Гари Невилл Франция ҳужумини мундиалнинг асосий даҳшати деб атади
«Манчестер Юнайтед»нинг собиқ футболчиси ва таниқли эксперт Гари Невилл Франция миллий жамоасининг 2026 йилги жаҳон чемпионатидаги имкониятларига юқори баҳо берди.
Англиялик мутахассиснинг фикрича, Швеция устидан қозонилган 3:0 ҳисобидаги ғалаба Дидье Дешам жамоасининг чемпионлик учун жиддий даъвогар эканини яна бир бор кўрсатди.
Франция Швецияга имконият қолдирмади
Франция жаҳон чемпионати 1/16 финалида Швеция миллий жамоасига қарши майдонга тушиб, ишончли ғалабани қўлга киритди.
Дешам шогирдлари учрашув давомида ташаббусни назорат қилди ва рақиб дарвозасига жавобсиз учта гол урди. Швеция эса французларнинг тезкор ва техник ҳужумларига муносиб жавоб қайтара олмади.
Невилл Франция ҳужумидан ҳайратда қолди
ITV телеканали эксперти сифатида учрашувни таҳлил қилган Гари Невилл французларнинг олдинги чизиғини мундиалдаги энг хавфли ҳужумлардан бири сифатида баҳолади.
«Франция чемпионлик йўлида жиддий қадам ташлади. Биз Швециянинг йўқ қилинишига гувоҳ бўлдик. Уларнинг ҳужум чизиғи мундиалдаги ҳар қандай ҳимоя учун даҳшат бўлади», — деди Невилл.
Собиқ футболчи Франция ҳужумчиларини қандай тўхтатиш мумкинлигига жавоб топиш қийин эканини ҳам таъкидлади.
«Бу ҳужумчиларни қандай жиловлаш ва тўхтатиб қолиш мумкинлигини билмайман», — дея қўшимча қилди у.
Франция чемпионликка асосий номзодлардан бири
Франция таркибидаги юқори тезлик, индивидуал маҳорат ва ҳужумдаги кенг танлов рақиблар учун катта муаммо туғдирмоқда.
Жамоа нафақат гол уриш, балки рақиб ҳимоясида бўш ҳудудлар яратиш ва учрашув суръатини ўзгартиришда ҳам устунлик кўрсатмоқда. Невиллнинг фикрича, бу сифатлар Францияни чемпионлик учун асосий даъвогарлар қаторига олиб чиқади.
Кейинги рақиб — Парагвай
Франция миллий жамоаси плей-оффнинг кейинги босқичида Парагвайга қарши майдонга тушади.
Жанубий Америка вакили 1/16 финалда Германияни мусобақадан чиқариб юборди. Асосий вақт 1:1 ҳисобида якунланган баҳсда Парагвай пенальтилар сериясида 4:3 ҳисобида ғалаба қозонган эди.
Шу боис Францияни навбатдаги босқичда тартибли ҳимоя ва юқори жисмоний курашга таянадиган рақиб кутиб турибди. Бироқ Невилл таърифлаган ҳужум чизиғи яна ўз кучини кўрсатса, Парагвай ҳимояси ҳам жиддий синовдан ўтиши аниқ.
…