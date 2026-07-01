Яккабоғда ўсмир қизга тажовуз гумонида тўрт киши ушланди

·1·Жамият
Яккабоғда ўсмир қизга тажовуз гумонида тўрт киши ушланди

Қашқадарё вилоятининг Яккабоғ туманида вояга етмаган қизга нисбатан жинсий тажовуз содир этилгани бўйича жиноят иши тергов қилинмоқда. Ҳолат юзасидан 20 ёшдан 23 ёшгача бўлган тўрт нафар шахс процессуал тартибда ушланган.

ИИВ матбуот котиби Шоҳрух Ғиёсов Nemolchi.uz сўровига жавобан мазкур воқеа ҳақидаги маълумотни тасдиқлаган. Тергов давом этаётгани сабаб ҳозирча ушланган шахслар гумонланувчи мақомига эга ва уларнинг айби фақат суд ҳукми билан аниқланади.

Ҳодиса 7 июнь куни содир бўлган

Дастлабки маълумотларга кўра, воқеа 7 июнь куни Яккабоғ тумани ҳудудида юз берган. Тергов материалларида тўрт нафар йигит 14 ёшли қизни автомобилга миндириб, одамлардан холи ҳудудга олиб боргани ва унга нисбатан жинсий зўравонлик содир этгани гумон қилинаётгани қайд этилган.

Воқеа тафсилотлари вояга етмаган жабрланувчининг ҳуқуқлари ва шахсий ҳаёти дахлсизлигини ҳимоя қилиш мақсадида тўлиқ ошкор қилинмаяпти.

Воқеа жойидан далиллар олинган

Яккабоғ тумани ички ишлар органлари ҳузуридаги тергов-тезкор гуруҳ воқеа жойини кўздан кечирган.

Тергов учун аҳамиятга эга бўлиши мумкин бўлган ашёлар ва бошқа далиллар белгиланган тартибда олиб қўйилган. Ҳолатга холис ҳуқуқий баҳо бериш мақсадида бир нечта экспертиза тайинланган:

  • суд-тиббий экспертиза;

  • биологик экспертиза;

  • психологик экспертиза.

Ушбу текширувлар натижалари жиноят иши бўйича якуний хулосага келишда муҳим аҳамиятга эга бўлади.

Жиноят ишининг моддаси ўзгартирилди

8 июнь куни ҳолат юзасидан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 128-моддаси биринчи қисми — ўн олти ёшга тўлмаган шахс билан жинсий алоқа қилиш аломатлари бўйича жиноят иши қўзғатилган.

Бироқ тергов жараёнида тўпланган маълумотлар асосида ишнинг ҳуқуқий малакаланиши қайта кўриб чиқилган.

29 июнь куни жиноят иши Жиноят кодексининг 118-моддаси учинчи қисми «а» банди — ўн саккиз ёшга тўлмаган шахсга нисбатан номусга тегиш аломатлари бўйича қайта малакаланган.

Олий суд Пленуми тушунтиришига кўра, Жиноят кодексининг 128-моддаси зўрлик ёки таҳдид қўлланмаган ҳолатлардан 118-моддада назарда тутилган қилмишларни фарқлашни талаб қилади. Шу сабаб тергов давомида аниқланган ҳолатларга қараб жиноят ишининг моддаси ўзгартирилиши мумкин.

Тўрт нафар гумонланувчи ушланди

Ҳолат бўйича 20, 21, 22 ва 23 ёшли тўрт нафар шахс процессуал тартибда ушланган.

Уларга нисбатан қандай эҳтиёт чораси танлангани ва ишнинг судга қачон оширилиши ҳақида ҳозирча қўшимча расмий маълумот берилмаган.

Жиноят иши ИИВ Тергов департаменти томонидан назоратга олинган. Масъул идора тергов ҳаракатлари қонунчилик талаблари асосида ўтказилиши ва айби исботланган шахсларга нисбатан қонуний чора кўрилишини билдирган.

Боланинг шахсий маълумотлари ҳимоя қилиниши керак

Жинсий зўравонлик билан боғлиқ ишлар, айниқса жабрланувчи вояга етмаган бўлса, оммавий ахборот воситалари ва ижтимоий тармоқ фойдаланувчиларидан алоҳида масъулият талаб қилади.

Қизнинг шахсини аниқлашга ёрдам бериши мумкин бўлган исм, сурат, яшаш манзили, таълим муассасаси ёки оиласига доир маълумотларни тарқатиш унинг руҳий ҳолатига қўшимча зарар етказиши мумкин.

Ҳозирда тергов давом этмоқда. Воқеанинг тўлиқ тафсилотлари, гумонланувчиларнинг ҳаракатларига якуний ҳуқуқий баҳо ва жавобгарлик масаласи суд жараёни якунларига кўра маълум бўлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қашқадарёда 14 ёшли қиз зўрланди, ҳолат юзасидан тўрт киши қўлга олиндиҚашқадарёда 14 ёшли қиз зўрланди, ҳолат юзасидан тўрт киши қўлга олиндиБугун, 12:34Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетдиТошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетдиБугун, 10:08Бир қўнғироқдан кейин Gentra ҳайдовчиси машинасидан айрилдиБир қўнғироқдан кейин Gentra ҳайдовчиси машинасидан айрилдиБугун, 03:56Ёшлар ташаббусларини қўллаб-қувватлашга 50 миллиард сўм ажратиладиЁшлар ташаббусларини қўллаб-қувватлашга 50 миллиард сўм ажратиладиКеча, 15:19Тошкентдаги ноқонуний хусусий боғча фаолияти вақтинча тўхтатилдиТошкентдаги ноқонуний хусусий боғча фаолияти вақтинча тўхтатилдиКеча, 13:53Хоразмда қурилиш вақтида эркакни тупроқ босиб қолдиХоразмда қурилиш вақтида эркакни тупроқ босиб қолдиКеча, 12:49
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
PUBG орқали бошланган танишув тўй билан якунланди
PUBG орқали бошланган танишув тўй билан якунланди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Дам олувчилар Чорвоқда “Манчестер Юнайтед” юлдузини кўриб ҳайратда қолди
Дам олувчилар Чорвоқда “Манчестер Юнайтед” юлдузини кўриб ҳайратда қолди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди