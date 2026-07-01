ОпенКлав сунъий интеллект агенти энди Android ва iOS платформаларида ишга туширилди
Сунъий интеллект оламида ўзига хос шов-шувларга сабаб бўлган ОпенКлав очиқ кодли агенти эндиликда мобил қурилмалар фойдаланувчилари учун ҳам очиқ. Шу йилнинг бошида интернет тармоғини ўзига ром этган ушбу автоматлаштирилган тизим расман iOS ва Android платформалари учун илова кўринишида тақдим этилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
ОпенКлав лойиҳасининг Х (собиқ Twitter) ижтимоий тармоғидаги саҳифасида маълум қилинишича, фойдаланувчилар энди ўз смартфонларини ОпенКлав Гатевай хизматига улашлари мумкин. Бу махсус маршрутлаш қатлами бўлиб, у фойдаланувчи сўровларини сунъий интеллект агентлари ҳамда уларнинг муайян вазифаларни бажариши учун зарур бўлган воситалар билан боғлайди. Бу эса мураккаб технологик жараёнларни бевосита чўнтакда турган мобил қурилма орқали бошқариш имконини беради.
Ушбу илованинг асосий афзаллиги шундаки, агар агентлар тўғри дастурланган бўлса, улар кундалик юмушларни бажаришда жуда фойдали ёрдамчига айланиши мумкин. ОпенКлав фойдаланувчилари ҳозирга қадар ушбу тизимни дастурий код ёзишдан тортиб, ҳафталик овқатланиш рационини режалаштиришгача бўлган турли соҳаларда синаб кўришмоқда. Шунга қарамай, баъзи фойдаланувчилар тизим ишидаги натижалар ҳар доим ҳам кутилганидек мукаммал эмаслигини қайд этишган.
МолтБоок лойиҳаси ва ОпенКлав тарихига назарОпенКлав лойиҳаси шу йилнинг бошида МолтБоок ижтимоий тармоғи ишга тушиши билан машҳурликка эришган эди. Мазкур платформа гўёки бутунлай сунъий интеллект агентлари томонидан бошқарилиши билан кўпчиликнинг эътиборини тортган. Феврал ойида ОпенКлав яратувчиси Петер Стеинбергер ўзининг OpenAI жамоасига қўшилганини эълон қилиши лойиҳага бўлган қизиқишни янада оширди.
Бироқ, кейинчалик тадқиқотчилар МолтБоок лойиҳасидаги баъзи агентлар аслида инсонлар томонидан бошқарилганини аниқлашди. Бу ҳолат ОпенКлав учун ўзига хос маркетинг юриши бўлиб хизмат қилди ва агентларга асосланган келажак қандай кўринишда бўлишини намойиш этди. Гарчи лойиҳанинг ишончлилиги борасида саволлар туғилган бўлса-да, у сунъий интеллект агентларининг оммалашишига катта туртки берди.
Бугунги кунда сунъий интеллект агентлари технологик ландшафтнинг ажралмас қисмига айланиб бормоқда. Улар кундан-кунга кўпроқ соҳаларга, жумладан, мобил экотизимларга интеграция қилинмоқда. ОпенКлав иловасининг Android ва iOS учун чиқарилиши эса фойдаланувчиларга сунъий интеллект имкониятларидан янада кенгроқ ва қулайроқ фойдаланиш шароитини яратади.
…