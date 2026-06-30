Смартфон клавиатурасида инқилоб: Акти стартапи сунъий интеллект агентларини ишга туширди
Смартфон фойдаланувчилари учун одатий матн териш жараёни тубдан ўзгариш арафасида. Сингапурда жойлашган Акти стартапи iOS ва Android операцион тизимлари учун мўлжалланган янги авлод клавиатурасини тақдим этди. Бу шунчаки сўзларни тахмин қилувчи дастур эмас, балки фойдаланувчи номидан турли амалларни бажара оладиган агентик клавиатурадир. TechCrunch нашри хабарига кўра, ушбу технология сунъий интеллект имкониятларини бевосита мессенжерлар, электрон почта ва ижтимоий тармоқлар ичига олиб киради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Акти асосчиси ва бош директори Ёунг Вангнинг таъкидлашича, бугунги кунда сунъий интеллект имкониятларидан фойдаланиш учун фойдаланувчилар доимий равишда иловалар ўртасида ўтишга мажбур бўлмоқда. Масалан, бирор маълумотни аниқлаш учун суҳбатни тўхтатиб, браузер ёки ChatGPT каби ботларга мурожаат қилинади. Акти эса барча иловалар устида ягона қатлам сифатида ишлайди ва фойдаланувчи контекстини сақлаб қолган ҳолда ёрдам беради.
Иловалараро тўсиқларнинг бартараф этилишиЯнги клавиатура фойдаланувчининг ниятини тушунади ва уни ҳаракатга айлантиради. Айтайлик, дўстингиз билан тушлик қилиш ҳақида ёзишаётган бўлсангиз, Акти бевосита чатнинг ўзида яқин атрофдаги ресторанларни тавсия қилиши мумкин. Агар суҳбатда бирор компания акциялари тилга олинса, клавиатура орқали реал вақтдаги нархларни дарҳол улашиш имконияти мавжуд. Бу фойдаланувчи вақтини тежаш билан бирга, рақамли мулоқотни янада самарали қилади.
Тизимнинг техник асоси Google компаниясининг Gemini моделлари билан таъминланган. Ёунг Вангнинг тушунтиришича, Gemini ўзининг тезкорлиги, кўп тилли муҳитда яхши ишлаши ва ишончлилиги сабабли танланган. Айнан шу моделлар ёрдамида клавиатурада "Скиллс" (Кўникмалар) деб номланган функция жорий этилган. Фойдаланувчилар битта тугмани босиш орқали мураккаб вазифаларни, масалан, хабарни таржима қилиш ёки учрашув ҳаволасини яратишни автоматлаштиришлари мумкин.
Хавфсизлик ва махфийлик масалалариКўпчилик фойдаланувчиларни клавиатура орқали шахсий маълумотларнинг сизиб чиқиши хавотирга солиши табиий. Акти жамоаси бу масалага алоҳида тўхталиб, илова "локал-фирст" моделида қурилганини маълум қилди. Бу шуни англатадики, фойдаланувчининг шахсий контексти бирламчи ҳолатда қурилманинг ўзида сақланади. Компания фойдаланувчи рухсатисиз шахсий хабарларни ёки суҳбатларни ташқи серверларга юбормаслигини кафолатламоқда.
Лойиҳа раҳбари Ёунг Ванг клавиатура саноатида катта тажрибага эга мутахассис ҳисобланади. У ўн йил давомида Баиду компаниясида ишлаб, Фасеможи Кейбоард аудиториясини кунлик 300 миллион фаол фойдаланувчига етказган. Унинг фикрича, катта тил моделлари (LLM) даврида матн шунчаки ҳарфлар йиғиндиси эмас, балки фойдаланувчи иродасининг ташувчисига айланди. Акти айнан шу иродани амалга оширувчи восита бўлишни кўзламоқда.
Ҳозирда Акти клавиатураси сунъий интеллект агентлари даврининг пойдевори сифатида кўрилмоқда. Иловани ўрнатиш орқали фойдаланувчилар ўз смартфонларидаги деярли ҳар қандай матнли майдонни ақлли ёрдамчига айлантиришлари мумкин. Бу каби ечимлар келажакда мобил қурилмалардан фойдаланиш маданиятини бутунлай ўзгартириши кутилмоқда.
…