Туркиянинг Аккую AES қурилишида муҳим босқич: Иккинчи энергоблок гумбази ўрнатилди
Туркиянинг биринчи атом электр станцияси ҳисобланган Аккую AES қурилиш майдончасида навбатдаги стратегик босқич якунланди. Россиянинг “Росатом” давлат корпорацияси томонидан барпо этилаётган объектнинг иккинчи энергоблокида ички ҳимоя қобиғининг гумбази лойиҳавий ҳолатга келтириб ўрнатилди. Ушбу жараён реактор биноси қурилишидаги энг мураккаб ва масъулиятли амалиётлардан бири саналади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
“Аккую Нуклеар” матбуот хизмати хабарига кўра, гумбазни кўтариш ва жойлаштириш ишлари махсус оғр юк кўтарувчи ўзиюрар занжирли кран ёрдамида амалга оширилди. Бутун операция тахминан этти соат давом этган бўлиб, бу вақт ичида улкан конструкция миллиметр аниқлигида ўз ўрнига жойлаштирилди. Гумбазнинг ўзи ярим шарсимон шаклга эга бўлиб, у махсус конструкцион пўлдан тайёрланган 15 та монтаж секциясидан иборат.
Техник мураккаблик ва хавфсизлик чоралариМазкур конструкцияни тайёрлаш ишлари бевосита энергоблок биноси яқинида олиб борилган ва жами тўрт ой вақтни олган. “Аккую Нуклеар' АЖ бош директори Сергей Бутскихнинг таъкидлашича, ички ҳимоя қобиғининг ўрнатилиши реактор бўлимининг герметик ҳажмини шакллантиришда якуний қадам бўлди. Эндиликда қурувчилар гумбаз ва қобиқнинг цилиндрсимон қисмини пайвандлаш ишларига киришадилар.
Аккую AES лойиҳаси хавфсизликнинг энг юқори стандартларига жавоб бериши билан ажралиб туради. Реактор биналари икки қаватли ҳимоя қобиғига эга бўлади:
- Ички ҳимоя қобиғ — станциянинг локаллаштирувчи хавфсизлик тизими бўлиб, реактор бўлимининг барқарорлигини таъминлайди;
- Ташқи ҳимоя қобиғ — темир-бетондан барпо этилади ва ҳар қандай экстремал ташқи таъсирларга, жумладан табиий офатларга чидашга мўлжалланган.
Минтақавий аҳамият ва келажакдаги режаларУшбу лойиҳа Туркия энергетика мустақиллигини таъминлашда ҳал қилувчи рол ўйнаши кутилмоқда. Аккую AES тўртта энергоблокдан иборат бўлииб, уларнинг ҳар бирида Россия дизайни асосидаги 3+ авлодига мансуб ВВEР-1200 реакторлари ўрнатилади. Ҳар бир блокнинг қуввати 1200 МВни ташкил этади, бу эса умумий ҳисобда мамлакат электр энергиясига бўлган эҳтиёжининг сезиларли қисмини қоплайди.
Маълиумот учун, Туркия ушбу лойиҳа орқали дунёнинг атом энергетикаси ривожланган давлатлари қаторига қўшилмоқда. Компания вакилларининг билдиришича, станциянинг биринчи энергоблокини 2026-йилнинг охирига қадар ишга тушириш режалаштирилган. Ҳозирда барча тўртта блокда қурилиш-монтаж ишлари параллел равишда жадал давом эттирилмоқда.
Ўзбекистон учун ҳам Туркиянинг ушбу тажрибаси қизиқарли, чунки минтақамизда атом энергетикасини ривожлантириш масалалари кун тартибида турибди. Аккую лойиҳасидаги технологик ечимлар ва хавфсизлик тизимлари замонавий AESлар қандай бўлиши кераклиги ҳақида аниқ тасаввур беради.
…