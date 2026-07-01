Деклан Райс Англия терма жамоасининг пеналтилар сериясидаги имкониятларини юқори баҳолади
Англия терма жамоаси ярим ҳимоячиси Деклан Райс Жаҳон чемпионати плей-офф босқичи олдидан жамоасининг руҳий ҳолати ва пеналтилар сериясига тайёргарлиги ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Унинг сўзларига кўра, ҳозирги таркиб мамлакат тарихидаги энг яхши пеналти ижрочиларидан ташкил топган. Бу омил Томас Тухел шогирдлари учун ҳал қилувчи паллаларда муҳим устунлик тақдим этиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Жаҳон чемпионатининг 1/16 финалида Конго ДР терма жамоасига қарши баҳс олдидан Райс жамоадошларининг маҳоратига тўла ишонишини таъкидлади. Англия футбол ассоциацияси ва мураббийлар штаби турнирнинг кенгайтирилган формати туфайли камида битта пеналтилар сериясига дуч келиш эҳтимоли юқори эканлигини яхши англаб турибди. Шу сабабли, машғулотларда ушбу жиҳатга алоҳида эътибор қаратилмоқда.
Тажриба ва янги мутахассисларГарет Саутгейт даврида Англия пеналтилар сериясида ўзининг анъанавий "омадсизлиги"га чек қўйиб, тўртта сериядан учтасида ғалаба қозонган эди. Хусусан, 2018-йилги Жаҳон чемпионатида Колумбия устидан қозонилган ғалаба тарихий аҳамиятга эга бўлган. Томас Тухел эса бу анъанани давом эттириш мақсадида таркибга пеналтилар бўйича ҳақиқий мутахассис ҳисобланган Айвен Тоуни каби футболчиларни жалб этган.
Райснинг таъкидлашича, жамоада нафақат Гарри Кейн, балки Антонй Гордон, Букайо Сака, Жуд Беллингем ва Маркус Рэшфорд каби совуққон ижрочилар бор. "Мен бу гуруҳга қарайман ва Англия тарихида бундан яхшироқ пеналти тепувчилар авлоди бўлганига ишонмайман", — дея қўшимча қилди Арсенал ярим ҳимоячиси.
Руҳий тайёргарлик ва шахсий ўсишДеклан Райс ўзининг пеналтилар борасидаги тажрибаси ҳақида гапирар экан, авваллари кучли ҳаяжон ва хавотирни ҳис қилганини тан олди. Бироқ, Чемпионлар лигаси финалида Пари Сен-Жермен дарвозасига йўллаган аниқ зарбаси унга катта ишонч бағишлаган. У дарвозабонлар билан бўладиган "психологик ўйинлар"ни ўрганиш ва зарба йўналишини танлашда совуққонликни сақлаш муҳимлигини тушуниб етган.
Қизиғи шундаки, Райс жамоа сардори Гарри Кейн борасида жуда эҳтиёткор муносабатда. "Мен Гарри Кейннинг олдига бориб, унга пеналти тепиш бўйича маслаҳат бера олмайман, чунки у бу борада дунёнинг энг яхшиси. Ҳамманинг руҳияти жойида, биз ортиқча гапирмасдан ҳам нима қилиш кераклигини биламиз. Умид қиламанки, дарвозабонларимиз ҳам бир нечта зарбаларни қайтариб, бизга ёрдам беришади", — дейди футболчи.
Англия терма жамоасининг плей-оффдаги йўли осон кечмаслиги аниқ, аммо жамоанинг 11 метрлик нуқтадаги ишончи мухлисларга умид бағишламоқда. Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ҳам Англия терма жамоасининг ушбу компонентдаги ўсиши қизиқарли, чунки жамоа узоқ йиллар давомида айнан пеналтилар сабаб йирик турнирларни тарк этган эди.
…