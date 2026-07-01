Асебеам рекорд даражадаги 6400 мА·соат сиғимли 21700 аккумуляторини тақдим этди
Портатив энергия манбалари бозорида муҳим янгилик юз берди: Асебеам компанияси 21700 форматидаги энг сиғимли аккумуляторлардан бири — АБ21КП6425 моделини намойиш этди. Мазкур қурилманинг асосий ўзига хослиги унинг 6400 мА·соат (22,4 В·соат) қувватга эга эканлигидадир. Бу кўрсаткич ҳозирда ушбу типдаги батареялар орасида жаҳон бозоридаги энг юқори натижалардан бири ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги аккумуляторнинг яна бир муҳим жиҳати унинг корпусига ўрнатилган USB-C портидир. ixbt.com маълумотига кўра, махсус бошқарув электроникаси туфайли батареяни алоҳида қувватлаш қурилмасисиз, тўғридан-тўғри кабел орқали зарядлаш мумкин. Бу фойдаланувчилар учун қўшимча аксессуарлар ташиб юриш эҳтиёжини камайтиради ва қурилмадан фойдаланиш қулайлигини оширади.
Технологик ечимлар ва энергия зичлигиИшлаб чиқарувчининг таъкидлашича, аккумулятор корпусининг ички ҳажмидан маълум бир қисми USB-C улагичи ва зарядлаш контроллери учун ажратилган. Шунга қарамай, муҳандислар ўз синфидаги энг юқори энергия зичлигини сақлаб қолишга муваффақ бўлишди. Бу технология ихчам ўлчамда максимал қувват жамлаш имконини беради, бу эса айниқса профессионал чироқлар ва юқори қувват талаб қилувчи гаджетлар учун жуда муҳимдир.
Ҳозирги вақтда АБ21КП6425 аккумулятори фақат янги Асебеам П20 Mini чироғи билан бирга жамланма ҳолида етказиб берилмоқда. Фойдаланувчилар қурилмани чироқ ичида турган ҳолатда ҳам, уни чиқариб олиб, тўғридан-тўғри USB-C порти орқали ҳам қувватлашлари мумкин. Бу универсал ёндашув дала шароитида ёки саёҳатларда жуда қўл келади.
Бозордаги ўрни ва истиқболларҲозирча янги аккумулятор чакана савдога алоҳида маҳсулот сифатида чиқарилмаган. Асебеам расмий интернет-дўконида ҳам унинг нархи ва тўлиқ техник тавсифлари ҳали эълон қилинмаган. Шунга қарамай, соҳа мутахассислари ушбу моделнинг бозорда катта қизиқиш уйғотишини кутишмоқда, чунки у нафақат сиғими, балки функционаллиги билан ҳам ажралиб туради.
Таққослаш учун, ушбу модел пайдо бўлгунга қадар компаниянинг 21700 форматидаги энг кучли батареяси АБ21КП56 модели эди. У 5600 мА·соат сиғимга эга бўлиб, тахминан 22 доллар атрофида сотилади ва унда ўрнатилган USB-C порти мавжуд эмас. Янги модел нафақат сиғимни 800 мА·соатга оширди, балки замонавий зарядлаш стандартини ҳам ўзига интеграция қилди.
Ўзбекистон бозорида ҳам Асебеам маҳсулотлари сифатли ёритиш ускуналари ишқибозлари орасида машҳур. Янги юқори сиғимли аккумуляторларнинг пайдо бўлиши, айниқса, узоқ вақт давомида автоном ишлашни талаб қиладиган соҳа вакиллари — сайёҳлар, қутқарувчилар ва муҳандислар учун айни муддао бўлади.
…