Ашлей Коул кутилмаганда Сескена бош мураббийлигидан истеъфо берди

·0·Спорт
Ашлей Коул кутилмаганда Сескена бош мураббийлигидан истеъфо берди

Англия терма жамоаси ҳамда Арсенал ва Челси клубларининг собиқ афсонавий ҳимоячиси Ашлей Коул Италиянинг Сескена клуби бош мураббийлигини тарк этди. Ушбу кутилмаган қарор мутахассиснинг бош мураббий сифатидаги дебют фаолияти бошланганидан атиги уч ой ўтиб эълон қилинди. Италия Б серияси вакили бўлган жамоада Коул бор-йўғи саккизта ўйинда иштирок этишга улгурди, холос. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

45 ёшли мутахассис март ойида жамоа бошқарувини қўлга олган эди. Бунгача у Дербй, Эвертон, Бирмингем ҳамда Англия У21 терма жамоаларида мураббийлик штабида фаолият юритиб, катта тажриба тўплаган. Бироқ, мустақил мураббий сифатидаги илк қадами у кутганидек муваффақиятли чиқмади. Goal.com нашрининг хабар беришича, мураббий ва клуб раҳбарияти ўртасидаги стратегик қарашлар мос келмагани ажралишга асосий сабаб бўлган.

Ашлей Коул ўзининг Instagram саҳифасида клуб билан хайрлашув хабарини қолдирар экан, футболчилар ва ходимларга миннатдорчилик билдирди. У ўз баёнотида янги ўйин услубини шакллантиришга ҳаракат қилганини, аммо клубнинг келажакдаги ривожланиш режаси ўзгаргани сабабли кетишга қарор қилганини таъкидлади. "Sport директори билан клуб стратегиясидаги ўзгаришлар бўйича ўтказилган муҳокамалардан сўнг, фаолиятимни бошқа жойда давом эттиришни маъқул кўрдим", — деб ёзади собиқ футболчи.

Натижалар ва мослашув муаммолари

Коулнинг Италиядаги фаолияти статистик жиҳатдан ҳам мақтанарли кечмади. У бошқарган саккизта учрашувда Сескена фақат бир марта ғалаба қозонди, уч бор дуранг ўйнади ва тўрт марта мағлубиятга учради. Бундай натижалар нафақат раҳбариятни, балки мухлисларни ҳам хавотирга солиб қўйган эди. Маҳаллий ишқибозлар орасида Коулнинг тайинланишига нисбатан шубҳа билан қараганлар талайгина топилди.

Шунингдек, жамоа ичидаги муҳит ҳам идеал даражада бўлмагани айтилмоқда. Айрим футболчилар янги тартиб ва машғулот услубидан норози бўлгани ҳақида миш-мишлар тарқалди. Энг асосийси, Ашлей Коул учун тил тўсиғи катта муаммога айланди. Гарчи у ўз вақтида Рома сафида икки мавсум тўп сурган бўлса-да, тактик кўрсатмаларни италянзабон таркибга тушунтиришда қийинчиликларга дуч келган.

Италия футболи ўзининг мураккаб тактик схемалари ва қатъий интизоми билан ажралиб туради. Ашлей Коул каби ёш мутахассис учун бундай муҳитда, айниқса қуйи лигада ўз сўзини айтиш осон кечмади. Стратегик ўзгаришлар ва натижаларнинг пастлиги комбинацияси унинг истеъфосини муқаррар қилиб қўйди. Эндиликда англиялик мутахассис ўз фаолиятини бошқа чемпионатда ёки мураббийлик штабининг бир қисми сифатида давом эттириши кутилмоқда.

Ашлей КоулСескенаИталия ФутболиТрансферларМураббий
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Алежандро Гарначо Челси таркибини тарк этиши кутилмоқдаАлежандро Гарначо Челси таркибини тарк этиши кутилмоқдаБугун, 12:55Монтелла қолади, Туркия терма жамоасида катта ўзгаришлар бошланадиМонтелла қолади, Туркия терма жамоасида катта ўзгаришлар бошланадиБугун, 12:47Непомнящий Каннаваро ўрнига Кападзе қолиши кераклигини айтдиНепомнящий Каннаваро ўрнига Кападзе қолиши кераклигини айтдиБугун, 12:38Ламине Ямал: "Франция биздан кучли эмас, Жаҳон чемпионлигини қўлга киритамиз"Ламине Ямал: "Франция биздан кучли эмас, Жаҳон чемпионлигини қўлга киритамиз"Бугун, 12:35Жаҳонгир Ўрозовга Германиянинг «Боруссия» клуби жиддий қизиқмоқдаЖаҳонгир Ўрозовга Германиянинг «Боруссия» клуби жиддий қизиқмоқдаБугун, 12:30ЖЧ-2026: бугунги учта плей-офф учрашуви учун аниқ прогнозларЖЧ-2026: бугунги учта плей-офф учрашуви учун аниқ прогнозларБугун, 12:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди