Асебеам рекорд даражадаги 6400 мА·соат сиғимли 21700 аккумуляторини тақдим этди

·0·Техно
Асебеам рекорд даражадаги 6400 мА·соат сиғимли 21700 аккумуляторини тақдим этди

Портатив энергия манбалари бозорида муҳим янгилик юз берди: Асебеам компанияси 21700 форматидаги энг сиғимли аккумуляторлардан бири — АБ21КП6425 моделини намойиш этди. Мазкур қурилманинг асосий ўзига хослиги унинг 6400 мА·соат (22,4 В·соат) қувватга эга эканлигидадир. Бу кўрсаткич ҳозирда ушбу типдаги батареялар орасида жаҳон бозоридаги энг юқори натижалардан бири ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги аккумуляторнинг яна бир муҳим жиҳати унинг корпусига ўрнатилган USB-C портидир. ixbt.com маълумотига кўра, махсус бошқарув электроникаси туфайли батареяни алоҳида қувватлаш қурилмасисиз, тўғридан-тўғри кабел орқали зарядлаш мумкин. Бу фойдаланувчилар учун қўшимча аксессуарлар ташиб юриш эҳтиёжини камайтиради ва қурилмадан фойдаланиш қулайлигини оширади.

Технологик ечимлар ва энергия зичлиги

Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, аккумулятор корпусининг ички ҳажмидан маълум бир қисми USB-C улагичи ва зарядлаш контроллери учун ажратилган. Шунга қарамай, муҳандислар ўз синфидаги энг юқори энергия зичлигини сақлаб қолишга муваффақ бўлишди. Бу технология ихчам ўлчамда максимал қувват жамлаш имконини беради, бу эса айниқса профессионал чироқлар ва юқори қувват талаб қилувчи гаджетлар учун жуда муҳимдир.

Ҳозирги вақтда АБ21КП6425 аккумулятори фақат янги Асебеам П20 Mini чироғи билан бирга жамланма ҳолида етказиб берилмоқда. Фойдаланувчилар қурилмани чироқ ичида турган ҳолатда ҳам, уни чиқариб олиб, тўғридан-тўғри USB-C порти орқали ҳам қувватлашлари мумкин. Бу универсал ёндашув дала шароитида ёки саёҳатларда жуда қўл келади.

Бозордаги ўрни ва истиқболлар

Ҳозирча янги аккумулятор чакана савдога алоҳида маҳсулот сифатида чиқарилмаган. Асебеам расмий интернет-дўконида ҳам унинг нархи ва тўлиқ техник тавсифлари ҳали эълон қилинмаган. Шунга қарамай, соҳа мутахассислари ушбу моделнинг бозорда катта қизиқиш уйғотишини кутишмоқда, чунки у нафақат сиғими, балки функционаллиги билан ҳам ажралиб туради.

Таққослаш учун, ушбу модел пайдо бўлгунга қадар компаниянинг 21700 форматидаги энг кучли батареяси АБ21КП56 модели эди. У 5600 мА·соат сиғимга эга бўлиб, тахминан 22 доллар атрофида сотилади ва унда ўрнатилган USB-C порти мавжуд эмас. Янги модел нафақат сиғимни 800 мА·соатга оширди, балки замонавий зарядлаш стандартини ҳам ўзига интеграция қилди.

Ўзбекистон бозорида ҳам Асебеам маҳсулотлари сифатли ёритиш ускуналари ишқибозлари орасида машҳур. Янги юқори сиғимли аккумуляторларнинг пайдо бўлиши, айниқса, узоқ вақт давомида автоном ишлашни талаб қиладиган соҳа вакиллари — сайёҳлар, қутқарувчилар ва муҳандислар учун айни муддао бўлади.

АсебеамАккумуляторUSB-CТехнологияГаджет
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ОпенКлав сунъий интеллект агенти энди Android ва iOS платформаларида ишга туширилдиОпенКлав сунъий интеллект агенти энди Android ва iOS платформаларида ишга туширилдиБугун, 02:52Марсдан кейинги манзил Титан: Инсоният Сатурн йўлдошини забт этишни режалаштирмоқдаМарсдан кейинги манзил Титан: Инсоният Сатурн йўлдошини забт этишни режалаштирмоқдаБугун, 02:21Покерда инсонни енгган DeepMind жамоаси энди биржада миллиардларни бошқармоқдаПокерда инсонни енгган DeepMind жамоаси энди биржада миллиардларни бошқармоқдаБугун, 01:57PlayStation 6 нархи кутилганидан анча қиммат бўлиши мумкин: Тан нархи 1000 долларга яқинPlayStation 6 нархи кутилганидан анча қиммат бўлиши мумкин: Тан нархи 1000 долларга яқинБугун, 00:29Google тасвирларни сонияларда яратувчи Нано Банана 2 Lite моделини тақдим этдиGoogle тасвирларни сонияларда яратувчи Нано Банана 2 Lite моделини тақдим этдиБугун, 00:23Энергетикада инқилоб: Реалта Фусион термоядро реакциясидан тўғридан-тўғри ток олдиЭнергетикада инқилоб: Реалта Фусион термоядро реакциясидан тўғридан-тўғри ток олдиБугун, 00:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди