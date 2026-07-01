Alfa Romeo 155 ДТМ афсонаси қайтди: 740 от кучига эга янги супер-седан тақдим этилди

·0·Авто
Alfa Romeo 155 ДТМ афсонаси қайтди: 740 от кучига эга янги супер-седан тақдим этилди

Италиянинг СGT Аутомобили компанияси автоспорт оламида ўчмас из қолдирган, 1993-йилда ДТМ пойгаларида ғолиб чиққан Alfa Romeo 155 моделига эҳтиром сифатида ўзининг дебют лойиҳасини намойиш этди. 5С-СGT деб номланган ушбу автомобил нафақат тарихий пойга машинасининг кўринишини ўзида мужассам этган, балки замонавий технологиялар ёрдамида энг юқори динамик кўрсаткичларга эришган. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Янги модел ҳозирги кунда оммалашган Гиулиа Қуадрифоглио базасида яратилган бўлиб, унинг бутун кузови углерод толасидан (карбон) ишланган. Ишлаб чиқарувчиларнинг таъкидлашича, 5С-СGT шунчаки нусха ёки рестомод эмас, балки афсонавий супер-седаннинг бугунги кунда қандай кўринишда бўлиши кераклиги ҳақидаги муҳандислик қарашидир. Энг муҳими, ушбу автомобил пойга треклари учун мўлжалланган бўлса-да, умумий фойдаланишдаги йўлларда ҳаракатланиш ҳуқуқига эга.

Техник имкониятлар ва қувват

Автомобилнинг юраги сифатида Гиулиа Қуадрифоглио моделидан олинган 2,9 литрли, икки турболи V6 двигатели танланган. Бироқ муҳандислар унинг қувватини сезиларли даражада оширишга муваффақ бўлишди. Стандарт версиядаги 513 от кучи ўрнига, 5С-СGT нинг Страдале варианти 612 от кучини, трекка ихтисослашган Трофео модификацияси эса ҳайратланарли 740 от кучини тақдим этади.

Қувват тўрт ғилдиракка саккиз поғонали автомат узатмалар қутиси орқали узатилади. Муҳандислар ортиб бораётган юкламага бардош бериши учун трансмиссияни кучайтиришган. Ҳайдовчи хоҳишига кўра, барча қувватни фақат орқа ғилдиракларга йўналтириш тизими ҳам мавжуд. Шунингдек, янги чиқариш тизими махсус клапанлар билан жиҳозланган бўлиб, у шаҳар ичида сокин, пойга йўлагида эса гумбурлаган овоз чиқариш имконини беради.

Енгиллик ва бошқарув мукаммаллиги

5С-СGT конструкцияси максимал даражада енгиллаштирилган. Ички қисмда вазнни тежаш мақсадида орқа ўриндиқлар олиб ташланган ва уларнинг ўрнига хавфсизлик каркаси ҳамда ўт ўчиргич ўрнатилган. Олд қисмда эса карбондан ишланган спорт ўриндиқлари жой олган. Натижада автомобилнинг оғирлиги Страдале талқинида 1590 кг, Трофео версиясида эса атиги 1490 кг ни ташкил этади.

Шасси ҳам тубдан қайта кўриб чиқилган бўлиб, унинг бурилишга чидамлилиги (торсионал ригидитй) Гиулиа Қуадрифоглио моделига нисбатан 25 фоизга оширилган. Марказий консолда жойлашган янги бошқарув панели орқали ҳайдовчи қуйидаги функцияларни созлаши мумкин:

  • Электромагнит амортизаторларнинг қаттиқлиги;
  • Дифференциал ишлаш тартиби;
  • Двигател харитасининг тажовузкорлик даражаси.

СGT Аутомобили томонидан яратилган ушбу лойиҳа Италия автомобилсозлик мактабининг анъаналарини сақлаб қолган ҳолда, замонавий технологияларни уйғунлаштира олган. Автомобил нархи ва ишлаб чиқариладиган нусхалар сони ҳозирча очиқланмаган бўлса-да, у коллекционерлар ва тезлик ишқибозлари учун ҳақиқий топилмага айланиши кутилмоқда.

Alfa RomeoСGT АутомобилиДТМСуперкарАвто Янгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

2026-йилнинг энг яхши кроссовер ва йўлтанламаслари: Экспертлар рейтинги эълон қилинди2026-йилнинг энг яхши кроссовер ва йўлтанламаслари: Экспертлар рейтинги эълон қилиндиБугун, 12:52Volkswagen Гольф дизел двигателлардан воз кечмоқда: Афсонавий давр якуниVolkswagen Гольф дизел двигателлардан воз кечмоқда: Афсонавий давр якуниБугун, 08:56Дизел даври якунланмоқда: Volkswagen афсонавий Гольф моделининг дизел версиясидан воз кечдиДизел даври якунланмоқда: Volkswagen афсонавий Гольф моделининг дизел версиясидан воз кечдиБугун, 07:52Дасиа Спринг нархи пасайтирилди: Буюк Британиядаги энг арзон электромобил унвони қайтарилдиДасиа Спринг нархи пасайтирилди: Буюк Британиядаги энг арзон электромобил унвони қайтарилдиБугун, 04:52Volkswagen янги ИД. ЭРА 5С седанини тақдим этди: бир марта ёнилғи қуйиб 2000 км йўлVolkswagen янги ИД. ЭРА 5С седанини тақдим этди: бир марта ёнилғи қуйиб 2000 км йўлБугун, 03:51Автосаноатда мис даври якунланмоқда: Ferrari ва BMW арзонроқ муқобилга ўтмоқдаАвтосаноатда мис даври якунланмоқда: Ferrari ва BMW арзонроқ муқобилга ўтмоқдаБугун, 01:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
Янги двигателли ва рухланган кузовли Lada Niva Legend ишлаб чиқарилади
Янги двигателли ва рухланган кузовли Lada Niva Legend ишлаб чиқарилади
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
Lada Azimut сотувлар бошланмасдан туриб турбо двигател билан жиҳозланди
Lada Azimut сотувлар бошланмасдан туриб турбо двигател билан жиҳозланди