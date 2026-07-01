Винисиус Жуниор ва Реал Мадрид ўртасидаги музокаралар боши берк кўчага кириб қолди

·0·Спорт
Винисиус Жуниор ва Реал Мадрид ўртасидаги музокаралар боши берк кўчага кириб қолди

Мадриднинг Реал Мадрид жамоаси ва унинг бразилиялик юлдузи Винисиус Жуниор ўртасидаги шартномани узайтириш масаласи кутилмаган бурилиш ясади. Томонлар ўзаро ҳамкорликни давом эттириш истагини билдиришаётган бўлса-да, амалда янги битим бўйича расмий музокаралар тўхтаб қолган. Бу ҳолат футболчининг келажаги борасидаги турли миш-мишларнинг кўпайишига сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Marca нашри берган маълумотларга кўра, Реал Мадрид раҳбарияти ва футболчи вакиллари расмий мулоқотни 2026-йилги Жаҳон чемпионати якунига қадар кечиктиришга келишиб олишган. Клуб раҳбарияти Бразилия терма жамоаси сафида муҳим турнирга тайёргарлик кўраётган ҳужумчини ортиқча босим ва чалғитувчи музокаралар билан безовта қилишни истамаяпти. Бироқ бу қарор клуб учун хавфли бўлиши мумкин, чунки олти ойдан сўнг Винисиус бошқа жамоалар билан дастлабки келишувларни имзолаш ҳуқуқига эга бўлади.

Челси варианти нега рад этилди?

Аввалроқ Англия Премер-лигасининг Челси клуби Винисиус Жуниор учун асосий даъвогарлардан бири сифатида кўрилаётган эди. Аммо сўнгги маълумотларга кўра, Лондон клубига ўтиш варианти бутунлай кун тартибидан олиб ташланган. Бунинг асосий сабаби сифатида Стамфорд Бридгеда иш бошлаган янги бош мураббий Хаби Алонсо ва бразилиялик футболчи ўртасидаги совуқ муносабатлар кўрсатилмоқда.

Маълум бўлишича, Алонсо ва Винисиус Мадридда бирга фаолият юритган қисқа давр мобайнида ўзаро келиша олишмаган. Хусусан, Бернабеуда ўтган Эл-Класико учрашувларидан биридаги алмаштириш вақтида юзага келган кескинлик муносабатларнинг бутунлай ёмонлашишига олиб келган. Шу сабабли, Хаби Алонсо бошчилигидаги Челси бразилиялик юлдузни ўз сафига қўшиб олиш ниятидан воз кечган.

Шартнома масаласидаги яна бир жиддий тўсиқ — бу молиявий талаблар. Ҳозирда мавсумига қарийб 20 миллион евро маош олаётган Винисиус ўз мақомига мос равишда бу суммани 30 миллион еврога етказишни сўрамоқда. Реал Мадрид президенти Флорентино Перез футболчининг қолишини исташини очиқ айтса-да, клуб бундай катта миқдордаги маошни тўлашга тайёр эмаслиги айтилмоқда.

Қизиғи шундаки, айни дамда Винисиус Жуниор учун Европанинг бошқа гранд клубларидан аниқ таклифлар мавжуд эмас. Мавсум бошида Саудия Арабистони клубларидан тушган астрономик суммадаги таклифлар ҳам аста-секин пасайган. Мутахассислар буни футболчининг агентлари томонидан шартнома шартларини яхшилаш учун ишлатилган тактик юриш бўлиши мумкинлигини тахмин қилишмоқда.

Ҳозирда футболчи бор эътиборини Бразилия терма жамоасига қаратган. У гуруҳ босқичидаги учта ўйинда учта гол ва иккита ассист қайд этиб, ўзининг юқори формасини намойиш этмоқда. Винисиуснинг таъкидлашича, агар у Жаҳон чемпионатида зафар қучса ва бир нечта муҳим голларга муаллифлик қилса, унинг трансфер бозоридаги ва музокаралар столидаги ўрни бутунлай ўзгаради.

Реал МадридВинисиус ЖуниорЧелсиТрансферХаби Алонсо
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роберто Мартинез танқидлар остида: Португалия устози Криштиано Роналдо туфайли айбланмоқдаРоберто Мартинез танқидлар остида: Португалия устози Криштиано Роналдо туфайли айбланмоқдаБугун, 01:59Барселона Гарри Кейн трансферидан бутунлай воз кечди: Сабаблар маълумБарселона Гарри Кейн трансферидан бутунлай воз кечди: Сабаблар маълумБугун, 01:37Нони Мадуеке Жуд Беллингем ҳақида: “Унинг даражаси ҳеч кимни ҳайрон қолдирмаслиги керак”Нони Мадуеке Жуд Беллингем ҳақида: “Унинг даражаси ҳеч кимни ҳайрон қолдирмаслиги керак”Бугун, 01:30Мареска «Манчестер Сити»да етти футболчи билан хайрлашиши мумкинМареска «Манчестер Сити»да етти футболчи билан хайрлашиши мумкинБугун, 01:29Франция ва Швеция ўйини: матнли трансляцияФранция ва Швеция ўйини: матнли трансляцияБугун, 01:05Ламине Ямал: “Мен “Барселона”нинг 10-рақамиман, босимдан қўрқмайман”Ламине Ямал: “Мен “Барселона”нинг 10-рақамиман, босимдан қўрқмайман”Бугун, 00:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди