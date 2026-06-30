Threads платформасида Ливе Чатс функцияси кенгайтирилди: Янги имкониятлар ва қулайликлар
Meta компаниясига тегишли Threads ижтимоий тармоғи ўзининг Ливе Чатс (жонли мулоқотлар) функциясини сезиларли даражада янгилади ва ундан фойдаланиш имкониятини кўпроқ фойдаланувчилар учун очди. Ушбу янгиланиш платформанинг реал вақт режимидаги мулоқотлар майдонида Х (собиқ Twitter) билан рақобатини янада кучайтириши кутилмоқда. Эндиликда фойдаланувчилар мулоқот жараёнида таржима хизматларидан фойдаланишлари ва суҳбатларни янада самарали бошқаришлари мумкин бўлади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Янги функциялар орасида энг асосийси — суҳбатларни автоматик таржима қилиш имкониятидир. Бу глобал миқёсдаги фойдаланувчилар учун тил тўсиқларини бартараф этиб, турли мамлакатлардан келган инсонларнинг бир чатда эркин мулоқот қилишига йўл очади. Threads маълумотига кўра, ушбу қадам платформанинг халқаро аудитория орасида оммалашишига хизмат қилади.
Модерация ва бошқарув воситалариЛиве Чатс эндиликда нафақат оддий фойдаланувчилар, балки "Коммунитй Чампионс" деб аталувчи фаол ҳамжамият етакчилари учун ҳам очиқ. Бу гуруҳга ўз жамоаларида кўп сонли обуначига эга бўлган ва мунтазам равишда қизиқарли муҳокамаларни ташкил этадиган фойдаланувчилар киради. Шунингдек, чат ташкилотчилари энди суҳбатни бошқаришда ёрдам бериш учун уч нафаргача ҳаммуаллифни (ко-ҳост) таклиф қилишлари мумкин.
Ташкилотчилар учун яна бир муҳим янгилик — хабарларни барча учун ўчириб ташлаш ҳуқуқининг берилишидир. Бу модерация жараёнини осонлаштиради ва суҳбат одобини сақлашга ёрдам беради. Шунингдек, Threads ҳозирда чатларда ташкилотчининг хабарларини визуал жиҳатдан ажралиб турадиган қилиш устида синов ишларини олиб бормоқда.
Ҳозирги вақтда Ливе Чатс хонасида бир вақтнинг ўзида 150 тагача иштирокчи фаол хабар ёзиши, расм, видео ва ҳаволалар юбориши мумкин. Агар иштирокчилар сони ушбу лимитдан ошиб кетса, янги қўшилганлар "томошабин" (спектатор) режимига ўтадилар. Улар хабарларни ўқишлари, эможилар билан муносабат билдиришлари ва сўровномаларда қатнашишлари мумкин, бироқ матнли хабар юбора олмайдилар.
Рақобат ва келажакдаги режаларThreads ишга тушган илк кунларида реал вақт режимидаги мулоқотлар, хештеглар ва хронологик тасмалар йўқлиги сабабли танқид қилинган эди. Бироқ қисқа вақт ичида платформа ушбу камчиликларни бартараф этди. Ливе Чатс функцияси эса ҳатто Х тармоғида ҳам мавжуд бўлмаган ўзига хос форматни тақдим этмоқда. Бу эса Threads платформасини янада долзарб ва қизиқарли қилмоқда.
Компания яқин келажакда фойдаланувчилар интиқиб кутаётган яна икки муҳим янгиликни вада қилди:
- Ливе Чатс функциясининг десктоп (компьютер) версияси учун қўллаб-қувватланиши;
- Муҳим хабарларни чатнинг юқори қисмига қадаб қўйиш (пиннед мессагес) имконияти.
Маълумот ўрнида таъкидлаш жоизки, жорий ойда Threads ойлик фаол фойдаланувчилари сони 500 миллиондан ошди. ДМ (шахсий хабарлар), десктоп мессенжери ва бошқа кўплаб янгиланишлар платформанинг бундай тез суръатларда ўсишига асосий сабаб бўлмоқда.
…