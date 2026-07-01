GMКтек компанияси ҳамёнбоп ва ихчам Г5С мини-компьютерини тақдим этди
Замонавий технологиялар оламида ихчамлик ва унумдорлик уйғунлиги тобора муҳим аҳамият касб этмоқда. GMКтек компанияси ўзининг янги Г5С русумли мини-компьютерини намойиш этди. Ушбу қурилма нафақат ўзининг митти ўлчамлари, балки ҳамёнбоп нархи ва офис ишлари учун етарли бўлган техник имкониятлари билан ҳам фойдаланувчилар эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги модел расман 9-июль санасидан сотувга чиқарилиши белгиланган. Қурилманинг асосий ўзига хослиги унинг ўта кичик ҳажмида бўлиб, у бор-йўғи 72 х 72 х 44,5 мм ўлчамга эга. Оғирлиги эса 206 граммни ташкил этади, бу эса уни деярли ҳар қандай сумкада ёки ҳатто чўнтакда олиб юриш имконини беради.
Техник хусусиятлар ва совутиш тизимиGMКтек Г5С моделининг юраги сифатида 2021-йилда чиқарилган тўрт ядроли Intel Селерон Н5095 Жаспер Лаке процессори танланган. Гарчи ушбу чип энг сўнгги авлодга мансуб бўлмаса-да, у кундалик ҳужжатлар билан ишлаш, интернетда сёрфинг қилиш ва видео контентларни томоша қилиш учун етарли қувватга эга. Қурилма 8 GB ҳажмдаги LPDDR4-2400 оператив хотираси билан жиҳозланган.
Кичик ҳажмга қарамай, ишлаб чиқарувчилар совутиш тизимига жиддий ёндашганлар. Mini-компьютер ичига ўрнатилган вентилятор ва мис иссиқлик қувурларидан иборат шовқинсиз совутиш тизими узоқ вақт давомида барқарор ишлашни таъминлайди. Бу каби ечимлар одатда каттароқ ҳажмдаги тизим блокларида учраши ҳисобга олинса, GMКтек муҳандисларининг меҳнати таҳсинга лойиқ.
Уланиш интерфейслари ва нархларПортлар масаласида Г5С фойдаланувчиларга кенг имкониятларни тақдим этади. Қурилма корпусида қуйидаги интерфейслар жой олган:
- 3 та USB 3.2 порти;
- 2 та HDMI 2.0 порти (бир вақтнинг ўзида иккита мониторга уланиш имконияти);
- 1 Гбит/с тезликка эга РЖ45 тармоғи;
- Қувватлантириш учун мўлжалланган USB-C порти.
Ўзбекистон бозорида ҳам бундай ихчам компьютерларга бўлган талаб ортиб бормоқда. Айниқса, жойни тежаш муҳим бўлган ўқув марказлари, касса терминаллари ва уй офислари учун GMКтек Г5С каби қурилмалар энг мақбул ечимлардан бири бўлиши мумкин. Унинг ҳамёнбоплиги ва кенг портлар тўплами уни кўп функцияли иш станциясига айлантиради.
…