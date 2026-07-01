Alfa Romeo 155 ДТМ афсонаси қайтди: 740 от кучига эга янги супер-седан тақдим этилди
Италиянинг СGT Аутомобили компанияси автоспорт оламида ўчмас из қолдирган, 1993-йилда ДТМ пойгаларида ғолиб чиққан Alfa Romeo 155 моделига эҳтиром сифатида ўзининг дебют лойиҳасини намойиш этди. 5С-СGT деб номланган ушбу автомобил нафақат тарихий пойга машинасининг кўринишини ўзида мужассам этган, балки замонавий технологиялар ёрдамида энг юқори динамик кўрсаткичларга эришган. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Янги модел ҳозирги кунда оммалашган Гиулиа Қуадрифоглио базасида яратилган бўлиб, унинг бутун кузови углерод толасидан (карбон) ишланган. Ишлаб чиқарувчиларнинг таъкидлашича, 5С-СGT шунчаки нусха ёки рестомод эмас, балки афсонавий супер-седаннинг бугунги кунда қандай кўринишда бўлиши кераклиги ҳақидаги муҳандислик қарашидир. Энг муҳими, ушбу автомобил пойга треклари учун мўлжалланган бўлса-да, умумий фойдаланишдаги йўлларда ҳаракатланиш ҳуқуқига эга.
Техник имкониятлар ва қувватАвтомобилнинг юраги сифатида Гиулиа Қуадрифоглио моделидан олинган 2,9 литрли, икки турболи V6 двигатели танланган. Бироқ муҳандислар унинг қувватини сезиларли даражада оширишга муваффақ бўлишди. Стандарт версиядаги 513 от кучи ўрнига, 5С-СGT нинг Страдале варианти 612 от кучини, трекка ихтисослашган Трофео модификацияси эса ҳайратланарли 740 от кучини тақдим этади.
Қувват тўрт ғилдиракка саккиз поғонали автомат узатмалар қутиси орқали узатилади. Муҳандислар ортиб бораётган юкламага бардош бериши учун трансмиссияни кучайтиришган. Ҳайдовчи хоҳишига кўра, барча қувватни фақат орқа ғилдиракларга йўналтириш тизими ҳам мавжуд. Шунингдек, янги чиқариш тизими махсус клапанлар билан жиҳозланган бўлиб, у шаҳар ичида сокин, пойга йўлагида эса гумбурлаган овоз чиқариш имконини беради.
Енгиллик ва бошқарув мукаммаллиги5С-СGT конструкцияси максимал даражада енгиллаштирилган. Ички қисмда вазнни тежаш мақсадида орқа ўриндиқлар олиб ташланган ва уларнинг ўрнига хавфсизлик каркаси ҳамда ўт ўчиргич ўрнатилган. Олд қисмда эса карбондан ишланган спорт ўриндиқлари жой олган. Натижада автомобилнинг оғирлиги Страдале талқинида 1590 кг, Трофео версиясида эса атиги 1490 кг ни ташкил этади.
Шасси ҳам тубдан қайта кўриб чиқилган бўлиб, унинг бурилишга чидамлилиги (торсионал ригидитй) Гиулиа Қуадрифоглио моделига нисбатан 25 фоизга оширилган. Марказий консолда жойлашган янги бошқарув панели орқали ҳайдовчи қуйидаги функцияларни созлаши мумкин:
- Электромагнит амортизаторларнинг қаттиқлиги;
- Дифференциал ишлаш тартиби;
- Двигател харитасининг тажовузкорлик даражаси.
СGT Аутомобили томонидан яратилган ушбу лойиҳа Италия автомобилсозлик мактабининг анъаналарини сақлаб қолган ҳолда, замонавий технологияларни уйғунлаштира олган. Автомобил нархи ва ишлаб чиқариладиган нусхалар сони ҳозирча очиқланмаган бўлса-да, у коллекционерлар ва тезлик ишқибозлари учун ҳақиқий топилмага айланиши кутилмоқда.
…