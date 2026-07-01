GMКтек компанияси ҳамёнбоп ва ихчам Г5С мини-компьютерини тақдим этди

·0·Техно
GMКтек компанияси ҳамёнбоп ва ихчам Г5С мини-компьютерини тақдим этди

Замонавий технологиялар оламида ихчамлик ва унумдорлик уйғунлиги тобора муҳим аҳамият касб этмоқда. GMКтек компанияси ўзининг янги Г5С русумли мини-компьютерини намойиш этди. Ушбу қурилма нафақат ўзининг митти ўлчамлари, балки ҳамёнбоп нархи ва офис ишлари учун етарли бўлган техник имкониятлари билан ҳам фойдаланувчилар эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги модел расман 9-июль санасидан сотувга чиқарилиши белгиланган. Қурилманинг асосий ўзига хослиги унинг ўта кичик ҳажмида бўлиб, у бор-йўғи 72 х 72 х 44,5 мм ўлчамга эга. Оғирлиги эса 206 граммни ташкил этади, бу эса уни деярли ҳар қандай сумкада ёки ҳатто чўнтакда олиб юриш имконини беради.

Техник хусусиятлар ва совутиш тизими

GMКтек Г5С моделининг юраги сифатида 2021-йилда чиқарилган тўрт ядроли Intel Селерон Н5095 Жаспер Лаке процессори танланган. Гарчи ушбу чип энг сўнгги авлодга мансуб бўлмаса-да, у кундалик ҳужжатлар билан ишлаш, интернетда сёрфинг қилиш ва видео контентларни томоша қилиш учун етарли қувватга эга. Қурилма 8 GB ҳажмдаги LPDDR4-2400 оператив хотираси билан жиҳозланган.

Кичик ҳажмга қарамай, ишлаб чиқарувчилар совутиш тизимига жиддий ёндашганлар. Mini-компьютер ичига ўрнатилган вентилятор ва мис иссиқлик қувурларидан иборат шовқинсиз совутиш тизими узоқ вақт давомида барқарор ишлашни таъминлайди. Бу каби ечимлар одатда каттароқ ҳажмдаги тизим блокларида учраши ҳисобга олинса, GMКтек муҳандисларининг меҳнати таҳсинга лойиқ.

Уланиш интерфейслари ва нархлар

Портлар масаласида Г5С фойдаланувчиларга кенг имкониятларни тақдим этади. Қурилма корпусида қуйидаги интерфейслар жой олган:

  • 3 та USB 3.2 порти;
  • 2 та HDMI 2.0 порти (бир вақтнинг ўзида иккита мониторга уланиш имконияти);
  • 1 Гбит/с тезликка эга РЖ45 тармоғи;
  • Қувватлантириш учун мўлжалланган USB-C порти.
Маълумотларни сақлаш учун қурилмада M.2 2242 форматидаги SSD уяси мавжуд. Хитой бозорида ушбу мини-компьютернинг 128 GB хотирага эга талқини 170 доллар, 512 GB сиғимли версияси эса 270 доллар атрофида баҳоланмоқда.

Ўзбекистон бозорида ҳам бундай ихчам компьютерларга бўлган талаб ортиб бормоқда. Айниқса, жойни тежаш муҳим бўлган ўқув марказлари, касса терминаллари ва уй офислари учун GMКтек Г5С каби қурилмалар энг мақбул ечимлардан бири бўлиши мумкин. Унинг ҳамёнбоплиги ва кенг портлар тўплами уни кўп функцияли иш станциясига айлантиради.

GMКтекMini-ПКIntelТехнологияГаджет
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ер юзида сўнгги ойлардаги энг кучли геомагнит бўрони кутилмоқдаЕр юзида сўнгги ойлардаги энг кучли геомагнит бўрони кутилмоқдаБугун, 12:53Neuralink мия имплантациясида инқилобий қадам: Энди жарроҳлик амалиёти хавфсизроқNeuralink мия имплантациясида инқилобий қадам: Энди жарроҳлик амалиёти хавфсизроқБугун, 12:26NASA Ойга ядро двигателли Промисе роверини юборишни режалаштирмоқдаNASA Ойга ядро двигателли Промисе роверини юборишни режалаштирмоқдаБугун, 11:55Xiaomi компаниясининг илк NAS қурилмаси сотувга чиқиши билан рекорд ўрнатдиXiaomi компаниясининг илк NAS қурилмаси сотувга чиқиши билан рекорд ўрнатдиБугун, 11:26iPhone 17 Pro Max Хитой бозорида Android-флагманларни савдо ҳажми бўйича ортда қолдирдиiPhone 17 Pro Max Хитой бозорида Android-флагманларни савдо ҳажми бўйича ортда қолдирдиБугун, 10:53Коинотни забт этиш суръати ошмоқда: Июн ойида 28 та ракета фазога учирилдиКоинотни забт этиш суръати ошмоқда: Июн ойида 28 та ракета фазога учирилдиБугун, 09:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди