Габриел Магалҳаес: Арсенал тактикаси Бразилия терма жамоасига ёрдам бермоқда
Бразилия терма жамоасининг марказий ҳимоячиси Габриел Магалҳаес Жахон чемпионатининг 1/16 финал босқичи доирасида Японияга қарши кечган қийин ўйиндаги муваффақият омиллари билан ўртоқлашди. Футболчининг таъкидлашича, унинг Касемиро томонидан киритилган муҳим голга ассистентлик қилиши бевосита Лондоннинг Арсенал клубидаги ўйин услуби билан боғлиқ. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
АҚШнинг Хюстон шаҳрида бўлиб ўтган мазкур баҳсда бразилияликлар ҳисобда ортда қолаётган бир пайтда, Габриел олдинга ўтиб, Касемирога ажойиб узатмани амалга оширди. УОЛ нашри хабарига кўра, ҳимоячи ўзининг ҳужумдаги фаоллигини Арсенал бош мураббийи Микел Артета томонидан ўрнатилган тактик кўрсатмалар маҳсули деб ҳисоблайди. Лондон клубининг юқори ҳимоя чизиғида ўйнаши футболчига майдоннинг рақиб қисмида ҳам ўзини ишончли ҳис қилиш имконини бермоқда.
Арсенал услубининг халқаро майдондаги самарасиГабриел Магалҳаес ўйиндан сўнг берган интервюсида клубдаги вазифалари унга терма жамоада қандай ёрдам бераётганини тушунтириб ўтди. "Бу мен Арсенал клубида мунтазам ишлайдиган жиҳатдир", — деди ҳимоячи. Унинг сўзларига кўра, клубда доимий равишда юқори позицияларни эгаллаш Касемиронинг жарима майдончаси ичидаги ҳаракатини ўз вақтида пайқашга ёрдам берган.
Арсенал жамоаси Англия Премер-лигасида ўзининг агрессив ва прогрессив футболи билан ажралиб туради. Габриел айнан шу услуб туфайли майдонни кўриш қобилияти ва аниқ узатма бериш маҳорати ошганини таъкидлади. Бу эса Бразилия учун энг оғир паллада ўйин темпини ўзгартириш ва мувозанатни тиклашда ҳал қилувчи аҳамият касб этди.
Учрашувнинг якуний қисмида яна бир Арсенал вакили Габриел Мартинелли ўз сўзини айтди. Унинг голи Бразилиянинг иродали ғалабасини таъминлади ва жамоани кейинги босқичга олиб чиқди. Goal.com нашрининг ёзишича, икки клубдошнинг терма жамоа сафидаги бундай муваффақиятли ҳамкорлиги Бразилия терма жамоаси ичидаги муҳит ва ўзаро тушуниш юқори эканлигидан далолат беради.
Бразилия терма жамоаси Японияга қарши баҳсда ўзининг матонатини намойиш эта олди. Магалҳаес ўз клубдоши Мартинеллининг голидан жуда хурсанд эканлигини ва жаҳоннинг энг нуфузли турнирида биргаликда натижа кўрсатиш алоҳида ғурур бағишлашини билдириб ўтди. Ушбу ғалаба "пентакампеонлар"нинг навбатдаги босқичга бўлган йўлини очди.
…