Threads платформасида Ливе Чатс функцияси кенгайтирилди: Янги имкониятлар ва қулайликлар

·0·Техно
Threads платформасида Ливе Чатс функцияси кенгайтирилди: Янги имкониятлар ва қулайликлар

Meta компаниясига тегишли Threads ижтимоий тармоғи ўзининг Ливе Чатс (жонли мулоқотлар) функциясини сезиларли даражада янгилади ва ундан фойдаланиш имкониятини кўпроқ фойдаланувчилар учун очди. Ушбу янгиланиш платформанинг реал вақт режимидаги мулоқотлар майдонида Х (собиқ Twitter) билан рақобатини янада кучайтириши кутилмоқда. Эндиликда фойдаланувчилар мулоқот жараёнида таржима хизматларидан фойдаланишлари ва суҳбатларни янада самарали бошқаришлари мумкин бўлади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Янги функциялар орасида энг асосийси — суҳбатларни автоматик таржима қилиш имкониятидир. Бу глобал миқёсдаги фойдаланувчилар учун тил тўсиқларини бартараф этиб, турли мамлакатлардан келган инсонларнинг бир чатда эркин мулоқот қилишига йўл очади. Threads маълумотига кўра, ушбу қадам платформанинг халқаро аудитория орасида оммалашишига хизмат қилади.

Модерация ва бошқарув воситалари

Ливе Чатс эндиликда нафақат оддий фойдаланувчилар, балки "Коммунитй Чампионс" деб аталувчи фаол ҳамжамият етакчилари учун ҳам очиқ. Бу гуруҳга ўз жамоаларида кўп сонли обуначига эга бўлган ва мунтазам равишда қизиқарли муҳокамаларни ташкил этадиган фойдаланувчилар киради. Шунингдек, чат ташкилотчилари энди суҳбатни бошқаришда ёрдам бериш учун уч нафаргача ҳаммуаллифни (ко-ҳост) таклиф қилишлари мумкин.

Ташкилотчилар учун яна бир муҳим янгилик — хабарларни барча учун ўчириб ташлаш ҳуқуқининг берилишидир. Бу модерация жараёнини осонлаштиради ва суҳбат одобини сақлашга ёрдам беради. Шунингдек, Threads ҳозирда чатларда ташкилотчининг хабарларини визуал жиҳатдан ажралиб турадиган қилиш устида синов ишларини олиб бормоқда.

Ҳозирги вақтда Ливе Чатс хонасида бир вақтнинг ўзида 150 тагача иштирокчи фаол хабар ёзиши, расм, видео ва ҳаволалар юбориши мумкин. Агар иштирокчилар сони ушбу лимитдан ошиб кетса, янги қўшилганлар "томошабин" (спектатор) режимига ўтадилар. Улар хабарларни ўқишлари, эможилар билан муносабат билдиришлари ва сўровномаларда қатнашишлари мумкин, бироқ матнли хабар юбора олмайдилар.

Рақобат ва келажакдаги режалар

Threads ишга тушган илк кунларида реал вақт режимидаги мулоқотлар, хештеглар ва хронологик тасмалар йўқлиги сабабли танқид қилинган эди. Бироқ қисқа вақт ичида платформа ушбу камчиликларни бартараф этди. Ливе Чатс функцияси эса ҳатто Х тармоғида ҳам мавжуд бўлмаган ўзига хос форматни тақдим этмоқда. Бу эса Threads платформасини янада долзарб ва қизиқарли қилмоқда.

Компания яқин келажакда фойдаланувчилар интиқиб кутаётган яна икки муҳим янгиликни вада қилди:

  • Ливе Чатс функциясининг десктоп (компьютер) версияси учун қўллаб-қувватланиши;
  • Муҳим хабарларни чатнинг юқори қисмига қадаб қўйиш (пиннед мессагес) имконияти.

Маълумот ўрнида таъкидлаш жоизки, жорий ойда Threads ойлик фаол фойдаланувчилари сони 500 миллиондан ошди. ДМ (шахсий хабарлар), десктоп мессенжери ва бошқа кўплаб янгиланишлар платформанинг бундай тез суръатларда ўсишига асосий сабаб бўлмоқда.

ThreadsMetaЛиве ЧатсТехнологияИжтимоий Тармоқ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Anthropic компанияси олимлар учун махсус Claude Ссиенсе платформасини тақдим этдиAnthropic компанияси олимлар учун махсус Claude Ссиенсе платформасини тақдим этдиБугун, 22:24Туркиянинг Аккую AES қурилишида муҳим босқич: Иккинчи энергоблок гумбази ўрнатилдиТуркиянинг Аккую AES қурилишида муҳим босқич: Иккинчи энергоблок гумбази ўрнатилдиБугун, 22:20Amazon сунъий интеллектни жорий этиш учун 1 миллиард доллар ажратдиAmazon сунъий интеллектни жорий этиш учун 1 миллиард доллар ажратдиБугун, 21:29NASA астронавтлари очиқ космосга чиқди: Халқаро космик станцияда таъмирлаш ишлариNASA астронавтлари очиқ космосга чиқди: Халқаро космик станцияда таъмирлаш ишлариБугун, 21:26Blue Origin ҳалигача New Glenn ракетаси портлаши сабабларини аниқлай олмадиBlue Origin ҳалигача New Glenn ракетаси портлаши сабабларини аниқлай олмадиБугун, 21:24Бемаъни смартфон: Samsung Galaxy A27 нархи ошди, имкониятлари қисқардиБемаъни смартфон: Samsung Galaxy A27 нархи ошди, имкониятлари қисқардиБугун, 21:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди