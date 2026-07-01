Деклан Райс Англия терма жамоасининг пеналтилар сериясидаги имкониятларини юқори баҳолади

·0·Спорт
Деклан Райс Англия терма жамоасининг пеналтилар сериясидаги имкониятларини юқори баҳолади

Англия терма жамоаси ярим ҳимоячиси Деклан Райс Жаҳон чемпионати плей-офф босқичи олдидан жамоасининг руҳий ҳолати ва пеналтилар сериясига тайёргарлиги ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Унинг сўзларига кўра, ҳозирги таркиб мамлакат тарихидаги энг яхши пеналти ижрочиларидан ташкил топган. Бу омил Томас Тухел шогирдлари учун ҳал қилувчи паллаларда муҳим устунлик тақдим этиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Жаҳон чемпионатининг 1/16 финалида Конго ДР терма жамоасига қарши баҳс олдидан Райс жамоадошларининг маҳоратига тўла ишонишини таъкидлади. Англия футбол ассоциацияси ва мураббийлар штаби турнирнинг кенгайтирилган формати туфайли камида битта пеналтилар сериясига дуч келиш эҳтимоли юқори эканлигини яхши англаб турибди. Шу сабабли, машғулотларда ушбу жиҳатга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Тажриба ва янги мутахассислар

Гарет Саутгейт даврида Англия пеналтилар сериясида ўзининг анъанавий "омадсизлиги"га чек қўйиб, тўртта сериядан учтасида ғалаба қозонган эди. Хусусан, 2018-йилги Жаҳон чемпионатида Колумбия устидан қозонилган ғалаба тарихий аҳамиятга эга бўлган. Томас Тухел эса бу анъанани давом эттириш мақсадида таркибга пеналтилар бўйича ҳақиқий мутахассис ҳисобланган Айвен Тоуни каби футболчиларни жалб этган.

Райснинг таъкидлашича, жамоада нафақат Гарри Кейн, балки Антонй Гордон, Букайо Сака, Жуд Беллингем ва Маркус Рэшфорд каби совуққон ижрочилар бор. "Мен бу гуруҳга қарайман ва Англия тарихида бундан яхшироқ пеналти тепувчилар авлоди бўлганига ишонмайман", — дея қўшимча қилди Арсенал ярим ҳимоячиси.

Руҳий тайёргарлик ва шахсий ўсиш

Деклан Райс ўзининг пеналтилар борасидаги тажрибаси ҳақида гапирар экан, авваллари кучли ҳаяжон ва хавотирни ҳис қилганини тан олди. Бироқ, Чемпионлар лигаси финалида Пари Сен-Жермен дарвозасига йўллаган аниқ зарбаси унга катта ишонч бағишлаган. У дарвозабонлар билан бўладиган "психологик ўйинлар"ни ўрганиш ва зарба йўналишини танлашда совуққонликни сақлаш муҳимлигини тушуниб етган.

Қизиғи шундаки, Райс жамоа сардори Гарри Кейн борасида жуда эҳтиёткор муносабатда. "Мен Гарри Кейннинг олдига бориб, унга пеналти тепиш бўйича маслаҳат бера олмайман, чунки у бу борада дунёнинг энг яхшиси. Ҳамманинг руҳияти жойида, биз ортиқча гапирмасдан ҳам нима қилиш кераклигини биламиз. Умид қиламанки, дарвозабонларимиз ҳам бир нечта зарбаларни қайтариб, бизга ёрдам беришади", — дейди футболчи.

Англия терма жамоасининг плей-оффдаги йўли осон кечмаслиги аниқ, аммо жамоанинг 11 метрлик нуқтадаги ишончи мухлисларга умид бағишламоқда. Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ҳам Англия терма жамоасининг ушбу компонентдаги ўсиши қизиқарли, чунки жамоа узоқ йиллар давомида айнан пеналтилар сабаб йирик турнирларни тарк этган эди.

АнглияЖаҳон ЧемпионатиГарри КейнДеклан РайсФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал афсонаси Морган Роджерс учун сўралаётган 130 миллион фунтдан ҳайратдаАрсенал афсонаси Морган Роджерс учун сўралаётган 130 миллион фунтдан ҳайратдаБугун, 02:54Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"Бугун, 02:44Винисиус Жуниор ва Реал Мадрид ўртасидаги музокаралар боши берк кўчага кириб қолдиВинисиус Жуниор ва Реал Мадрид ўртасидаги музокаралар боши берк кўчага кириб қолдиБугун, 02:11Роберто Мартинез танқидлар остида: Португалия устози Криштиано Роналдо туфайли айбланмоқдаРоберто Мартинез танқидлар остида: Португалия устози Криштиано Роналдо туфайли айбланмоқдаБугун, 01:59Барселона Гарри Кейн трансферидан бутунлай воз кечди: Сабаблар маълумБарселона Гарри Кейн трансферидан бутунлай воз кечди: Сабаблар маълумБугун, 01:37Нони Мадуеке Жуд Беллингем ҳақида: “Унинг даражаси ҳеч кимни ҳайрон қолдирмаслиги керак”Нони Мадуеке Жуд Беллингем ҳақида: “Унинг даражаси ҳеч кимни ҳайрон қолдирмаслиги керак”Бугун, 01:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди