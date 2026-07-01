Арсенал афсонаси Морган Роджерс учун сўралаётган 130 миллион фунтдан ҳайратда

·0·Спорт
Арсенал афсонаси Морган Роджерс учун сўралаётган 130 миллион фунтдан ҳайратда

Лондоннинг Арсенал клуби трансфер бозорида навбатдаги шов-шувли юришга тайёргарлик кўрмоқда. Бироқ, жамоанинг нишонида турган Астон Вилла юлдузи Морган Роджерс учун белгиланган нарх ҳатто тажрибали мутахассисларни ҳам лол қолдирди. Goal.com нашри хабарига кўра, бирмингемликлар ўз иқтидорини 130 миллион фунт стерлингга (тахминан 172 миллион доллар) баҳолаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Арсенал афсонаси Эмманюэль Пети ушбу трансфер суммасини эшитиб, ўз ҳайратини яшира олмади. Собиқ ярим ҳимоячи замонавий футболдаги нархларнинг асоссиз равишда ўсиб бораётганини кескин танқид қилди. Унинг фикрича, бундай улкан маблағ нафақат клуб бюджетига, балки футболчининг зиммасига ҳам оғир босим юклайди.

Трансфер бозоридаги инфляция ва Петининг муносабати

“Бу шунчаки ақл бовар қилмайдиган сумма. Трансферлар 100 миллион фунтлик довондан ошиб ўтгандан бери, ҳар куни футболчиларнинг нархини кўриб ёқа ушлайман. Агар сиз биргина ўйинчи учун шунча пул сарфлашга тайёр бўлсангиз, у ҳақиқатда ўйин тақдирини ҳал қила олиши керак”, — дея тушунтирди Пети талкСПОРТ нашрига берган интервюсида.

Эмманюэль Пети мисол тариқасида Деклан Рисе трансферини келтириб ўтди. Унинг сўзларига кўра, Рисе ўзига тикилган маблағни оқлаб, жамоага мослашиб кетган бўлса-да, ҳар бир футболчи ҳам 130 миллион фунтлик босим остида ўзини кўрсата олмаслиги мумкин. Роджерс ҳали ёш ва бундай нарх унинг фаолиятига салбий таъсир кўрсатишидан хавотирда эканини билдирди.

Микел Артета бошчилигидаги Арсенал раҳбарияти эса Роджерсни жамоанинг асосий трансфер нишонига айлантирган. 23 ёшли ҳужумчи Англия Премер-лигасида ўзининг ёрқин ўйинлари билан кўпчиликнинг эътиборини тортди. Лондонликлар таркибни кучайтириш ва чемпионлик пойгасида устунликка эришиш учун Британия трансфер рекордини янгилашга ҳам тайёр кўринмоқда.

Муқобил вариант: Нико Виллиаms

Агар Морган Роджерс бўйича музокаралар жуда мураккаблашса ёки нарх ўта қимматлик қилса, Эмманюэль Пети клубга бошқа бир номзодни тавсия қилди. Франциялик собиқ футболчи узоқ вақтдан бери Athletic Club қанот ҳужумчиси Нико Виллиаms ўйинларига қизиқишини билдириб келади.

“Мен бир йилдан бери такрорлаяпман — Нико Виллиаms. Унинг ўйин услуби менга жуда ёқади”, — дея таъкидлади Пети. Виллиаms Евро-2024 турнирида ўзини кўрсатиб, Европанинг энг кучли вингерларидан бири эканини исботлаган эди. Бироқ, ҳозирча Арсенал бор эътиборини фақат Роджерсга қаратган ва испаниялик футболчи бўйича расмий ҳаракатларни бошламаган.

Астон Вилла эса ўз юлдузини қўйиб юборишга шошилмаяпти. Морган Роджерснинг клуб билан 2031-йилнинг июнига қадар шартномаси бор, бу эса Бирмингем клубига музокараларда ўз шартларини диктация қилиш имконини беради. Агар ушбу трансфер амалга ошса, бу футбол тарихидаги энг қиммат келишувлардан бирига айланади.

АрсеналАстон ВиллаМорган РоджерсЭмманюэль ПетиТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Деклан Райс Англия терма жамоасининг пеналтилар сериясидаги имкониятларини юқори баҳоладиДеклан Райс Англия терма жамоасининг пеналтилар сериясидаги имкониятларини юқори баҳоладиБугун, 02:59Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"Бугун, 02:44Винисиус Жуниор ва Реал Мадрид ўртасидаги музокаралар боши берк кўчага кириб қолдиВинисиус Жуниор ва Реал Мадрид ўртасидаги музокаралар боши берк кўчага кириб қолдиБугун, 02:11Роберто Мартинез танқидлар остида: Португалия устози Криштиано Роналдо туфайли айбланмоқдаРоберто Мартинез танқидлар остида: Португалия устози Криштиано Роналдо туфайли айбланмоқдаБугун, 01:59Барселона Гарри Кейн трансферидан бутунлай воз кечди: Сабаблар маълумБарселона Гарри Кейн трансферидан бутунлай воз кечди: Сабаблар маълумБугун, 01:37Нони Мадуеке Жуд Беллингем ҳақида: “Унинг даражаси ҳеч кимни ҳайрон қолдирмаслиги керак”Нони Мадуеке Жуд Беллингем ҳақида: “Унинг даражаси ҳеч кимни ҳайрон қолдирмаслиги керак”Бугун, 01:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди