизлар етакчилигига алоҳида эътибор
Учрашувда хотин-қизларнинг жамият ва давлат бошқарувидаги иштирокини кенгайтириш, уларнинг таълим олиши, касбий ўсиши ва етакчилик қобилиятини ривожлантириш бўйича ҳам фикр алмашилди.
Томонлар бу йўналишда янги таълим дастурлари, халқаро лойиҳалар ва тажриба алмашиш ташаббусларини амалга ошириш муҳимлигини қайд этди.
Маданий меросни сақлаш бўйича ҳамкорлик кучайтирилади
Суҳбатнинг яна бир муҳим мавзуси Ўзбекистоннинг бой тарихий ва маданий меросини асраб-авайлаш бўлди. Тарихий ёдгорликларни муҳофаза қилиш, уларни илмий ўрганиш ва келажак авлодларга етказиш бўйича ҳамкорликни давом эттириш зарурлиги таъкидланди.
Ҳолид ал-Ананий 2025 йил ноябрь ойида Самарқандда ўтган ЮНЕСКО Бош конференциясининг 43-сессиясида ташкилот бош директори лавозимини қабул қилган эди. Ўша маросимда Ўзбекистон томони ЮНЕСКО билан ишончли ҳамкорликни давом эттиришга тайёрлигини билдирган.
«ЮНЕСКО бош қароргоҳидаги ҳар бир учрашув стратегик ҳамкорлигимизни янада чуқурлаштириш учун янги имкониятлар эшигини очади», — деб ёзди Саида Мирзиёева.
Учрашув якунларига кўра, Самарқандда эришилган келишувларни амалий натижаларга айлантириш ва Ўзбекистон билан ЮНЕСКО ўртасидаги ҳамкорликни янги босқичга олиб чиқиш бўйича ишларни давом эттиришга келишиб олинди.
…