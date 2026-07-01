Электромобиллар учун инқилоб: КАТЛ Хитойда 2000 дан ортиқ батарея алмаштириш станциясини ишга туширди
Дунёнинг энг йирик аккумулятор ишлаб чиқарувчиси ҳисобланган КАТЛ компанияси электромобилларни қувватлантириш соҳасида янги даврни бошлаб берди. Компания ўзининг Чоко-СEБ тармоғи доирасида Хитой бўйлаб 2000 дан ортиқ батарея алмаштириш станцияларини ўрнатиб, муҳим маррани забт этганини эълон қилди. Ушбу технология ҳайдовчиларга узоқ вақт қувват кутиш ўрнига, бир неча дақиқа ичида тўлиқ зарядланган аккумуляторни ўрнатиб, йўлда давом этиш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, жорий йилнинг 30-июн ҳолатига кўра, мазкур тармоқ Хитойнинг 31 та провинцияси ва 180 та шаҳрини қамраб олган. Бу эса мамлакатдаги кичик ва ўрта шаҳарларнинг 80 фоиздан ортиғи ушбу инфратузилма билан таъминланганини англатади. 2026-йилнинг иккинчи чораги давомида компания тажовузкор ўсиш суръатларини намойиш этиб, ҳар ойда ўртача 200 тадан янги станция очишга муваффақ бўлди.
Инфратузилманинг кенгайиши ва янги технологияларКАТЛ нафақат шаҳарлар ичида, балки йирик магистрал йўлларда ҳам ўз позициясини мустаҳкамламоқда. Ҳозирда Гуанчжоу-Шенчжен каби стратегик аҳамиятга эга тезюрар автомобил йўлларида станциялар қурилиши жадал давом этмоқда. Компания келажакда бутун мамлакатни боғловчи асосий миллий трассаларни ҳам ушбу тизим билан тўлиқ қамраб олишни режалаштирган.
Компания ўз фаолиятини материк Хитойдан ташқарига ҳам кенгайтирмоқда. Хусусан, Гонконгда дастлабки иккита батарея алмаштириш станцияси ишга туширилди. Режага кўра, 2030-йилга бориб ушбу ҳудуддаги станциялар сони 36 тага етказилади. Бу қадам КАТЛ брендининг халқаро бозордаги нуфузини оширишга хизмат қилади.
Технологик жиҳатдан ҳам янгиланишлар тўхтаб қолгани йўқ. Янги инфратузилмани қўллаб-қувватлаш мақсадида КАТЛ 800 вольтли кучланишга эга Чоколате 26 русумли алмаштириладиган батареяларни тақдим этди. Ушбу аккумуляторлар юқори самарадорлиги ва тезкор алмаштиришга мослашганлиги билан ажралиб туради.
Келажак режалари ва мақсадларКАТЛ раҳбарияти 2026-йил якунига қадар ўз олдига улкан мақсадларни қўйган. Компания фаолият кўрсатаётган станциялар сонини 3000 тага етказишни ва қамров доирасини 190 дан ортиқ шаҳарга кенгайтиришни кўзламоқда. Бу каби лойиҳалар электромобиллар оммавийлашувидаги энг катта тўсиқ — узоқ қувватланиш вақти муаммосини амалда ҳал этади.
Ўзбекистон каби электромобиллар бозори жадал ривожланаётган мамлакатлар учун ҳам КАТЛ тажрибаси катта аҳамиятга эга. Келажакда шаҳарлараро қатновчи ҳайдовчилар учун қувватланиш станцияларида навбат кутишдан кўра, батареяни тезкор алмаштириш тизими энг қулай ечим бўлиши мумкин.
…