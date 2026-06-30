Смартфон клавиатурасида инқилоб: Акти стартапи сунъий интеллект агентларини ишга туширди

·0·Техно
Смартфон клавиатурасида инқилоб: Акти стартапи сунъий интеллект агентларини ишга туширди

Смартфон фойдаланувчилари учун одатий матн териш жараёни тубдан ўзгариш арафасида. Сингапурда жойлашган Акти стартапи iOS ва Android операцион тизимлари учун мўлжалланган янги авлод клавиатурасини тақдим этди. Бу шунчаки сўзларни тахмин қилувчи дастур эмас, балки фойдаланувчи номидан турли амалларни бажара оладиган агентик клавиатурадир. TechCrunch нашри хабарига кўра, ушбу технология сунъий интеллект имкониятларини бевосита мессенжерлар, электрон почта ва ижтимоий тармоқлар ичига олиб киради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Акти асосчиси ва бош директори Ёунг Вангнинг таъкидлашича, бугунги кунда сунъий интеллект имкониятларидан фойдаланиш учун фойдаланувчилар доимий равишда иловалар ўртасида ўтишга мажбур бўлмоқда. Масалан, бирор маълумотни аниқлаш учун суҳбатни тўхтатиб, браузер ёки ChatGPT каби ботларга мурожаат қилинади. Акти эса барча иловалар устида ягона қатлам сифатида ишлайди ва фойдаланувчи контекстини сақлаб қолган ҳолда ёрдам беради.

Иловалараро тўсиқларнинг бартараф этилиши

Янги клавиатура фойдаланувчининг ниятини тушунади ва уни ҳаракатга айлантиради. Айтайлик, дўстингиз билан тушлик қилиш ҳақида ёзишаётган бўлсангиз, Акти бевосита чатнинг ўзида яқин атрофдаги ресторанларни тавсия қилиши мумкин. Агар суҳбатда бирор компания акциялари тилга олинса, клавиатура орқали реал вақтдаги нархларни дарҳол улашиш имконияти мавжуд. Бу фойдаланувчи вақтини тежаш билан бирга, рақамли мулоқотни янада самарали қилади.

Тизимнинг техник асоси Google компаниясининг Gemini моделлари билан таъминланган. Ёунг Вангнинг тушунтиришича, Gemini ўзининг тезкорлиги, кўп тилли муҳитда яхши ишлаши ва ишончлилиги сабабли танланган. Айнан шу моделлар ёрдамида клавиатурада "Скиллс" (Кўникмалар) деб номланган функция жорий этилган. Фойдаланувчилар битта тугмани босиш орқали мураккаб вазифаларни, масалан, хабарни таржима қилиш ёки учрашув ҳаволасини яратишни автоматлаштиришлари мумкин.

Хавфсизлик ва махфийлик масалалари

Кўпчилик фойдаланувчиларни клавиатура орқали шахсий маълумотларнинг сизиб чиқиши хавотирга солиши табиий. Акти жамоаси бу масалага алоҳида тўхталиб, илова "локал-фирст" моделида қурилганини маълум қилди. Бу шуни англатадики, фойдаланувчининг шахсий контексти бирламчи ҳолатда қурилманинг ўзида сақланади. Компания фойдаланувчи рухсатисиз шахсий хабарларни ёки суҳбатларни ташқи серверларга юбормаслигини кафолатламоқда.

Лойиҳа раҳбари Ёунг Ванг клавиатура саноатида катта тажрибага эга мутахассис ҳисобланади. У ўн йил давомида Баиду компаниясида ишлаб, Фасеможи Кейбоард аудиториясини кунлик 300 миллион фаол фойдаланувчига етказган. Унинг фикрича, катта тил моделлари (LLM) даврида матн шунчаки ҳарфлар йиғиндиси эмас, балки фойдаланувчи иродасининг ташувчисига айланди. Акти айнан шу иродани амалга оширувчи восита бўлишни кўзламоқда.

Ҳозирда Акти клавиатураси сунъий интеллект агентлари даврининг пойдевори сифатида кўрилмоқда. Иловани ўрнатиш орқали фойдаланувчилар ўз смартфонларидаги деярли ҳар қандай матнли майдонни ақлли ёрдамчига айлантиришлари мумкин. Бу каби ечимлар келажакда мобил қурилмалардан фойдаланиш маданиятини бутунлай ўзгартириши кутилмоқда.

GoogleGeminiАктиСмартфонСунъий Intelлект
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бойқўнғирда Прогресс МС-35 юк кемасини учиришга тайёргарлик бошландиБойқўнғирда Прогресс МС-35 юк кемасини учиришга тайёргарлик бошландиБугун, 22:59Anthropic компанияси олимлар учун махсус Claude Ссиенсе платформасини тақдим этдиAnthropic компанияси олимлар учун махсус Claude Ссиенсе платформасини тақдим этдиБугун, 22:24Туркиянинг Аккую AES қурилишида муҳим босқич: Иккинчи энергоблок гумбази ўрнатилдиТуркиянинг Аккую AES қурилишида муҳим босқич: Иккинчи энергоблок гумбази ўрнатилдиБугун, 22:20Threads платформасида Ливе Чатс функцияси кенгайтирилди: Янги имкониятлар ва қулайликларThreads платформасида Ливе Чатс функцияси кенгайтирилди: Янги имкониятлар ва қулайликларБугун, 22:20Amazon сунъий интеллектни жорий этиш учун 1 миллиард доллар ажратдиAmazon сунъий интеллектни жорий этиш учун 1 миллиард доллар ажратдиБугун, 21:29NASA астронавтлари очиқ космосга чиқди: Халқаро космик станцияда таъмирлаш ишлариNASA астронавтлари очиқ космосга чиқди: Халқаро космик станцияда таъмирлаш ишлариБугун, 21:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди