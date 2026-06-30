Anthropic компанияси олимлар учун махсус Claude Ссиенсе платформасини тақдим этди

·0·Техно
Anthropic компанияси олимлар учун махсус Claude Ссиенсе платформасини тақдим этди

Сунъий интеллект соҳасидаги етакчи компаниялардан бири Anthropic илмий тадқиқотлар жараёнини тубдан соддалаштиришга қаратилган янги Claude Ссиенсе платформасини эълон қилди. Бу шунчаки янги модел эмас, балки олимлар учун турли маълумотлар базалари, ҳисоблаш қувурлари ва таҳлилий воситаларни ягона муҳитда бирлаштирган рақамли иш столидир. Мазкур ишланма тадқиқотчиларга турли дастурлар ўртасида чалғимасдан, бор эътиборни бевосита кашфиётларга қаратиш имконини беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Anthropic вакилларининг таъкидлашича, Claude Ссиенсе янги сунъий интеллект модели ҳисобланмайди. У ҳозирда мавжуд бўлган Claude 3.5 Соннет ёки Claude 3 Опус каби моделларга таянади. Компаниянинг асосий мақсади — хомашё кўринишидаги моделни тақдим этишдан воз кечиб, муайян соҳалар учун тайёр ишчи муҳит яратишдир. Бу худди дастурчилар учун мўлжалланган Claude Коде воситасининг илмий тадқиқотлар учун мослаштирилган кўринишига ўхшайди.

Тадқиқотлар учун кенг имкониятлар

Claude Ссиенсе платформаси олимларга ўз лойиҳаларини бошқаришда ёрдам берадиган асосий ёрдамчи вазифасини ўтайди. Тизимнинг ўзига хос хусусиятлари қуйидагилардан иборат:

  • 60 дан ортиқ йирик илмий маълумотлар базаларига тўғридан-тўғри уланиш имконияти;
  • Геномика, кимё ва оқсил тузилмаларини ўрганиш учун махсус асбоблар тўплами;
  • Мураккаб вазифаларни бажариш учун кичик "суб-агентлар" яратиш ва ишларни делегация қилиш функцияси;
  • Фактларни текширувчи (факт-чеккер) алоҳида сунъий интеллект модули.
Айниқса, фактларни текшириш функцияси бугунги кунда жуда муҳим ҳисобланади. Чунки сунъий интеллект томонидан ёзилган илмий мақолаларда кўпинча мавжуд бўлмаган манбалар ёки хато ҳисоб-китоблар учраши кузатилмоқда. Claude Ссиенсе ҳар бир иқтибос ва рақамни нашрга тайёрлашдан олдин қайта текширувдан ўтказади, бу эса илмий ишларнинг ишончлилигини оширади.

Шаффофлик ва хавфсизлик масалалари

Илмий натижаларнинг такрорланувчанлиги (репродусибилитй) замонавий фаннинг энг оғриқли нуқталаридан биридир. Anthropic бу муаммони ҳал қилиш учун ҳар бир яратилган 3D оқсил структураси ёки кимёвий чизма ортида уни яратган аниқ код ва муҳит тарихини сақлаб қолади. Олимлар оддий матнли буйруқлар орқали график ва чизмаларни таҳрирлашлари мумкин, тизим эса автоматик равишда унинг асосидаги дастурий кодни ўзгартиради.

Хавфсизлик нуқтаи назаридан, Claude Ссиенсе лабораторияларнинг шахсий инфратузилмасида ишлаш имкониятига эга. Бу эса ўта махфий тадқиқот маълумотларини Anthropic серверларига юбормасдан, маҳаллий даражада қайта ишлаш имконини беради. Гладстоне Институтес ва Аллен Институте каби нуфузли муассасаларнинг мутахассислари аллақачон ушбу восита ёрдамида бир неча кун ичида мураккаб геном браузерларини яратишга муваффақ бўлишди.

Anthropic компаниясининг ушбу қадами OpenAI томонидан тақдим этилган ГПТ-Росалинд моделига жавоб тариқасида кўрилмоқда. Бироқ, OpenAI асосий эътиборни биологик мантиқни яхшиланган моделга қаратган бўлса, Anthropic бутун бир иш жараёнини автоматлаштириш йўлини танлади. Бу рақобат якунда илмий кашфиётлар тезлигини сезиларли даражада ошириши кутилмоқда.

AnthropicClaude СсиенсеСунъий IntelлектТехнологияИлм-фан
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Туркиянинг Аккую AES қурилишида муҳим босқич: Иккинчи энергоблок гумбази ўрнатилдиТуркиянинг Аккую AES қурилишида муҳим босқич: Иккинчи энергоблок гумбази ўрнатилдиБугун, 22:20Threads платформасида Ливе Чатс функцияси кенгайтирилди: Янги имкониятлар ва қулайликларThreads платформасида Ливе Чатс функцияси кенгайтирилди: Янги имкониятлар ва қулайликларБугун, 22:20Amazon сунъий интеллектни жорий этиш учун 1 миллиард доллар ажратдиAmazon сунъий интеллектни жорий этиш учун 1 миллиард доллар ажратдиБугун, 21:29NASA астронавтлари очиқ космосга чиқди: Халқаро космик станцияда таъмирлаш ишлариNASA астронавтлари очиқ космосга чиқди: Халқаро космик станцияда таъмирлаш ишлариБугун, 21:26Blue Origin ҳалигача New Glenn ракетаси портлаши сабабларини аниқлай олмадиBlue Origin ҳалигача New Glenn ракетаси портлаши сабабларини аниқлай олмадиБугун, 21:24Бемаъни смартфон: Samsung Galaxy A27 нархи ошди, имкониятлари қисқардиБемаъни смартфон: Samsung Galaxy A27 нархи ошди, имкониятлари қисқардиБугун, 21:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди