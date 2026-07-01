Яккабоғда ўсмир қизга тажовуз гумонида тўрт киши ушланди
Қашқадарё вилоятининг Яккабоғ туманида вояга етмаган қизга нисбатан жинсий тажовуз содир этилгани бўйича жиноят иши тергов қилинмоқда. Ҳолат юзасидан 20 ёшдан 23 ёшгача бўлган тўрт нафар шахс процессуал тартибда ушланган.
ИИВ матбуот котиби Шоҳрух Ғиёсов Nemolchi.uz сўровига жавобан мазкур воқеа ҳақидаги маълумотни тасдиқлаган. Тергов давом этаётгани сабаб ҳозирча ушланган шахслар гумонланувчи мақомига эга ва уларнинг айби фақат суд ҳукми билан аниқланади.
Ҳодиса 7 июнь куни содир бўлган
Дастлабки маълумотларга кўра, воқеа 7 июнь куни Яккабоғ тумани ҳудудида юз берган. Тергов материалларида тўрт нафар йигит 14 ёшли қизни автомобилга миндириб, одамлардан холи ҳудудга олиб боргани ва унга нисбатан жинсий зўравонлик содир этгани гумон қилинаётгани қайд этилган.
Воқеа тафсилотлари вояга етмаган жабрланувчининг ҳуқуқлари ва шахсий ҳаёти дахлсизлигини ҳимоя қилиш мақсадида тўлиқ ошкор қилинмаяпти.
Воқеа жойидан далиллар олинган
Яккабоғ тумани ички ишлар органлари ҳузуридаги тергов-тезкор гуруҳ воқеа жойини кўздан кечирган.
Тергов учун аҳамиятга эга бўлиши мумкин бўлган ашёлар ва бошқа далиллар белгиланган тартибда олиб қўйилган. Ҳолатга холис ҳуқуқий баҳо бериш мақсадида бир нечта экспертиза тайинланган:
суд-тиббий экспертиза;
биологик экспертиза;
психологик экспертиза.
Ушбу текширувлар натижалари жиноят иши бўйича якуний хулосага келишда муҳим аҳамиятга эга бўлади.
Жиноят ишининг моддаси ўзгартирилди
8 июнь куни ҳолат юзасидан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 128-моддаси биринчи қисми — ўн олти ёшга тўлмаган шахс билан жинсий алоқа қилиш аломатлари бўйича жиноят иши қўзғатилган.
Бироқ тергов жараёнида тўпланган маълумотлар асосида ишнинг ҳуқуқий малакаланиши қайта кўриб чиқилган.
29 июнь куни жиноят иши Жиноят кодексининг 118-моддаси учинчи қисми «а» банди — ўн саккиз ёшга тўлмаган шахсга нисбатан номусга тегиш аломатлари бўйича қайта малакаланган.
Олий суд Пленуми тушунтиришига кўра, Жиноят кодексининг 128-моддаси зўрлик ёки таҳдид қўлланмаган ҳолатлардан 118-моддада назарда тутилган қилмишларни фарқлашни талаб қилади. Шу сабаб тергов давомида аниқланган ҳолатларга қараб жиноят ишининг моддаси ўзгартирилиши мумкин.
Тўрт нафар гумонланувчи ушланди
Ҳолат бўйича 20, 21, 22 ва 23 ёшли тўрт нафар шахс процессуал тартибда ушланган.
Уларга нисбатан қандай эҳтиёт чораси танлангани ва ишнинг судга қачон оширилиши ҳақида ҳозирча қўшимча расмий маълумот берилмаган.
Жиноят иши ИИВ Тергов департаменти томонидан назоратга олинган. Масъул идора тергов ҳаракатлари қонунчилик талаблари асосида ўтказилиши ва айби исботланган шахсларга нисбатан қонуний чора кўрилишини билдирган.
Боланинг шахсий маълумотлари ҳимоя қилиниши керак
Жинсий зўравонлик билан боғлиқ ишлар, айниқса жабрланувчи вояга етмаган бўлса, оммавий ахборот воситалари ва ижтимоий тармоқ фойдаланувчиларидан алоҳида масъулият талаб қилади.
Қизнинг шахсини аниқлашга ёрдам бериши мумкин бўлган исм, сурат, яшаш манзили, таълим муассасаси ёки оиласига доир маълумотларни тарқатиш унинг руҳий ҳолатига қўшимча зарар етказиши мумкин.
Ҳозирда тергов давом этмоқда. Воқеанинг тўлиқ тафсилотлари, гумонланувчиларнинг ҳаракатларига якуний ҳуқуқий баҳо ва жавобгарлик масаласи суд жараёни якунларига кўра маълум бўлади.
…