Anthropic компанияси олимлар учун махсус Claude Ссиенсе платформасини тақдим этди
Сунъий интеллект соҳасидаги етакчи компаниялардан бири Anthropic илмий тадқиқотлар жараёнини тубдан соддалаштиришга қаратилган янги Claude Ссиенсе платформасини эълон қилди. Бу шунчаки янги модел эмас, балки олимлар учун турли маълумотлар базалари, ҳисоблаш қувурлари ва таҳлилий воситаларни ягона муҳитда бирлаштирган рақамли иш столидир. Мазкур ишланма тадқиқотчиларга турли дастурлар ўртасида чалғимасдан, бор эътиборни бевосита кашфиётларга қаратиш имконини беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Anthropic вакилларининг таъкидлашича, Claude Ссиенсе янги сунъий интеллект модели ҳисобланмайди. У ҳозирда мавжуд бўлган Claude 3.5 Соннет ёки Claude 3 Опус каби моделларга таянади. Компаниянинг асосий мақсади — хомашё кўринишидаги моделни тақдим этишдан воз кечиб, муайян соҳалар учун тайёр ишчи муҳит яратишдир. Бу худди дастурчилар учун мўлжалланган Claude Коде воситасининг илмий тадқиқотлар учун мослаштирилган кўринишига ўхшайди.
Тадқиқотлар учун кенг имкониятларClaude Ссиенсе платформаси олимларга ўз лойиҳаларини бошқаришда ёрдам берадиган асосий ёрдамчи вазифасини ўтайди. Тизимнинг ўзига хос хусусиятлари қуйидагилардан иборат:
- 60 дан ортиқ йирик илмий маълумотлар базаларига тўғридан-тўғри уланиш имконияти;
- Геномика, кимё ва оқсил тузилмаларини ўрганиш учун махсус асбоблар тўплами;
- Мураккаб вазифаларни бажариш учун кичик "суб-агентлар" яратиш ва ишларни делегация қилиш функцияси;
- Фактларни текширувчи (факт-чеккер) алоҳида сунъий интеллект модули.
Шаффофлик ва хавфсизлик масалалариИлмий натижаларнинг такрорланувчанлиги (репродусибилитй) замонавий фаннинг энг оғриқли нуқталаридан биридир. Anthropic бу муаммони ҳал қилиш учун ҳар бир яратилган 3D оқсил структураси ёки кимёвий чизма ортида уни яратган аниқ код ва муҳит тарихини сақлаб қолади. Олимлар оддий матнли буйруқлар орқали график ва чизмаларни таҳрирлашлари мумкин, тизим эса автоматик равишда унинг асосидаги дастурий кодни ўзгартиради.
Хавфсизлик нуқтаи назаридан, Claude Ссиенсе лабораторияларнинг шахсий инфратузилмасида ишлаш имкониятига эга. Бу эса ўта махфий тадқиқот маълумотларини Anthropic серверларига юбормасдан, маҳаллий даражада қайта ишлаш имконини беради. Гладстоне Институтес ва Аллен Институте каби нуфузли муассасаларнинг мутахассислари аллақачон ушбу восита ёрдамида бир неча кун ичида мураккаб геном браузерларини яратишга муваффақ бўлишди.
Anthropic компаниясининг ушбу қадами OpenAI томонидан тақдим этилган ГПТ-Росалинд моделига жавоб тариқасида кўрилмоқда. Бироқ, OpenAI асосий эътиборни биологик мантиқни яхшиланган моделга қаратган бўлса, Anthropic бутун бир иш жараёнини автоматлаштириш йўлини танлади. Бу рақобат якунда илмий кашфиётлар тезлигини сезиларли даражада ошириши кутилмоқда.
…