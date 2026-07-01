Гари Невилл Франция ҳужумини мундиалнинг асосий даҳшати деб атади

·1·Спорт
Гари Невилл Франция ҳужумини мундиалнинг асосий даҳшати деб атади

«Манчестер Юнайтед»нинг собиқ футболчиси ва таниқли эксперт Гари Невилл Франция миллий жамоасининг 2026 йилги жаҳон чемпионатидаги имкониятларига юқори баҳо берди.

Англиялик мутахассиснинг фикрича, Швеция устидан қозонилган 3:0 ҳисобидаги ғалаба Дидье Дешам жамоасининг чемпионлик учун жиддий даъвогар эканини яна бир бор кўрсатди.

Франция Швецияга имконият қолдирмади

Франция жаҳон чемпионати 1/16 финалида Швеция миллий жамоасига қарши майдонга тушиб, ишончли ғалабани қўлга киритди.

Дешам шогирдлари учрашув давомида ташаббусни назорат қилди ва рақиб дарвозасига жавобсиз учта гол урди. Швеция эса французларнинг тезкор ва техник ҳужумларига муносиб жавоб қайтара олмади.

Невилл Франция ҳужумидан ҳайратда қолди

ITV телеканали эксперти сифатида учрашувни таҳлил қилган Гари Невилл французларнинг олдинги чизиғини мундиалдаги энг хавфли ҳужумлардан бири сифатида баҳолади.

«Франция чемпионлик йўлида жиддий қадам ташлади. Биз Швециянинг йўқ қилинишига гувоҳ бўлдик. Уларнинг ҳужум чизиғи мундиалдаги ҳар қандай ҳимоя учун даҳшат бўлади», — деди Невилл.

Собиқ футболчи Франция ҳужумчиларини қандай тўхтатиш мумкинлигига жавоб топиш қийин эканини ҳам таъкидлади.

«Бу ҳужумчиларни қандай жиловлаш ва тўхтатиб қолиш мумкинлигини билмайман», — дея қўшимча қилди у.

Франция чемпионликка асосий номзодлардан бири

Франция таркибидаги юқори тезлик, индивидуал маҳорат ва ҳужумдаги кенг танлов рақиблар учун катта муаммо туғдирмоқда.

Жамоа нафақат гол уриш, балки рақиб ҳимоясида бўш ҳудудлар яратиш ва учрашув суръатини ўзгартиришда ҳам устунлик кўрсатмоқда. Невиллнинг фикрича, бу сифатлар Францияни чемпионлик учун асосий даъвогарлар қаторига олиб чиқади.

Кейинги рақиб — Парагвай

Франция миллий жамоаси плей-оффнинг кейинги босқичида Парагвайга қарши майдонга тушади.

Жанубий Америка вакили 1/16 финалда Германияни мусобақадан чиқариб юборди. Асосий вақт 1:1 ҳисобида якунланган баҳсда Парагвай пенальтилар сериясида 4:3 ҳисобида ғалаба қозонган эди.

Шу боис Францияни навбатдаги босқичда тартибли ҳимоя ва юқори жисмоний курашга таянадиган рақиб кутиб турибди. Бироқ Невилл таърифлаган ҳужум чизиғи яна ўз кучини кўрсатса, Парагвай ҳимояси ҳам жиддий синовдан ўтиши аниқ.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Клопп Германия терма жамоаси бош мураббийлигига асосий номзодКлопп Германия терма жамоаси бош мураббийлигига асосий номзодБугун, 14:27«Манчестер Сити» Тонали учун 110 миллион евро тайёрлади«Манчестер Сити» Тонали учун 110 миллион евро тайёрладиБугун, 14:18Элдор Шомуродов Тошкентда мухлислардан узр сўради (видео)Элдор Шомуродов Тошкентда мухлислардан узр сўради (видео)Бугун, 14:16Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"Бугун, 13:20Журген Клопп Германия терма жамоасини бошқаришга тайёр: Нагельсманн кетиши мумкинЖурген Клопп Германия терма жамоасини бошқаришга тайёр: Нагельсманн кетиши мумкинБугун, 13:18Майкл Олисе ЖЧ-2026да Пеленинг тарихий ассист рекордига яқинлашдиМайкл Олисе ЖЧ-2026да Пеленинг тарихий ассист рекордига яқинлашдиБугун, 13:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди