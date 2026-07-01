Ашлей Коул кутилмаганда Сескена бош мураббийлигидан истеъфо берди
Англия терма жамоаси ҳамда Арсенал ва Челси клубларининг собиқ афсонавий ҳимоячиси Ашлей Коул Италиянинг Сескена клуби бош мураббийлигини тарк этди. Ушбу кутилмаган қарор мутахассиснинг бош мураббий сифатидаги дебют фаолияти бошланганидан атиги уч ой ўтиб эълон қилинди. Италия Б серияси вакили бўлган жамоада Коул бор-йўғи саккизта ўйинда иштирок этишга улгурди, холос. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
45 ёшли мутахассис март ойида жамоа бошқарувини қўлга олган эди. Бунгача у Дербй, Эвертон, Бирмингем ҳамда Англия У21 терма жамоаларида мураббийлик штабида фаолият юритиб, катта тажриба тўплаган. Бироқ, мустақил мураббий сифатидаги илк қадами у кутганидек муваффақиятли чиқмади. Goal.com нашрининг хабар беришича, мураббий ва клуб раҳбарияти ўртасидаги стратегик қарашлар мос келмагани ажралишга асосий сабаб бўлган.
Ашлей Коул ўзининг Instagram саҳифасида клуб билан хайрлашув хабарини қолдирар экан, футболчилар ва ходимларга миннатдорчилик билдирди. У ўз баёнотида янги ўйин услубини шакллантиришга ҳаракат қилганини, аммо клубнинг келажакдаги ривожланиш режаси ўзгаргани сабабли кетишга қарор қилганини таъкидлади. "Sport директори билан клуб стратегиясидаги ўзгаришлар бўйича ўтказилган муҳокамалардан сўнг, фаолиятимни бошқа жойда давом эттиришни маъқул кўрдим", — деб ёзади собиқ футболчи.
Натижалар ва мослашув муаммолариКоулнинг Италиядаги фаолияти статистик жиҳатдан ҳам мақтанарли кечмади. У бошқарган саккизта учрашувда Сескена фақат бир марта ғалаба қозонди, уч бор дуранг ўйнади ва тўрт марта мағлубиятга учради. Бундай натижалар нафақат раҳбариятни, балки мухлисларни ҳам хавотирга солиб қўйган эди. Маҳаллий ишқибозлар орасида Коулнинг тайинланишига нисбатан шубҳа билан қараганлар талайгина топилди.
Шунингдек, жамоа ичидаги муҳит ҳам идеал даражада бўлмагани айтилмоқда. Айрим футболчилар янги тартиб ва машғулот услубидан норози бўлгани ҳақида миш-мишлар тарқалди. Энг асосийси, Ашлей Коул учун тил тўсиғи катта муаммога айланди. Гарчи у ўз вақтида Рома сафида икки мавсум тўп сурган бўлса-да, тактик кўрсатмаларни италянзабон таркибга тушунтиришда қийинчиликларга дуч келган.
Италия футболи ўзининг мураккаб тактик схемалари ва қатъий интизоми билан ажралиб туради. Ашлей Коул каби ёш мутахассис учун бундай муҳитда, айниқса қуйи лигада ўз сўзини айтиш осон кечмади. Стратегик ўзгаришлар ва натижаларнинг пастлиги комбинацияси унинг истеъфосини муқаррар қилиб қўйди. Эндиликда англиялик мутахассис ўз фаолиятини бошқа чемпионатда ёки мураббийлик штабининг бир қисми сифатида давом эттириши кутилмоқда.
…