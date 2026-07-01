Марсдан кейинги манзил Титан: Инсоният Сатурн йўлдошини забт этишни режалаштирмоқда

·0·Техно
Марсдан кейинги манзил Титан: Инсоният Сатурн йўлдошини забт этишни режалаштирмоқда

Коинотни тадқиқ қилишда янги давр бошланмоқда. АҚШнинг Боулдер шаҳрида илк бор ўтказилган "Humans то Титан Суммит 2026" форуми инсониятнинг Сатурннинг энг йирик йўлдоши — Титанга бўлажак парвозлари стратегиясини белгилаб берди. Олимларнинг фикрича, Ой ва Марс ўзлаштирилганидан сўнг, айнан Титан Қуёш тизимидаги навбатдаги асосий манзилга айланиши керак. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу нуфузли тадбирда сайёраларни ўрганувчи мутахассислар, коинот муҳандислари ва атмосфера тадқиқотчилари иштирок этдилар. Мутахассислар Титаннинг ўта экстремал шароитларида ишлашга мўлжалланган скафандрлар, яшаш модуллари ва транспорт тизимларини лойиҳалаш масалаларини муҳокама қилишди. Титандаги метан денгизлари ва углеводородли ёмғирлар техника учун жиддий синов бўлиши кутилмоқда.

Радиациядан ҳимоя ва табиий ресурслар

Титаннинг инсоният учун энг катта афзалликларидан бири — унинг зич азотли атмосферасидир. Сайёраларни ўрганиш институти директори Аманда Хендрикснинг таъкидлашича, ушбу атмосфера қатлами космик радиациядан табиий қалқон вазифасини ўтайди. Бу эса Титанни инсон саломатлиги учун Ой ёки Марсга қараганда анча хавфсизроқ ҳудудга айлантиради.

Шунингдек, йўлдошдаги бой ресурслар базаси келажакдаги экспедициялар учун муҳим омил бўлади. Тадқиқотчилар Титандаги метан ва азотдан ёқилғи ишлаб чиқариш ҳамда ҳаётий фаолиятни таъминлашда фойдаланиш мумкинлигини тахмин қилишмоқда. Бу эса Ердан олиб кетиладиган юклар ҳажмини сезиларли даражада камайтириш имконини беради.

Бироқ, ixbt.com маълумотларига кўра, Титанга инсон юбориш масаласи узоқ келажакнинг вазифаси бўлиб қолмоқда. Ҳозирги кунда энг катта тўсиқ — парвоз давомийлигидир. Олимлар ё сафар вақтини кескин қисқартириш йўлларини топишлари, ёки экипажнинг кўп йиллик саёҳатни хавфсиз ўтказишини таъминлайдиган янги технологияларни ишлаб чиқишлари лозим.

Dragonфлй миссияси — илк қадам

Инсониятнинг Титанга йўл олиши йўлидаги навбатдаги муҳим қадам NASA томонидан амалга ошириладиган Dragonфлй миссияси бўлади. 2028-йилдан эрта бўлмаган муддатда учирилиши кутилаётган ушбу вертолёт-аппарат йўлдош юзасида уч йилдан ортиқ вақт давомида тадқиқотлар ўтказади. У Титаннинг кимёвий таркиби ва тупроқ тузилишини батафсил ўрганади.

Ҳозирча гап аниқ бир учувчили миссия ҳақида эмас, балки Титанни ўзлаштиришнинг узоқ муддатли стратегиясини шакллантириш ҳақида бормоқда. Мутахассислар навбатдаги форумни Dragonфлй миссияси стартига яқинроқ вақтда ўтказишни режалаштирганлар. Ушбу миссия натижалари инсониятнинг Сатурн тизимига илк қадамини қачон қўйишини аниқлашда ҳал қилувчи рол ўйнайди.

NASAТитанСатурнКоинотТадқиқот
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Покерда инсонни енгган DeepMind жамоаси энди биржада миллиардларни бошқармоқдаПокерда инсонни енгган DeepMind жамоаси энди биржада миллиардларни бошқармоқдаБугун, 01:57PlayStation 6 нархи кутилганидан анча қиммат бўлиши мумкин: Тан нархи 1000 долларга яқинPlayStation 6 нархи кутилганидан анча қиммат бўлиши мумкин: Тан нархи 1000 долларга яқинБугун, 00:29Google тасвирларни сонияларда яратувчи Нано Банана 2 Lite моделини тақдим этдиGoogle тасвирларни сонияларда яратувчи Нано Банана 2 Lite моделини тақдим этдиБугун, 00:23Энергетикада инқилоб: Реалта Фусион термоядро реакциясидан тўғридан-тўғри ток олдиЭнергетикада инқилоб: Реалта Фусион термоядро реакциясидан тўғридан-тўғри ток олдиБугун, 00:22БлаккБеррй услубидаги янги смартфон: Clickс Коммуникатор ўз имкониятларини намойиш этдиБлаккБеррй услубидаги янги смартфон: Clickс Коммуникатор ўз имкониятларини намойиш этдиКеча, 23:59Туркиянинг илк атом электр станцияси: Аккую лойиҳасининг ишга тушиш муддати маълум бўлдиТуркиянинг илк атом электр станцияси: Аккую лойиҳасининг ишга тушиш муддати маълум бўлдиКеча, 23:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди