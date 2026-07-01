ОпенКлав сунъий интеллект агенти энди Android ва iOS платформаларида ишга туширилди

·0·Техно
ОпенКлав сунъий интеллект агенти энди Android ва iOS платформаларида ишга туширилди

Сунъий интеллект оламида ўзига хос шов-шувларга сабаб бўлган ОпенКлав очиқ кодли агенти эндиликда мобил қурилмалар фойдаланувчилари учун ҳам очиқ. Шу йилнинг бошида интернет тармоғини ўзига ром этган ушбу автоматлаштирилган тизим расман iOS ва Android платформалари учун илова кўринишида тақдим этилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ОпенКлав лойиҳасининг Х (собиқ Twitter) ижтимоий тармоғидаги саҳифасида маълум қилинишича, фойдаланувчилар энди ўз смартфонларини ОпенКлав Гатевай хизматига улашлари мумкин. Бу махсус маршрутлаш қатлами бўлиб, у фойдаланувчи сўровларини сунъий интеллект агентлари ҳамда уларнинг муайян вазифаларни бажариши учун зарур бўлган воситалар билан боғлайди. Бу эса мураккаб технологик жараёнларни бевосита чўнтакда турган мобил қурилма орқали бошқариш имконини беради.

Ушбу илованинг асосий афзаллиги шундаки, агар агентлар тўғри дастурланган бўлса, улар кундалик юмушларни бажаришда жуда фойдали ёрдамчига айланиши мумкин. ОпенКлав фойдаланувчилари ҳозирга қадар ушбу тизимни дастурий код ёзишдан тортиб, ҳафталик овқатланиш рационини режалаштиришгача бўлган турли соҳаларда синаб кўришмоқда. Шунга қарамай, баъзи фойдаланувчилар тизим ишидаги натижалар ҳар доим ҳам кутилганидек мукаммал эмаслигини қайд этишган.

МолтБоок лойиҳаси ва ОпенКлав тарихига назар

ОпенКлав лойиҳаси шу йилнинг бошида МолтБоок ижтимоий тармоғи ишга тушиши билан машҳурликка эришган эди. Мазкур платформа гўёки бутунлай сунъий интеллект агентлари томонидан бошқарилиши билан кўпчиликнинг эътиборини тортган. Феврал ойида ОпенКлав яратувчиси Петер Стеинбергер ўзининг OpenAI жамоасига қўшилганини эълон қилиши лойиҳага бўлган қизиқишни янада оширди.

Бироқ, кейинчалик тадқиқотчилар МолтБоок лойиҳасидаги баъзи агентлар аслида инсонлар томонидан бошқарилганини аниқлашди. Бу ҳолат ОпенКлав учун ўзига хос маркетинг юриши бўлиб хизмат қилди ва агентларга асосланган келажак қандай кўринишда бўлишини намойиш этди. Гарчи лойиҳанинг ишончлилиги борасида саволлар туғилган бўлса-да, у сунъий интеллект агентларининг оммалашишига катта туртки берди.

Бугунги кунда сунъий интеллект агентлари технологик ландшафтнинг ажралмас қисмига айланиб бормоқда. Улар кундан-кунга кўпроқ соҳаларга, жумладан, мобил экотизимларга интеграция қилинмоқда. ОпенКлав иловасининг Android ва iOS учун чиқарилиши эса фойдаланувчиларга сунъий интеллект имкониятларидан янада кенгроқ ва қулайроқ фойдаланиш шароитини яратади.

ОпенКлавСунъий IntelлектAndroidiOSOpenAI
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Асебеам рекорд даражадаги 6400 мА·соат сиғимли 21700 аккумуляторини тақдим этдиАсебеам рекорд даражадаги 6400 мА·соат сиғимли 21700 аккумуляторини тақдим этдиБугун, 02:55Марсдан кейинги манзил Титан: Инсоният Сатурн йўлдошини забт этишни режалаштирмоқдаМарсдан кейинги манзил Титан: Инсоният Сатурн йўлдошини забт этишни режалаштирмоқдаБугун, 02:21Покерда инсонни енгган DeepMind жамоаси энди биржада миллиардларни бошқармоқдаПокерда инсонни енгган DeepMind жамоаси энди биржада миллиардларни бошқармоқдаБугун, 01:57PlayStation 6 нархи кутилганидан анча қиммат бўлиши мумкин: Тан нархи 1000 долларга яқинPlayStation 6 нархи кутилганидан анча қиммат бўлиши мумкин: Тан нархи 1000 долларга яқинБугун, 00:29Google тасвирларни сонияларда яратувчи Нано Банана 2 Lite моделини тақдим этдиGoogle тасвирларни сонияларда яратувчи Нано Банана 2 Lite моделини тақдим этдиБугун, 00:23Энергетикада инқилоб: Реалта Фусион термоядро реакциясидан тўғридан-тўғри ток олдиЭнергетикада инқилоб: Реалта Фусион термоядро реакциясидан тўғридан-тўғри ток олдиБугун, 00:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди