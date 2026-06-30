Майкл Оуен: Гарри Кейн — Англия тарихидаги энг яхши ҳужумчи, аммо унинг танлови хато

·28·Спорт
Майкл Оуен: Гарри Кейн — Англия тарихидаги энг яхши ҳужумчи, аммо унинг танлови хато

Англия терма жамоаси ва "Ливерпул" клубининг собиқ юлдузи, "Олтин тўп" соҳиби Майкл Оуен замонавий футболнинг энг йирик юлдузларидан бири Гарри Кейн ҳақида кутилмаган баёнот билан чиқди. Оуеннинг фикрича, ҳозирда "Бавария" шарафини ҳимоя қилаётган ҳужумчи Англия футболи тарихидаги энг буюк тўпурар ҳисобланади. Бироқ, эксперт футболчининг Германия чемпионатига йўл олганини унинг фаолиятидаги энг катта стратегик хато деб атади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Даилй Маил нашри учун ёзган мақоласида Оуен авваллари Гарри Кейннинг маҳоратига шубҳа билан қараганини тан олди. Унинг сўзларига кўра, вақт ўтиши билан Кейн ўз устида ишлаш ва тиниmsиз меҳнат эвазига дунёнинг энг хавфли ҳужумчисига айланганини исботлади. Оуен Кейнни туғма иқтидор эмас, балки ўзини ўзи яратган профессионал сифатида юқори баҳолади.

Бундеслига даражаси ва рекордлар масаласи

Майкл Оуен Гарри Кейннинг Мюнхеннинг "Бавария" клубига ўтганидан ҳамон норози эканини яширмади. Унинг фикрича, Англия Премер-лигасининг барча даврлардаги энг яхши тўпурари бўлиш имконияти Германиядаги чемпионлик унвонидан кўра нуфузлироқ эди. Оуен Бундеслига даражасини "оддий" деб таърифлаб, у ерда ғалаба қозониш Кейн каби юқори савияли ўйинчи учун катта натижа эмаслигини таъкидлади.

"Мен ўз фикримда қоламан: Гарри Кейн Бундеслигадан анча юқори даражадаги футболчи. У Англияда қолиб, Алан Ширернинг рекордини янгилаши керак эди. Мюнхен клуби билан совринлар ютиш унинг меросига Премер-лигадаги мутлоқ етакчиликчалик таъсир кўрсатмайди", — деб ёзади Оуен.

Шунингдек, собиқ ҳужумчи Кейннинг ўйин услуби йиллар давомида ўзгариб, янада мукаммаллашганини эътироф этди. Унинг майдон марказига тушиб ўйинни ташкил қилиши ва жамоадошларига имконият яратиши ҳозирги футбол учун жуда қадрли. Оуен футболчининг жисмоний ҳолати ва кам жароҳат олишини ҳам алоҳида қайд этиб ўтди.

Goal.com нашри хабарига кўра, Оуен Гарри Кейнни руҳий жиҳатдан энг кучли футболчи деб ҳисоблайди. Унинг таъкидлашича, агар Жаҳон чемпионати финалида ҳал қилувчи пеналти белгиланса, у бу масъулиятни ҳеч иккиланмасдан айнан Кейнга ишониб топширган бўларди. Кейннинг совуққонлиги ва босим остида ишлаш қобилияти уни бошқа ҳужумчилардан ажратиб турувчи асосий жиҳатдир.

Хулоса ўрнида шуни айтиш жоизки, Гарри Кейн айни дамда Германияда сермаҳсул ўйин кўрсатаётган бўлса-да, Англиядаги экспертлар ва мухлислар унинг ватанига қайтишини ва ўз рекордларини давом эттиришини интизорлик билан кутишмоқда. Оуеннинг эътирофи эса Кейннинг инглиз футболи тарихидаги ўрни нақадар баланд эканини яна бир бор тасдиқлади.

Гарри КейнМайкл ОуенБаварияАнглияФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ансу Фати «Барселона»ни тарк этиб, «Монако»да қолдиАнсу Фати «Барселона»ни тарк этиб, «Монако»да қолдиБугун, 22:40Жон Барнс: Лионель Месси ва Криштиано Роналдо ўртасидаги фарқ жамоавий муҳитда кўринмоқдаЖон Барнс: Лионель Месси ва Криштиано Роналдо ўртасидаги фарқ жамоавий муҳитда кўринмоқдаБугун, 22:39Габриел Магалҳаес: Арсенал тактикаси Бразилия терма жамоасига ёрдам бермоқдаГабриел Магалҳаес: Арсенал тактикаси Бразилия терма жамоасига ёрдам бермоқдаБугун, 21:56Кот-дъИвуар ва Норвегия ўйини: матнли трансляцияКот-дъИвуар ва Норвегия ўйини: матнли трансляцияБугун, 21:52Реал Мадрид дунё трансфер рекордини янгиламоқчи: Майкл Олисе учун 223 миллион евроРеал Мадрид дунё трансфер рекордини янгиламоқчи: Майкл Олисе учун 223 миллион евроБугун, 21:11Уч терма жамоа пеналтилар сериясида ҳали мағлуб бўлмаган...Уч терма жамоа пеналтилар сериясида ҳали мағлуб бўлмаган...Бугун, 21:05
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди