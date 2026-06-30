Туркиянинг Аккую AES қурилишида муҳим босқич: Иккинчи энергоблок гумбази ўрнатилди

·0·Техно
Туркиянинг Аккую AES қурилишида муҳим босқич: Иккинчи энергоблок гумбази ўрнатилди

Туркиянинг биринчи атом электр станцияси ҳисобланган Аккую AES қурилиш майдончасида навбатдаги стратегик босқич якунланди. Россиянинг “Росатом” давлат корпорацияси томонидан барпо этилаётган объектнинг иккинчи энергоблокида ички ҳимоя қобиғининг гумбази лойиҳавий ҳолатга келтириб ўрнатилди. Ушбу жараён реактор биноси қурилишидаги энг мураккаб ва масъулиятли амалиётлардан бири саналади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

“Аккую Нуклеар” матбуот хизмати хабарига кўра, гумбазни кўтариш ва жойлаштириш ишлари махсус оғр юк кўтарувчи ўзиюрар занжирли кран ёрдамида амалга оширилди. Бутун операция тахминан этти соат давом этган бўлиб, бу вақт ичида улкан конструкция миллиметр аниқлигида ўз ўрнига жойлаштирилди. Гумбазнинг ўзи ярим шарсимон шаклга эга бўлиб, у махсус конструкцион пўлдан тайёрланган 15 та монтаж секциясидан иборат.

Техник мураккаблик ва хавфсизлик чоралари

Мазкур конструкцияни тайёрлаш ишлари бевосита энергоблок биноси яқинида олиб борилган ва жами тўрт ой вақтни олган. “Аккую Нуклеар' АЖ бош директори Сергей Бутскихнинг таъкидлашича, ички ҳимоя қобиғининг ўрнатилиши реактор бўлимининг герметик ҳажмини шакллантиришда якуний қадам бўлди. Эндиликда қурувчилар гумбаз ва қобиқнинг цилиндрсимон қисмини пайвандлаш ишларига киришадилар.

Аккую AES лойиҳаси хавфсизликнинг энг юқори стандартларига жавоб бериши билан ажралиб туради. Реактор биналари икки қаватли ҳимоя қобиғига эга бўлади:

  • Ички ҳимоя қобиғ — станциянинг локаллаштирувчи хавфсизлик тизими бўлиб, реактор бўлимининг барқарорлигини таъминлайди;
  • Ташқи ҳимоя қобиғ — темир-бетондан барпо этилади ва ҳар қандай экстремал ташқи таъсирларга, жумладан табиий офатларга чидашга мўлжалланган.

Минтақавий аҳамият ва келажакдаги режалар

Ушбу лойиҳа Туркия энергетика мустақиллигини таъминлашда ҳал қилувчи рол ўйнаши кутилмоқда. Аккую AES тўртта энергоблокдан иборат бўлииб, уларнинг ҳар бирида Россия дизайни асосидаги 3+ авлодига мансуб ВВEР-1200 реакторлари ўрнатилади. Ҳар бир блокнинг қуввати 1200 МВни ташкил этади, бу эса умумий ҳисобда мамлакат электр энергиясига бўлган эҳтиёжининг сезиларли қисмини қоплайди.

Маълиумот учун, Туркия ушбу лойиҳа орқали дунёнинг атом энергетикаси ривожланган давлатлари қаторига қўшилмоқда. Компания вакилларининг билдиришича, станциянинг биринчи энергоблокини 2026-йилнинг охирига қадар ишга тушириш режалаштирилган. Ҳозирда барча тўртта блокда қурилиш-монтаж ишлари параллел равишда жадал давом эттирилмоқда.

Ўзбекистон учун ҳам Туркиянинг ушбу тажрибаси қизиқарли, чунки минтақамизда атом энергетикасини ривожлантириш масалалари кун тартибида турибди. Аккую лойиҳасидаги технологик ечимлар ва хавфсизлик тизимлари замонавий AESлар қандай бўлиши кераклиги ҳақида аниқ тасаввур беради.

Аккую AESТуркияРосатомЭнергетикаТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Anthropic компанияси олимлар учун махсус Claude Ссиенсе платформасини тақдим этдиAnthropic компанияси олимлар учун махсус Claude Ссиенсе платформасини тақдим этдиБугун, 22:24Threads платформасида Ливе Чатс функцияси кенгайтирилди: Янги имкониятлар ва қулайликларThreads платформасида Ливе Чатс функцияси кенгайтирилди: Янги имкониятлар ва қулайликларБугун, 22:20Amazon сунъий интеллектни жорий этиш учун 1 миллиард доллар ажратдиAmazon сунъий интеллектни жорий этиш учун 1 миллиард доллар ажратдиБугун, 21:29NASA астронавтлари очиқ космосга чиқди: Халқаро космик станцияда таъмирлаш ишлариNASA астронавтлари очиқ космосга чиқди: Халқаро космик станцияда таъмирлаш ишлариБугун, 21:26Blue Origin ҳалигача New Glenn ракетаси портлаши сабабларини аниқлай олмадиBlue Origin ҳалигача New Glenn ракетаси портлаши сабабларини аниқлай олмадиБугун, 21:24Бемаъни смартфон: Samsung Galaxy A27 нархи ошди, имкониятлари қисқардиБемаъни смартфон: Samsung Galaxy A27 нархи ошди, имкониятлари қисқардиБугун, 21:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди