Габриел Магалҳаес: Арсенал тактикаси Бразилия терма жамоасига ёрдам бермоқда

·26·Спорт
Габриел Магалҳаес: Арсенал тактикаси Бразилия терма жамоасига ёрдам бермоқда

Бразилия терма жамоасининг марказий ҳимоячиси Габриел Магалҳаес Жахон чемпионатининг 1/16 финал босқичи доирасида Японияга қарши кечган қийин ўйиндаги муваффақият омиллари билан ўртоқлашди. Футболчининг таъкидлашича, унинг Касемиро томонидан киритилган муҳим голга ассистентлик қилиши бевосита Лондоннинг Арсенал клубидаги ўйин услуби билан боғлиқ. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

АҚШнинг Хюстон шаҳрида бўлиб ўтган мазкур баҳсда бразилияликлар ҳисобда ортда қолаётган бир пайтда, Габриел олдинга ўтиб, Касемирога ажойиб узатмани амалга оширди. УОЛ нашри хабарига кўра, ҳимоячи ўзининг ҳужумдаги фаоллигини Арсенал бош мураббийи Микел Артета томонидан ўрнатилган тактик кўрсатмалар маҳсули деб ҳисоблайди. Лондон клубининг юқори ҳимоя чизиғида ўйнаши футболчига майдоннинг рақиб қисмида ҳам ўзини ишончли ҳис қилиш имконини бермоқда.

Арсенал услубининг халқаро майдондаги самараси

Габриел Магалҳаес ўйиндан сўнг берган интервюсида клубдаги вазифалари унга терма жамоада қандай ёрдам бераётганини тушунтириб ўтди. "Бу мен Арсенал клубида мунтазам ишлайдиган жиҳатдир", — деди ҳимоячи. Унинг сўзларига кўра, клубда доимий равишда юқори позицияларни эгаллаш Касемиронинг жарима майдончаси ичидаги ҳаракатини ўз вақтида пайқашга ёрдам берган.

Арсенал жамоаси Англия Премер-лигасида ўзининг агрессив ва прогрессив футболи билан ажралиб туради. Габриел айнан шу услуб туфайли майдонни кўриш қобилияти ва аниқ узатма бериш маҳорати ошганини таъкидлади. Бу эса Бразилия учун энг оғир паллада ўйин темпини ўзгартириш ва мувозанатни тиклашда ҳал қилувчи аҳамият касб этди.

Учрашувнинг якуний қисмида яна бир Арсенал вакили Габриел Мартинелли ўз сўзини айтди. Унинг голи Бразилиянинг иродали ғалабасини таъминлади ва жамоани кейинги босқичга олиб чиқди. Goal.com нашрининг ёзишича, икки клубдошнинг терма жамоа сафидаги бундай муваффақиятли ҳамкорлиги Бразилия терма жамоаси ичидаги муҳит ва ўзаро тушуниш юқори эканлигидан далолат беради.

Бразилия терма жамоаси Японияга қарши баҳсда ўзининг матонатини намойиш эта олди. Магалҳаес ўз клубдоши Мартинеллининг голидан жуда хурсанд эканлигини ва жаҳоннинг энг нуфузли турнирида биргаликда натижа кўрсатиш алоҳида ғурур бағишлашини билдириб ўтди. Ушбу ғалаба "пентакампеонлар"нинг навбатдаги босқичга бўлган йўлини очди.

БразилияАрсеналГабриел МагалҳаесКасемироЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Майкл Оуен: Гарри Кейн — Англия тарихидаги энг яхши ҳужумчи, аммо унинг танлови хатоМайкл Оуен: Гарри Кейн — Англия тарихидаги энг яхши ҳужумчи, аммо унинг танлови хатоБугун, 22:11Кот-дъИвуар ва Норвегия ўйини: матнли трансляцияКот-дъИвуар ва Норвегия ўйини: матнли трансляцияБугун, 21:52Реал Мадрид дунё трансфер рекордини янгиламоқчи: Майкл Олисе учун 223 миллион евроРеал Мадрид дунё трансфер рекордини янгиламоқчи: Майкл Олисе учун 223 миллион евроБугун, 21:11Уч терма жамоа пеналтилар сериясида ҳали мағлуб бўлмаган...Уч терма жамоа пеналтилар сериясида ҳали мағлуб бўлмаган...Бугун, 21:05Сёмин Марокашнинг ЖЧ-2026даги имкониятини юқори баҳоладиСёмин Марокашнинг ЖЧ-2026даги имкониятини юқори баҳоладиБугун, 20:55Ансу Фати расман Монако аъзосига айланди: Барселона ўз тарбияланувчисини сотиб юбордиАнсу Фати расман Монако аъзосига айланди: Барселона ўз тарбияланувчисини сотиб юбордиБугун, 20:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди