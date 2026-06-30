Майкл Оуен: Гарри Кейн — Англия тарихидаги энг яхши ҳужумчи, аммо унинг танлови хато
Англия терма жамоаси ва "Ливерпул" клубининг собиқ юлдузи, "Олтин тўп" соҳиби Майкл Оуен замонавий футболнинг энг йирик юлдузларидан бири Гарри Кейн ҳақида кутилмаган баёнот билан чиқди. Оуеннинг фикрича, ҳозирда "Бавария" шарафини ҳимоя қилаётган ҳужумчи Англия футболи тарихидаги энг буюк тўпурар ҳисобланади. Бироқ, эксперт футболчининг Германия чемпионатига йўл олганини унинг фаолиятидаги энг катта стратегик хато деб атади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Даилй Маил нашри учун ёзган мақоласида Оуен авваллари Гарри Кейннинг маҳоратига шубҳа билан қараганини тан олди. Унинг сўзларига кўра, вақт ўтиши билан Кейн ўз устида ишлаш ва тиниmsиз меҳнат эвазига дунёнинг энг хавфли ҳужумчисига айланганини исботлади. Оуен Кейнни туғма иқтидор эмас, балки ўзини ўзи яратган профессионал сифатида юқори баҳолади.
Бундеслига даражаси ва рекордлар масаласиМайкл Оуен Гарри Кейннинг Мюнхеннинг "Бавария" клубига ўтганидан ҳамон норози эканини яширмади. Унинг фикрича, Англия Премер-лигасининг барча даврлардаги энг яхши тўпурари бўлиш имконияти Германиядаги чемпионлик унвонидан кўра нуфузлироқ эди. Оуен Бундеслига даражасини "оддий" деб таърифлаб, у ерда ғалаба қозониш Кейн каби юқори савияли ўйинчи учун катта натижа эмаслигини таъкидлади.
"Мен ўз фикримда қоламан: Гарри Кейн Бундеслигадан анча юқори даражадаги футболчи. У Англияда қолиб, Алан Ширернинг рекордини янгилаши керак эди. Мюнхен клуби билан совринлар ютиш унинг меросига Премер-лигадаги мутлоқ етакчиликчалик таъсир кўрсатмайди", — деб ёзади Оуен.
Шунингдек, собиқ ҳужумчи Кейннинг ўйин услуби йиллар давомида ўзгариб, янада мукаммаллашганини эътироф этди. Унинг майдон марказига тушиб ўйинни ташкил қилиши ва жамоадошларига имконият яратиши ҳозирги футбол учун жуда қадрли. Оуен футболчининг жисмоний ҳолати ва кам жароҳат олишини ҳам алоҳида қайд этиб ўтди.
Goal.com нашри хабарига кўра, Оуен Гарри Кейнни руҳий жиҳатдан энг кучли футболчи деб ҳисоблайди. Унинг таъкидлашича, агар Жаҳон чемпионати финалида ҳал қилувчи пеналти белгиланса, у бу масъулиятни ҳеч иккиланмасдан айнан Кейнга ишониб топширган бўларди. Кейннинг совуққонлиги ва босим остида ишлаш қобилияти уни бошқа ҳужумчилардан ажратиб турувчи асосий жиҳатдир.
Хулоса ўрнида шуни айтиш жоизки, Гарри Кейн айни дамда Германияда сермаҳсул ўйин кўрсатаётган бўлса-да, Англиядаги экспертлар ва мухлислар унинг ватанига қайтишини ва ўз рекордларини давом эттиришини интизорлик билан кутишмоқда. Оуеннинг эътирофи эса Кейннинг инглиз футболи тарихидаги ўрни нақадар баланд эканини яна бир бор тасдиқлади.
…