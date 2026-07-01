Электромобиллар учун инқилоб: КАТЛ Хитойда 2000 дан ортиқ батарея алмаштириш станциясини ишга туширди

·29·Техно
Электромобиллар учун инқилоб: КАТЛ Хитойда 2000 дан ортиқ батарея алмаштириш станциясини ишга туширди

Дунёнинг энг йирик аккумулятор ишлаб чиқарувчиси ҳисобланган КАТЛ компанияси электромобилларни қувватлантириш соҳасида янги даврни бошлаб берди. Компания ўзининг Чоко-СEБ тармоғи доирасида Хитой бўйлаб 2000 дан ортиқ батарея алмаштириш станцияларини ўрнатиб, муҳим маррани забт этганини эълон қилди. Ушбу технология ҳайдовчиларга узоқ вақт қувват кутиш ўрнига, бир неча дақиқа ичида тўлиқ зарядланган аккумуляторни ўрнатиб, йўлда давом этиш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, жорий йилнинг 30-июн ҳолатига кўра, мазкур тармоқ Хитойнинг 31 та провинцияси ва 180 та шаҳрини қамраб олган. Бу эса мамлакатдаги кичик ва ўрта шаҳарларнинг 80 фоиздан ортиғи ушбу инфратузилма билан таъминланганини англатади. 2026-йилнинг иккинчи чораги давомида компания тажовузкор ўсиш суръатларини намойиш этиб, ҳар ойда ўртача 200 тадан янги станция очишга муваффақ бўлди.

Инфратузилманинг кенгайиши ва янги технологиялар

КАТЛ нафақат шаҳарлар ичида, балки йирик магистрал йўлларда ҳам ўз позициясини мустаҳкамламоқда. Ҳозирда Гуанчжоу-Шенчжен каби стратегик аҳамиятга эга тезюрар автомобил йўлларида станциялар қурилиши жадал давом этмоқда. Компания келажакда бутун мамлакатни боғловчи асосий миллий трассаларни ҳам ушбу тизим билан тўлиқ қамраб олишни режалаштирган.

Компания ўз фаолиятини материк Хитойдан ташқарига ҳам кенгайтирмоқда. Хусусан, Гонконгда дастлабки иккита батарея алмаштириш станцияси ишга туширилди. Режага кўра, 2030-йилга бориб ушбу ҳудуддаги станциялар сони 36 тага етказилади. Бу қадам КАТЛ брендининг халқаро бозордаги нуфузини оширишга хизмат қилади.

Технологик жиҳатдан ҳам янгиланишлар тўхтаб қолгани йўқ. Янги инфратузилмани қўллаб-қувватлаш мақсадида КАТЛ 800 вольтли кучланишга эга Чоколате 26 русумли алмаштириладиган батареяларни тақдим этди. Ушбу аккумуляторлар юқори самарадорлиги ва тезкор алмаштиришга мослашганлиги билан ажралиб туради.

Келажак режалари ва мақсадлар

КАТЛ раҳбарияти 2026-йил якунига қадар ўз олдига улкан мақсадларни қўйган. Компания фаолият кўрсатаётган станциялар сонини 3000 тага етказишни ва қамров доирасини 190 дан ортиқ шаҳарга кенгайтиришни кўзламоқда. Бу каби лойиҳалар электромобиллар оммавийлашувидаги энг катта тўсиқ — узоқ қувватланиш вақти муаммосини амалда ҳал этади.

Ўзбекистон каби электромобиллар бозори жадал ривожланаётган мамлакатлар учун ҳам КАТЛ тажрибаси катта аҳамиятга эга. Келажакда шаҳарлараро қатновчи ҳайдовчилар учун қувватланиш станцияларида навбат кутишдан кўра, батареяни тезкор алмаштириш тизими энг қулай ечим бўлиши мумкин.

КАТЛЭлектромобилАккумуляторТехнологияХитой
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Yandex хариталарида зинапояларнинг 3Д-моделлари пайдо бўлди: навигация янада аниқлашдиYandex хариталарида зинапояларнинг 3Д-моделлари пайдо бўлди: навигация янада аниқлашдиБугун, 14:56Xiaomi бозор қоидаларини ўзгартирмоқда: Компаниянинг илк NAS қурилмаси рекорд ўрнатдиXiaomi бозор қоидаларини ўзгартирмоқда: Компаниянинг илк NAS қурилмаси рекорд ўрнатдиБугун, 13:50GMКтек компанияси ҳамёнбоп ва ихчам Г5С мини-компьютерини тақдим этдиGMКтек компанияси ҳамёнбоп ва ихчам Г5С мини-компьютерини тақдим этдиБугун, 13:23Ер юзида сўнгги ойлардаги энг кучли геомагнит бўрони кутилмоқдаЕр юзида сўнгги ойлардаги энг кучли геомагнит бўрони кутилмоқдаБугун, 12:53Neuralink мия имплантациясида инқилобий қадам: Энди жарроҳлик амалиёти хавфсизроқNeuralink мия имплантациясида инқилобий қадам: Энди жарроҳлик амалиёти хавфсизроқБугун, 12:26NASA Ойга ядро двигателли Промисе роверини юборишни режалаштирмоқдаNASA Ойга ядро двигателли Промисе роверини юборишни режалаштирмоқдаБугун, 11:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди