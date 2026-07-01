Арсенал афсонаси Морган Роджерс учун сўралаётган 130 миллион фунтдан ҳайратда
Лондоннинг Арсенал клуби трансфер бозорида навбатдаги шов-шувли юришга тайёргарлик кўрмоқда. Бироқ, жамоанинг нишонида турган Астон Вилла юлдузи Морган Роджерс учун белгиланган нарх ҳатто тажрибали мутахассисларни ҳам лол қолдирди. Goal.com нашри хабарига кўра, бирмингемликлар ўз иқтидорини 130 миллион фунт стерлингга (тахминан 172 миллион доллар) баҳолаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Арсенал афсонаси Эмманюэль Пети ушбу трансфер суммасини эшитиб, ўз ҳайратини яшира олмади. Собиқ ярим ҳимоячи замонавий футболдаги нархларнинг асоссиз равишда ўсиб бораётганини кескин танқид қилди. Унинг фикрича, бундай улкан маблағ нафақат клуб бюджетига, балки футболчининг зиммасига ҳам оғир босим юклайди.
Трансфер бозоридаги инфляция ва Петининг муносабати“Бу шунчаки ақл бовар қилмайдиган сумма. Трансферлар 100 миллион фунтлик довондан ошиб ўтгандан бери, ҳар куни футболчиларнинг нархини кўриб ёқа ушлайман. Агар сиз биргина ўйинчи учун шунча пул сарфлашга тайёр бўлсангиз, у ҳақиқатда ўйин тақдирини ҳал қила олиши керак”, — дея тушунтирди Пети талкСПОРТ нашрига берган интервюсида.
Эмманюэль Пети мисол тариқасида Деклан Рисе трансферини келтириб ўтди. Унинг сўзларига кўра, Рисе ўзига тикилган маблағни оқлаб, жамоага мослашиб кетган бўлса-да, ҳар бир футболчи ҳам 130 миллион фунтлик босим остида ўзини кўрсата олмаслиги мумкин. Роджерс ҳали ёш ва бундай нарх унинг фаолиятига салбий таъсир кўрсатишидан хавотирда эканини билдирди.
Микел Артета бошчилигидаги Арсенал раҳбарияти эса Роджерсни жамоанинг асосий трансфер нишонига айлантирган. 23 ёшли ҳужумчи Англия Премер-лигасида ўзининг ёрқин ўйинлари билан кўпчиликнинг эътиборини тортди. Лондонликлар таркибни кучайтириш ва чемпионлик пойгасида устунликка эришиш учун Британия трансфер рекордини янгилашга ҳам тайёр кўринмоқда.
Муқобил вариант: Нико ВиллиаmsАгар Морган Роджерс бўйича музокаралар жуда мураккаблашса ёки нарх ўта қимматлик қилса, Эмманюэль Пети клубга бошқа бир номзодни тавсия қилди. Франциялик собиқ футболчи узоқ вақтдан бери Athletic Club қанот ҳужумчиси Нико Виллиаms ўйинларига қизиқишини билдириб келади.
“Мен бир йилдан бери такрорлаяпман — Нико Виллиаms. Унинг ўйин услуби менга жуда ёқади”, — дея таъкидлади Пети. Виллиаms Евро-2024 турнирида ўзини кўрсатиб, Европанинг энг кучли вингерларидан бири эканини исботлаган эди. Бироқ, ҳозирча Арсенал бор эътиборини фақат Роджерсга қаратган ва испаниялик футболчи бўйича расмий ҳаракатларни бошламаган.
Астон Вилла эса ўз юлдузини қўйиб юборишга шошилмаяпти. Морган Роджерснинг клуб билан 2031-йилнинг июнига қадар шартномаси бор, бу эса Бирмингем клубига музокараларда ўз шартларини диктация қилиш имконини беради. Агар ушбу трансфер амалга ошса, бу футбол тарихидаги энг қиммат келишувлардан бирига айланади.
…