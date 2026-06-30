Саида Мирзиёева ЮНЕСКО раҳбари билан муҳим масалаларни муҳокама қилди

·20·Ўзбекистон
Саида Мирзиёева ЮНЕСКО раҳбари билан муҳим масалаларни муҳокама қилди

Фото: Telegram / Саида Мирзиёева

Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева ЮНЕСКО бош директори Ҳолид ал-Ананий билан учрашди. Мулоқот давомида Самарқанд шаҳрида ўтказилган ЮНЕСКО Бош конференциясининг 43-сессияси доирасида эришилган келишувларни амалга ошириш масалалари кўриб чиқилди.

Томонлар Ўзбекистон ва ЮНЕСКО ўртасидаги стратегик ҳамкорликни янада кенгайтириш, илгари сурилган ташаббусларни аниқ лойиҳаларга айлантириш ҳамда белгиланган вазифалар ижросини жадаллаштиришга алоҳида эътибор қаратди.

Инсон капиталини ривожлантириш устувор вазифа

Учрашувда таълим сифатини ошириш, ёшларнинг замонавий билим ва кўникмаларни эгаллаши учун кенг имкониятлар яратиш ҳамда инсон капиталига сармоя киритиш масалалари муҳокама қилинди.

Саида Мирзиёева ЮНЕСКО раҳбари билан муҳим масалаларни муҳокама қилди

Саида Мирзиёевага кўра, инсон салоҳиятини ривожлантириш мамлакатнинг узоқ муддатли тараққиётида ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Шу сабаб бу йўналишда ЮНЕСКОнинг тажрибаси ва халқаро дастурларидан самарали фойдаланиш муҳим ҳисобланади.

Сунъий интеллект ва креатив индустриялар муҳокама қилинди

Мулоқот чоғида сунъий интеллект технологияларини масъулиятли ва самарали жорий этиш масаласига ҳам тўхталиб ўтилди. Хусусан, янги технологияларни таълим, илм-фан ва маданият соҳалари билан уйғунлаштириш истиқболлари кўриб чиқилди.

Ҳолид ал-Ананий ЮНЕСКО бош директори сифатида сунъий интеллект каби янги технологияларда ташкилот ахлоқий йўналиш берувчи вазифани бажариши кераклигини таъкидлаб келмоқда.

Шунингдек, креатив индустрияларни қўллаб-қувватлаш, ёш ижодкорлар учун янги платформалар яратиш ва маданий лойиҳаларни халқаро миқёсда тарғиб қилиш имкониятлари муҳокама марказида бўлди.

Хотин-қизлар етакчилигига алоҳида эътибор

Учрашувда хотин-қизларнинг жамият ва давлат бошқарувидаги иштирокини кенгайтириш, уларнинг таълим олиши, касбий ўсиши ва етакчилик қобилиятини ривожлантириш бўйича ҳам фикр алмашилди.

Саида Мирзиёева ЮНЕСКО раҳбари билан муҳим масалаларни муҳокама қилди

Томонлар бу йўналишда янги таълим дастурлари, халқаро лойиҳалар ва тажриба алмашиш ташаббусларини амалга ошириш муҳимлигини қайд этди.

Маданий меросни сақлаш бўйича ҳамкорлик кучайтирилади

Суҳбатнинг яна бир муҳим мавзуси Ўзбекистоннинг бой тарихий ва маданий меросини асраб-авайлаш бўлди. Тарихий ёдгорликларни муҳофаза қилиш, уларни илмий ўрганиш ва келажак авлодларга етказиш бўйича ҳамкорликни давом эттириш зарурлиги таъкидланди.

Ҳолид ал-Ананий 2025 йил ноябрь ойида Самарқандда ўтган ЮНЕСКО Бош конференциясининг 43-сессиясида ташкилот бош директори лавозимини қабул қилган эди. Ўша маросимда Ўзбекистон томони ЮНЕСКО билан ишончли ҳамкорликни давом эттиришга тайёрлигини билдирган.

«ЮНЕСКО бош қароргоҳидаги ҳар бир учрашув стратегик ҳамкорлигимизни янада чуқурлаштириш учун янги имкониятлар эшигини очади», — деб ёзди Саида Мирзиёева.

Учрашув якунларига кўра, Самарқандда эришилган келишувларни амалий натижаларга айлантириш ва Ўзбекистон билан ЮНЕСКО ўртасидаги ҳамкорликни янги босқичга олиб чиқиш бўйича ишларни давом эттиришга келишиб олинди.

Саида МирзиёеваЮНЕСКОЎзбекистонСамарқандХалид ал-Анани
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шавкат Мирзиёев ота-оналарни фарзанд тарбиясида огоҳликка чақирдиШавкат Мирзиёев ота-оналарни фарзанд тарбиясида огоҳликка чақирдиБугун, 16:30Бу ҳафта ҳарорат пасаяди: Деҳқон ва чорвадорларга тавсияларБу ҳафта ҳарорат пасаяди: Деҳқон ва чорвадорларга тавсияларБугун, 16:23АТ ва сунъий интеллект талабалари учун янги стипендиялар жорий этиладиАТ ва сунъий интеллект талабалари учун янги стипендиялар жорий этиладиБугун, 15:1020 та олийгоҳда сунъий интеллект лабораторияси очилади20 та олийгоҳда сунъий интеллект лабораторияси очиладиБугун, 15:04Ўзбекистонда энг кўп аҳоли қайси ҳудудда яшайди?Ўзбекистонда энг кўп аҳоли қайси ҳудудда яшайди?Бугун, 10:33Ўзбекистонда аҳоли сони ҳисоб-китобдан 810 минг нафарга кўп чиқдиЎзбекистонда аҳоли сони ҳисоб-китобдан 810 минг нафарга кўп чиқдиБугун, 10:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Бугундан кучга кирган муҳим янгиликлар
Бугундан кучга кирган муҳим янгиликлар
АҚШда рекорд тадбир: 100 йиллик Мерилин Монро хотираси оммавий “жонланди”
АҚШда рекорд тадбир: 100 йиллик Мерилин Монро хотираси оммавий “жонланди”
Ўзгидромет муҳим огоҳлантириш билан чиқди
Ўзгидромет муҳим огоҳлантириш билан чиқди
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашли
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашли
Сурхондарёда тўрт оёқли чақалоқ туғилди ва операция қилинди
Сурхондарёда тўрт оёқли чақалоқ туғилди ва операция қилинди
Тошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилди
Тошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилди