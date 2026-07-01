Винисиус Жуниор ва Реал Мадрид ўртасидаги музокаралар боши берк кўчага кириб қолди
Мадриднинг Реал Мадрид жамоаси ва унинг бразилиялик юлдузи Винисиус Жуниор ўртасидаги шартномани узайтириш масаласи кутилмаган бурилиш ясади. Томонлар ўзаро ҳамкорликни давом эттириш истагини билдиришаётган бўлса-да, амалда янги битим бўйича расмий музокаралар тўхтаб қолган. Бу ҳолат футболчининг келажаги борасидаги турли миш-мишларнинг кўпайишига сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Marca нашри берган маълумотларга кўра, Реал Мадрид раҳбарияти ва футболчи вакиллари расмий мулоқотни 2026-йилги Жаҳон чемпионати якунига қадар кечиктиришга келишиб олишган. Клуб раҳбарияти Бразилия терма жамоаси сафида муҳим турнирга тайёргарлик кўраётган ҳужумчини ортиқча босим ва чалғитувчи музокаралар билан безовта қилишни истамаяпти. Бироқ бу қарор клуб учун хавфли бўлиши мумкин, чунки олти ойдан сўнг Винисиус бошқа жамоалар билан дастлабки келишувларни имзолаш ҳуқуқига эга бўлади.
Челси варианти нега рад этилди?Аввалроқ Англия Премер-лигасининг Челси клуби Винисиус Жуниор учун асосий даъвогарлардан бири сифатида кўрилаётган эди. Аммо сўнгги маълумотларга кўра, Лондон клубига ўтиш варианти бутунлай кун тартибидан олиб ташланган. Бунинг асосий сабаби сифатида Стамфорд Бридгеда иш бошлаган янги бош мураббий Хаби Алонсо ва бразилиялик футболчи ўртасидаги совуқ муносабатлар кўрсатилмоқда.
Маълум бўлишича, Алонсо ва Винисиус Мадридда бирга фаолият юритган қисқа давр мобайнида ўзаро келиша олишмаган. Хусусан, Бернабеуда ўтган Эл-Класико учрашувларидан биридаги алмаштириш вақтида юзага келган кескинлик муносабатларнинг бутунлай ёмонлашишига олиб келган. Шу сабабли, Хаби Алонсо бошчилигидаги Челси бразилиялик юлдузни ўз сафига қўшиб олиш ниятидан воз кечган.
Шартнома масаласидаги яна бир жиддий тўсиқ — бу молиявий талаблар. Ҳозирда мавсумига қарийб 20 миллион евро маош олаётган Винисиус ўз мақомига мос равишда бу суммани 30 миллион еврога етказишни сўрамоқда. Реал Мадрид президенти Флорентино Перез футболчининг қолишини исташини очиқ айтса-да, клуб бундай катта миқдордаги маошни тўлашга тайёр эмаслиги айтилмоқда.
Қизиғи шундаки, айни дамда Винисиус Жуниор учун Европанинг бошқа гранд клубларидан аниқ таклифлар мавжуд эмас. Мавсум бошида Саудия Арабистони клубларидан тушган астрономик суммадаги таклифлар ҳам аста-секин пасайган. Мутахассислар буни футболчининг агентлари томонидан шартнома шартларини яхшилаш учун ишлатилган тактик юриш бўлиши мумкинлигини тахмин қилишмоқда.
Ҳозирда футболчи бор эътиборини Бразилия терма жамоасига қаратган. У гуруҳ босқичидаги учта ўйинда учта гол ва иккита ассист қайд этиб, ўзининг юқори формасини намойиш этмоқда. Винисиуснинг таъкидлашича, агар у Жаҳон чемпионатида зафар қучса ва бир нечта муҳим голларга муаллифлик қилса, унинг трансфер бозоридаги ва музокаралар столидаги ўрни бутунлай ўзгаради.
…